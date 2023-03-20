Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Озброюйте Україну, а не радьте, коли йти у контрнаступ. Досвід Ірану початку 80-тих – Том Купер

Переклад iPress
20 березня 2023, 14:54
Озброюйте Україну, а не радьте, коли йти у контрнаступ. Досвід Ірану початку 80-тих – Том Купер
Фото ліворуч - t.me/printerfort
Хай американці, які скаржаться на використання українцями боєприпасів, покажуть, як вони будуть їх економити при вогневому контакті з ворогом. Про це пише у своєму черговому оновленні 20 березня військовий аналітик Том Купер. Він не шкодує сарказму на адресу паркетних генералів і західних експертів, які радять українцям економити снаряди під Бахмутом та водночас "гонять" їх у контрнаступ. Купер нагадує, що це не відеогра, а масштабна, кривава й жахлива війна. Такі війни виграються не словами безвідповідальних осіб, які не воюють на ній. Тому рішення повинні приймати українські генерали, коли будуть готові, коли, які і де проводити контрнаступи. А для цього їм бракує майже всього. І боєприпасів у тому числі.

Прочитавши різні коментарі останніх днів і тижнів, стає очевидно, що у багатьох людей занадто безліч часу, і всі, звісно, знають краще. "Замість" того, щоб спробувати з'ясувати, що відбувається, занадто багато дискусій про те, що і хто правий, а що і хто винен, і, особливо, коли і де відбудеться український контрнаступ, і як він буде виглядати.

Дійсно, є персонажі, які пояснюють безумства на кшталт "неважливо, чи втримаємо ми Бахмут, якщо Мелітополь все ще в руках росії". ...Є люди, які скаржаться на те, що офіцера ЗСУ понизили у посаді за те, що він публічно критикував начальство. Але найкраще, коли суперрозумні американські радники скаржаться (публічно, нехай і "опосередковано") на витрату боєприпасів ЗСУ в районі Бахмута, тому що – і це суперхворобливо – "це виснажує запаси, необхідні для контрнаступу". І, звісно, всі повторюють цю тезу і стару про те, що "утримання Бахмута виснажує сили, необхідні для контрнаступу України" – так, ніби це якісь релігійні догми...

Перепрошую? Крім того, ми бачили, наскільки суперрозумні американські радники – останні 20 з гаком років в Афганістані та Іраку. І знову в Україні в лютому 2022 року, лише для прикладу. І той хитрий сарказм у мені особливо хотів би бачити, як американські війська стримуються з витратами боєприпасів у будь-якому "вогневому контакті"... але: навіщо все це підштовхування до українського контрнаступу? Чому це має бути "добре", що це "має відбутися", що окуповані території мають бути звільнені негайно, і це "має статися" завтра... може, краще сьогодні, насправді?

Частково такі ідеї нагадують мені росіян із їхніми ідеями про те, що "Україна має бути завойована, має впасти, українці мають підкоритися, Захід має вклонитися, все і всі ПОВИННІ ...". ...і, частково, вони нагадують мені Іран кінця 1980 – початку 1981 років. Тоді це було "Іран повинен контратакувати", "Іран повинен звільнити Хузестан", "або Іран контратакує зараз, або ніколи не контратакує", і, звичайно ж, "Іран переможе, тому що він кращий за іракців"..., а потім це золоте твердження: "ось побачите"... У цьому відношенні деякі американці, а також деякі українці дійсно нагадують мені деяких іранців: занадто багато гіків, які знають все краще, і впевнені, що вони можуть зробити все краще, ніж будь-хто інший, і до того ж скоро...

Результат? Іранська громадськість підштовхнула власну армію до контрнаступу, до якого вона була просто не готова. У січні 1981 року іранська армія розпочала цей великий контрнаступ: ввела бронетанкову дивізію з трьома бригадами танків Chieftain на добре підготовлені іракські позиції. У невідповідний момент часу, в середині сезону дощів. Половина танків була втрачена, коли вони застрягли в багнюці, а ще третина була виведена з ладу іракськими Т-72...

Спасибі політикам, паркетним генералам і військовим кореспондентам: загинуло багато людей. Нічого не було досягнуто.

...або якщо і так, то те, що до кінця війни іранська бронетехніка вже не відігравала важливої ролі. Або що Ірану знадобилося ще 1,5 роки підготовки, поки армія була дійсно готова, а її командири дійсно зібралися з духом. Лише тоді вони розбили іракську армію в Хузестані і звільнили всю провінцію одразу. Іронія долі: я не знаю нікого, хто підрахував би всі іранські втрати від цього процесу "засвоєння уроку", і ніхто з політиків, паркетних генералів і військових кореспондентів, які наприкінці 1980 року "штовхалися, як чорти", не взяв на себе відповідальність за всі іранські втрати січня 1981-го, звісно ж...

Наразі в Україні ситуація така, що вкс рф вдалося придушити українську ППО в районі Авдіївки не тільки достатньо, щоб уражати місцеві українські укріплення керованими бомбами калібру 1500 кг "з полігонів", але навіть так, аби середні бомбардувальники Ту-22М-3 могли бомбардувати це місце вільнопадаючими ФАБ-3000. І для Су-34, щоб зробити це з іншими бомбами, що вільно падають, теж.

Хто-небудь розуміє, що це означає – чи оскільки це майже невідомо, цього не станеться, а отже, не має значення...?!?

Для тих, кому я повинен це пояснити: Повітряні сили України настільки зайняті захистом усіх українських міст та електромереж від російських балістичних та крилатих ракет, що у неї недостатньо систем протиповітряної оборони та недостатньо (важких) зенітно-ракетних комплексів, щоб належним чином захистити свої війська вздовж усієї лінії фронту протяжністю понад 1000 кілометрів. Вона не може прикрити свою артилерію, розгорнуту в районі Авдіївки, що, в свою чергу, означає, що ця артилерія не може вибити російську артилерію, а це означає, що російська артилерія – так само, як і російська авіація – може вільно підтримувати просування своїх наземних військ...

Але ви хочете провести контрнаступ за таких обставин, так?

Подивіться правді в очі і прийміть це, люди: ми всі "повинні" платити податки і ми повинні померти. Це чи не єдина визначеність у людстві.

Тому: НІ, Україна "НЕ повинна". Ні, ЗСУ НЕ повинні йти в наступ. Особливо, якщо вона НЕ готова. А зараз вона НЕ готова. Їй не вистачає боєприпасів, їй не вистачає мініБПЛА, їй не вистачає боєприпасів, їй не вистачає приладів нічного бачення, їй не вистачає боєприпасів, їй не вистачає систем ППО, їй не вистачає боєприпасів, їй не вистачає досвідчених і добре підготовлених військ, їй не вистачає боєприпасів, їй не вистачає кваліфікованих командирів, і їй не вистачає ще більше боєприпасів. А там, де всього цього не бракує, зростають проблеми зі солдатами, яким просто набридло вбивати: якщо у вас є якісь проблеми з розумінням цього, йдіть і запишіться в армію, станьте добровольцем, проводьте свої неділі, вбиваючи по 100+ людей на смерть. А потім подивіться, що з вами станеться...

...або заспокоїтеся і навчіться бути терплячими. Це не відеогра, не гра, де можна схитрувати, маючи нескінченні запаси боєприпасів і війська: це велика, масова, кривава, брудна війна. Такі війни виграються не биттям себе в груди і не багатослів'ям, а терпінням, ретельною розвідкою, великою кількістю тренувань, достатніми запасами боєприпасів і припасів, виснаженням ворога при одночасній підготовці достатньої кількості власних військ, а також ретельним вибором часу і місця для нападу. Це не ваша і не моя справа, і не справа всіх інших можливих паркетних генералів і військових кореспондентів у соціальних мережах. Це справа "генералів-рєдісок" ЗСУ.

Джерело

Том Купер

Останні матеріали

7 міфів на шляху перемоги України. Якщо Київ змусять піти на поступки, не буде ані справедливості, ані миру – Politico
Політика
7 міфів на шляху перемоги України. Якщо Київ змусять піти на поступки, не буде ані справедливості, ані миру – Politico
Переклад iPress – 20 березня 2023, 13:28
російський наступ практично захлинувся. Тим часом Китай з великою обережністю готовий допомогти росії – Філліпс О’Брайен
російський наступ практично захлинувся. Тим часом Китай з великою обережністю готовий допомогти росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 20 березня 2023, 09:26
Республіканці оголосили
Політика
Республіканці оголосили "громадянську війну" проти України. Джерела фінансування – мільярдери, які заробляли на співпраці зі сталінським режимом
Переклад iPress – 17 березня 2023, 17:36
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Політика
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Переклад iPress – 17 березня 2023, 13:32
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Політика
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 березня 2023, 09:19
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Політика
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Переклад iPress – 16 березня 2023, 16:33
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Політика
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Переклад iPress – 16 березня 2023, 12:11
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Політика
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Переклад iPress – 16 березня 2023, 09:38
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється