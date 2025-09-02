Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність

Публічна вистава і демонстрація єдності Китаю, росії та Індії є потужним сигналом Вашингтону і Заходу про те, що новий світовий порядок навколо Китаю набирає сили. А ще це чітко демонструє, що намагання Вашингтона поводитися м’яко з росією ніяк не віддаляє московію від імператорського двору в Пекіні, переконані американські видання New York Times та Wall Street Journal.

Попри серйозні розбіжності, демонстрація дружби очільників Китаю, Індії та росії на зустрічі в Китаї мала на меті продемонструвати альтернативу глобальному лідерству США, попри серйозні розбіжності між ними, вважає американська New York Times. Видання вбачає, що ця сцена майже напевно була призначена для аудиторії на іншому кінці світу: лідери Китаю, росії та Індії, трьох найбільших держав, не пов’язаних із Заходом, посміхалися наче добрі друзі, вітаючи один одного на саміті в понеділок.

Як зазначає NYTimes, все почалося з того, що прем’єр Індії Нарендра Моді та путін тримаючись за руки увійшли до зали засідань, заповненої іншими світовими лідерами. Вони попрямували прямо до президента Китаю Сі Цзіньпіна, потисли йому руку та утворили тісне коло. Вони обмінялися кількома словами, перш ніж до них приєдналися перекладачі. путін широко усміхнувся, а Моді голосно розсміявся. У якийсь момент Моді з’єднав руки з двома лідерами.

Аналітики вважають, що ця сцена несла в собі кілька меседжей. Дружба між Сі Цзіньпіном і путіним мала на меті продемонструвати тісний зв'язок між ними як лідерами альтернативного світового порядку, що кидає виклик США. Моді прагнув показати, що Індія має інших важливих друзів, зокрема Китай, попри невирішений прикордонний конфлікт. Це якщо адміністрація Трампа вирішить і надалі ізолювати Нью-Делі за допомогою мит.

Аналогічної думки дійшла Wall Street Journal, зазначивши, що це – потужний сигнал для Вашингтона. Виконавчий директор австралійського аналітичного центру Lowy Institute Майкл Фулілов переконаний, що ця зустріч в Тяньцзіні викличе тривогу в західних столицях. Він наголосив, що м'яке ставлення Трампа до путіна жодним чином не сприяло віддаленню росії від Китаю. Натомість його грубе ставлення до Нарендри Моді зближує Індію з росією і сприяє потеплінню її відносин з Китаєм.

"Візуальний ефект – ключова частина цього саміту, і Білий дім має зрозуміти, що його політика змусить інші країни шукати альтернативи для задоволення своїх інтересів", – пояснив експерт індійського Інституту Такшашіла в Бангалорі Манодж Кевалрамані.

Як зазначає NYTimes, ці кадри з міста Тяньцзінь, де зібралися понад 20 лідерів переважно з Центральної та Південної Азії, продемонстрували як спричинені діями Трампа геополітичні потрясіння дали Китаю та росії платформу для об'єднання таких партнерів, як Іран, Казахстан, Киргизстан, Білорусь та Пакистан. У спільному комюніке група "рішуче засудила" так звану "військову агресію Ізраїлю і США проти Ірану" в червні, але не згадала про війну росії проти України.

Китай прагне скористатися непопулярністю торгової політики США, щоб вбити клин між Вашингтоном і рештою світу, стверджуючи, що саме він може бути більш стабільним світовим лідером. У своїй вступній промові Сі не надто тонко висміяв Сполучені Штати, закликаючи членів групи протистояти "менталітету холодної війни, конфронтації блоків та залякуванню". Він заявив, що організація має "рухатися вперед" на тлі "глобальних потрясінь".

Зустріч у Тяньцзіні стала перезавантаженням відносин між Китаєм та Індією і сигналом для Вашингтона, що Індія цінує свою стратегічну автономію, цитує WSJ заступника директора аналітичного центру Observer Research Foundation у Нью-Делі Кабіра Танеджу. Проте, на думку експерта, нинішній конфлікт є "аномалією", спричиненою непередбачуваною політикою Трампа, яка не призведе до стратегічного відходу Індії від США в довгостроковій перспективі. Китайські аналітики також не очікують, що Нью-Делі дистанціюється від Вашингтона, зважаючи на численні нерозв'язні проблеми між двома сусідами, зокрема прикордонний конфлікт.

Обидва видання зауважують, що путін виголосив промову, у якій знову повторив свої твердження, що у його війні проти України винен Захід підтримкою, за його словами, заколоту у 2014 році. Він також високо оцінив недавній саміт з Трампом на Алясці, і повідомив, що вже детально проінформував Сі (скоріше доповів імператору – iPress) про ці переговори, що, судячи з усього, вказує на центральну роль Китаю в дипломатичних розрахунках росії. путін додав, що для закінчення війни необхідно усунути її ймовірні першопричини. Як пояснює WSJ, це кремлівський евфемізм для позначення прагнення України проводити незалежну від Москви політику.

Моді, зі свого боку, говорив про "просування багатосторонності та інклюзивного світового порядку", тобто, за словами NYTimes, про систему, в якій такі країни, як Індія, мали б більший вплив на глобальні справи.

Тристороннє рукостискання між Моді, путіним і Сі стало усміхненим втіленням "трійки", яку Москва сподівається відродити. Ще одним проявом близькості став епізод, коли Моді поїхав автівкою разом з путіним на зустріч на полях саміту. Як повідомили російські державні ЗМІ, вони розмовляли у лімузині путіна 50 хвилин до початку своєї офіційної зустрічі. "Розмови з ним завжди дуже цікаві", – написав Моді у своєму акаунті в соцмережі разом із фото з поїздки. На запитання репортера російського державного телебачення, чому два лідери розмовляли саме в машині, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков із посмішкою відповів: "Наші власні стіни".

NYTimes зауважує, що в минулому обережна індійська бюрократія докладала б усіх зусиль, аби уникнути таких відкритих проявів теплоти до Китаю та росії у чутливих моментах – це було секретом розширення зв'язків з Вашингтоном, паралельно зберігаючи місце у форматах, які очолювали інші великими державами. Але шквал мит, накладених Трампом на Індію, які зараз становлять 50 % як покарання за купівлю російської нафти, залишив Індію майже без стимулів.

Цього разу Моді навіть виклав кадри зустрічі у своїх акаунтах у соцмережах одразу після її початку, продемонструвавши, наскільки далеко і раптово ця хитка гра була порушена. Пізніше на саміті він був ще більш емоційним, сказавши путіну, що "1,4 мільярда індійців з нетерпінням чекають" на його приїзд у Нью-Делі в грудні. "Це свідчення глибини та широти нашого "особливого та привілейованого стратегічного партнерства", навіть у найскладніші часи Індія та росія стояли пліч-о-пліч", – сказав Моді путіну.

Саміт, який завершився в понеділок, є першою частиною дипломатичного шоу, яке Сі запланував на цей тиждень. Напередодні цієї зустрічі він провів переговори з багатьма гостями, у тому числі і з Моді, якому Сі заявив, що обидві країни повинні бачити одна в одній партнерів, а не суперників.

Найважливішою подією цього тижня, наголошує NYTimes, стане військовий парад у Пекіні в середу, присвячений 80-й річниці закінчення Другої світової війни, на якому будуть присутні путін і диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин. За словами науковців, Сі намагається переосмислити роль Китаю у війні, щоб посилити імідж компартії Китаю та обґрунтувати свої претензії на Тайвань і Південно-Китайське море.

Одним із прикладів того, як Китай використовує Шанхайську організацію співробітництва для своїх інтересів, є заклик Сі "сприяти правильному розумінню історії Другої світової війни". "Сі Цзіньпін явно хоче кинути виклик глобальному порядку, що склався після Другої світової війни і в якому домінують США, і показати, що Китай є надійною і легітимною альтернативою", – вважає доцент Школи державної політики імені Лі Куан Ю при Національному університеті Сінгапуру Альфред Ву.

Втім, публічна демонстрація єдності між трьома лідерами приховувала глибокі підозри і суперечливі інтереси, зазначає NYTimes. Китай та Індія залишаються в стані взаємної недовіри через спірний кордон; Пекін стверджує, що це питання не повинно визначати загальні відносини між двома країнами. Але Індія хотіла б його врегулювати, а Моді також побоюється, що його попередні спроби завоювати прихильність Сі обернулися проти нього.

Попри теплі відносини з Москвою, Індія не може розраховувати на те, що росія, яка сильно постраждала від санкцій через вторгнення в Україну, замінить західну економічну підтримку. Що стосується Китаю, то хоча він зараз демонструє особливу близькість з росією, Пекін із обережністю ставиться до зростаючого впливу Москви на Північну Корею.

"Оптичні ефекти мало сприяють пом'якшенню розбіжностей, що існують у трійці Індія, Китай і росія", – цитує насамкінець пана Кевалрамані NYTimes.

Джерело: New York Times та Wall Street Journal