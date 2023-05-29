Пропагандони кремля знов в істериці. Готують ескадрон смерті до сенатора Ліндсі Грема – Джулія Девіс

Джулія Девіс проаналізувала черговий вибух гніву російських пропагандонів нібито через слова Ліндсі Грема, що "інвестиції США в загибель росіян – найкраще витрачені кошти". Як завжди пропагандони кремля собі трохи підіграли, щоб виглядати "справедливими". Насправді, Ліндсі Грем говорив про інше. Про що саме – читайте у перекладі чергового огляду дезінформації засновниці Russian Media Monitor Джулії Девіс у The Daily Beast.

Нещодавні коментарі американського сенатора Ліндсі Грема під час його п'ятничної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в охопленій війною країні викликали обурення і лють у москві, а глава RT Маргаріта Сімоньян закликала до його вбивства. Про це пише аналітикиня Джулія Девіс у The Daily Beast.

У продемонстрованому на російському ТВ відеозаписі коментарі Грема із зустрічі були змонтовані таким чином, що склалося враження, ніби сенатор заявив, що той факт, що росіяни "гинуть" під час вторгнення, є "найвдалішою витратою грошей". Насправді ж Грем сказав, що американська допомога Україні, а не конкретно загибель росіян, є цінною інвестицією в глобальну безпеку для США.

"Сенатору [Ліндсі] Грему є з чим порівнювати. Одна з їхніх [США] інвестицій призвела до Другої світової війни і Голокосту", – заявила речниця МЗС росії Марія Захарова у своєму повідомленні в Telegram. Державний телеведучий Владімір Соловйов у своїй програмі "Недільний вечір з Владіміром Соловйовим" гнівно вигукнув: "Ваші брудні американські гроші також повністю підтримували нацистський режим у Німеччині! Ви – нацистська тварюка, і ви йдете слідами своїх попередників. Я ще раз повторюю: ви здохнете, а російський народ буде жити вічно!"

Заступник голови Ради безпеки росії Дмітрій Мєдвєдєв у своєму Telegram-акаунті назвав Грема "старим дурнем" і вдався до ледь завуальованих погроз: "У його улюбленій Америці регулярно вбивають не тільки простих людей, але й витрачають брудні гроші на вбивство сенаторів. Йому варто згадати сумну долю Роберта Кеннеді, Г'юї Лонга, Клементи Карлос Пінкні, Джона Мілтона Елліота, Вейна Оуенса та інших американських політиків".

Щоб усунути будь-які сумніви щодо суті коментарів Мєдвєдєва, Сімоньян пішла ще далі під час свого виступу на недільному шоу Соловйова. Спочатку визнавши, що заяви Грема могли бути вирвані з контексту, Сімоньян заявила, що наказала своїм співробітникам "розібратися в цьому". Вона назвала ім'я радянського генерал-лейтенанта Павла Судоплатова, який брав участь у кількох великих розвідувальних операціях, у тому числі у вбивстві Льва Троцького.

Сімоньян зловісно зауважила: "Якщо Ліндсі Грем дійсно сказав, що гроші на вбивство росіян – це найкращі гроші, які коли-небудь витрачали США... Я сподіваюся, що в нашій країні живі сини або онуки Судоплатова, його учні або нащадки його учнів. Це навіть не складно. У нас є його адреса".

Свою кровожерливість глава RT пояснила необхідністю відплати: "Я ні до кого не маю зла, і наша релігія каже нам прощати, але ніхто не каже нам заохочувати подібні речі. Коли ми не діємо у відповідь на такі речі, це те саме, що заохочувати їх. Це призводить до того, що вони стають все більш нахабними".

Сімоньян, яка була однією з найактивніших прихильниць вторгнення, часто скаржиться на життя під прицілом мстивих українців, яке вона описує як "неприємне" відчуття. У свою чергу вона хоче, щоб американський сенатор побоювався прибуття російського ескадрону вбивць.

У повному тексті виступу Грема, оприлюдненому офісом президента України, допомога США Україні не пов'язується з коментарем про те, що росіяни гинуть у своїй невдалій війні. Грем високо оцінив силу духу українців, які успішно протистоять російському вторгненню за підтримки Сполучених Штатів.

Американський сенатор сказав Зеленському, що український опір нагадує йому про "наші кращі часи в Америці. Був час в Америці, коли ми були такими, боролися до останнього, ми збиралися бути вільними або померти". Зеленський відповів: "Тепер ви вільні – і ми будемо вільні". Грем додав: "А росіяни вмирають". Український президент відповів: "Так, але вони прийшли на нашу територію. Ми не воюємо на їхній території".

Пізніше Грем сказав агентству Reuters: "Сполучені Штати зробили хорошу інвестицію, щоб допомогти звільнити Україну від російських військових злочинців... Пане Мєдвєдєв, якщо ви хочете, щоб росіяни перестали гинути в Україні, виведіть війська. Зупиніть вторгнення. Припиніть військові злочини. Правда в тому, що вам і (президенту) путіну начхати на російських солдатів".

Джерело: The Daily Beast