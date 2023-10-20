путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph

Улюблена справа кремля – вбивати своїх опонентів. І один зі способів – отруєння бойовими речовинами. Причому робиться це і на території західних країн. Досі ці країни мало робили висновків з таких дій, що просто провокує кремлівських чекістів продовжувати улюблену справу. На цю проблему в Британії звернула увагу Софія Браудер, 17-річна донька Білла Браудера – фінансиста та активного противника москви, який невтомно добивався ухвалення законодавства в країнах Заходу для запровадження санкцій проти російських посадовців на прикладі справи Магнітського. Чи зроблять на Заході висновки?

російський уряд отруїть ще більше своїх критиків на Заході, якщо не посилити перевірки на наявність хімічних речовин та інших смертоносних матеріалів на прикордонних пунктах. Про це, як пише The Telegraph, попереджає авторка звіту 17-річна Софія Браудер, яка звинувачує уряди в тому, що вони "закривають очі" на цю загрозу. На її думку, органи правопорядку також потребують більшої підтримки, щоб зупинити кілерів президента путіна, які користуються відсутністю узгодженої стратегії західних урядів у боротьбі з цією загрозою.

Звіт, підготовлений студенткою Софією Браудер і опублікований аналітичним центром Henry Jackson Society, закликає уряди серйозніше ставитися до загрози отруєнь і покращити захист як політичних дисидентів, так і широких верств населення, інформує видання.

Аналіз 78 випадків політичних отруєнь – у тому числі російських дисидентів, які стали мішенню для нападів у Британії – таких як Олександр Литвиненко і Сергій Скрипаль, показав, що кількість нападів помітно зросла з 1978 року. У 2004 і 2006 роках було зареєстровано по п'ять випадків, у 2018-му – чотири, а в 2007, 2017 і 2022-му – по три. Загалом 21 інцидент стався в росії, 9 – у Великій Британії і 7 – у Німеччині.

У сімнадцяти випадках причиною отруєння була заражена їжа або напої з додаванням алкоголю, а у 25 відсотках випадків отрута вводилася контактним шляхом, наприклад, через одяг, що ускладнює її виявлення.

У доповіді, яка, за інформацією The Telegaph, після презентації в Палаті лордів у четвер надіслана міністрам, рекомендується покращити відстеження і виявлення отрут, а також вдосконалити систему виявлення радіації і хімічних речовин на прикордонних пунктах пропуску. Крім того, у звіті наголошується, що отрути, які використовувалися під час нещодавніх атак, таких як справи Литвиненка і Скрипаля, були ввезені злочинцями контрабандним шляхом.

Пані Браудер, яка є дочкою Білла Браудера, фінансиста і запеклого критика путіна, закликала владу Великої Британії вжити низку термінових заходів для подолання загрози того, що вона назвала "політичними кримінальними отруєннями". Вона заявила, що чиновники не приділяють належної уваги небезпеці з боку країн-ізгоїв, пише британське видання.

Закриваючи очі. Британська служба інформації про отруєння значно перевантажена

У звіті констатується, що правоохоронні органи Британії та інших демократичних країн "не мають чіткої і послідовної відповіді на цю загрозу". Та зазначається, що Національна служба інформації про отруєння у Великій Британії "значно перевантажена", а дисиденти зі серйозними симптомами отруєння, швидше за все, не зможуть отримати від неї жодної допомоги. Крім того що британська урядова служба дезактивації була залучена лише до одного з кількох випадків політичних отруєнь – Литвиненка у 2006 році.

У своїй доповіді пані Браудер закликала міністрів і поліцію приділяти "більше уваги правоохоронним органам" у випадках політичних отруєнь, зокрема проводити більш ретельні розтини тіл, а також посилити співпрацю з іншими демократичними країнами світу у виявленні підозрюваних кілерів.

Вона також виступила із пропозицією запровадити медичні картки для політичних дисидентів, щоб інформувати служби екстреної допомоги про те, що вони можуть стати мішенню для отруєнь, і порекомендувала видати всім працівникам швидкої допомоги список запитань для потенційних жертв, які допоможуть їм вжити термінових заходів, необхідних для реагування на можливий випадок, зазначає The Telegaph.

Під час виступу у Вестмінстерському палаці пані Браудер попередила, що використання отрути для вбивства політичних опонентів буде ставати все більш поширеним явищем, і що уряди повинні припинити "заплющувати очі" на цю тактику. Вона наголосила: "Отруєння політичних злочинців стає улюбленим методом режимів-ізгоїв для боротьби зі своїми опонентами за кордоном".

Видання зауважує, що МІ5 нещодавно попередила, що таких атак, ймовірно, буде більше, і отруєння можуть стати ще одним ключовим способом здійснення терористичних атак, при цьому на ці режими буде покладено менше відповідальності. Пані Браудер додала: "Уряди повинні відігравати більш активну роль у запобіганні отруєнню їхніх опонентів іноземними державами".

Вона також закликала до створення більшої кількості команд із лікування та дезактивації. Посилаючись на випадок матері трьох дітей у Солсбері Дон Стерджесс, яка загинула після зараження отрутою "Новачок", що була використана для отруєння Скрипаля, Софія зазначила: "Застосовувані отрути часто є заразними і не обмежуються жертвою, тому, в той час як ворожі режими шукають мішені для нападу на окремих осіб, вони не дуже переймаються тим, що відбувається з іншими людьми, що створює велику проблему з дезактивацією довкілля".

Пані Браудер відчула необхідність розпочати своє дослідження після того, як друг і колега її батька Володимир Кара-Мурза двічі ставав мішенню для нападів з боку москви. Пан Браудер також давно вважається потенційною мішенню для путінських кілерів, зазначає The Telegaph.

Тривожний дзвінок. Підліток проти урядів

Лейбористка баронеса Кеннеді К.С. в інтерв'ю The Telegaph сказала, що відчуває сором через те, що знадобився підліток, щоб вказати на неспроможність кількох британських урядів протистояти загрозі. "Іноді потрібен хтось зі свіжим поглядом, як у Софії, щоб вказати на очевидне. Її доповідь є викривальною. Політики не поспішають реагувати на цю загрозу, а рекомендації Софії є розумними і не дорогими. Її звіт – безцінний інструмент для нас", – додала вона.

Британське видання також цитує вдову Литвиненка, Марину, яка вважає, що звіт Софії Браудер має стати "тривожним дзвінком" для західних урядів. "Це дуже сильний сигнал політикам, які намагаються ігнорувати загрозу, вважаючи за краще діяти як завжди. Для росії є правилом вбивати людей за кордоном, які критикують путіна. Я сподіваюся, що послання Софії призведе до якихось змін, тому що навіть смерть мого чоловіка нічого не змінила", – резюмувала вона.

Софія Браудер – правозахисниця, засновниця проєкту Global Poison Reporting Project, учениця школи для дівчат St Paul's Girls' School в Лондоні. Вона була стипендіаткою програми CEE Research Science Institute у Массачусетському технологічному інституті. Софія також є засновницею Chiron's Corner, онлайн-платформи STEM, та володаркою золотої нагороди Кембриджської олімпіади з хімії.

Додамо, що у презентації звіту Софії Браудер аналітичним центром Henry Jackson Society також взяла участь Альона Гливко – виконавча директорка центру, політична аналітикиня та експертка з питань зовнішньої політики, а у минулому – українська політикиня.

Джерело: The Telegraph