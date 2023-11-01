Ракети ATACMS створюють нові дилеми росіянам. Але вони не є диво-зброєю – Микола Бєлєсков

Atlantic Council опублікувала колонку наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України та старшого аналітика фонду "Повернись живим" Миколи Бєлєскова про "незручності", які чекають на російські командування та сили через постачання Україні ракет ATACMS з касетним боєзапасом. Надання ж Україні додатково ракет з унітарною боєголовкою дозволило б вражати більш захищені цілі росіян – мости й укріплені пункти. В будь-якому випадку, зараз росіяни змушені будуть відвести свої важливі засоби ще далі від фронту, що може послабити їхні атакуючі сили.

Через два тижні після того, як президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив постачання ракет ATACMS зі Сполучених Штатів, продовжують надходити повідомлення про руйнівні удари, завдані по російських цілях в Україні за допомогою цієї далекобійної зброї.

Безперервні поставки ракет ATACMS можуть незабаром створити серйозні дилеми для російської армії, що вторглася в Україну. путінські військові планувальники повинні будуть збалансувати необхідність виведення певних пріоритетних цілей за межі досяжності ракет ATACMS, водночас продовжуючи надавати необхідну підтримку військам, які ведуть запеклі бої вздовж лінії фронту.

Довгоочікуване прибуття ракет ATACMS в Україну спочатку застало більшість спостерігачів зненацька. На відміну від попередніх поставок нових категорій озброєнь, про які партнери України зазвичай повідомляли заздалегідь, публічно оголошуючи про це, США вирішили відправити ракети ATACMS без жодних фанфар. Це дозволило українцям скористатися елементом несподіванки під час нічних атак на російські авіабази в окупованій Україні в середині жовтня.

Вважається, що ці перші удари з використанням ОТРК ATACMS знищили щонайменше дев'ять російських військових гелікоптерів та іншу дорогоцінну техніку на авіабазах поблизу Бердянська і Луганська на півдні та сході України. Це підтвердило ефективність касетної версії ракет ATACMS, доставлених в Україну.

Наразі вважається, що США надали Україні ракети ATACMS з радіусом дії сто миль. Хоча офіційного підтвердження щодо термінів і масштабів подальших поставок ракет ще не було, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Сполучені Штати продовжать регулярні поставки ракет ATACMS, а також постачатимуть Києву моделі з більшою дальністю дії.

Ракети з касетними боєголовками, які, як вважається, зараз має Україна, є дуже ефективною зброєю проти відносно незахищених цілей, таких як гелікоптери і літаки, системи ППО, військові кораблі, об'єкти технічного обслуговування і склади боєприпасів. російське військове керівництво, безсумнівно, зараз намагатиметься терміново вивести найпривабливіші цілі в тил.

Однак існують практичні обмеження на те, скільки російської військової техніки можна відвести назад, не залишаючи при цьому вразливими війська на передовій. Наприклад, останніми місяцями росія значною мірою покладалася на військові вертольоти для стримування контрнаступу України і запобігання будь-яким проривам. Якщо ці гелікоптери будуть повністю виведені з-під дії системи ATACMS, це значно обмежить час, протягом якого вони можуть бути задіяні в бойових діях на передовій.

Можна з упевненістю припустити, що найближчими тижнями однією з ключових цілей ATACMS стануть російські системи протиповітряної оборони, розгорнуті для захисту російської армії на півдні та сході України. Враховуючи швидкість ракет ATACMS і відносно невеликі відстані, російським системам ППО буде дуже складно ефективно перехоплювати українські повітряні удари. Вже є попередні повідомлення про те, що Україна вдарила ракетами ATACMS по ЗРК С-400 під Луганськом.

Методичне знищення російської протиповітряної оборони на окупованих українських територіях відкрило б шлях до більш масштабних ударів із застосуванням безпілотників і крилатих ракет, таких як надані Великою Британією ракети Storm Shadow. Україна вже застосовувала подібну тактику в окупованому Криму: серія ударів по системах протиповітряної оборони протягом літніх місяців підготувала ґрунт для гучних атак у вересні на військовий корабель, підводний човен і штаб Чорноморського флоту росії. Пошкодження російських комплексних систем протиповітряної оборони полегшить українським розвідувальним БПЛА збір розвідувальної інформації та координацію контрбатарейного вогню.

Українське командування також, ймовірно, намагатиметься використати посилені ударні можливості ракет ATACMS для ураження об'єктів технічного обслуговування російської армії та складів озброєнь далеко за лінією фронту. Змусивши російське командування перемістити ці важливі об'єкти подалі від фронту, Україна підірве боєздатність путінських сил.

Доставлені в Україну ракети з касетними боєголовками ATACMS не є диво-зброєю, здатною змінити динаміку війни рішуче на користь України. Насправді, для того, щоб ефективно вражати основні логістичні ланки, такі як мости й укріплені командні пункти, Україні необхідно буде отримати версію ATACMS з унітарною боєголовкою. Тим не менш, поява ракет ATACMS на полі бою створює низку нових можливостей для українських командирів і водночас робить життя їхніх російських супротивників набагато більш незручним.

Джерело: Atlantic Council