Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер

Останнє – скоріше за все – зведення Тома Купера у 2022 році. Він аналізує ракетний обстріл росіянами 29 грудня та додає інформації щодо попередньої атаки України на Енгельс. Нівелює загрозу наступу з Білорусі. Розказує про український наступ та захист на півдні. Та загалом додає оптимізму, що так наразі необхідно. Він обіцяє продовження своїх оглядів повітряної війни незабаром, але це, мабуть, буде вже у наступному році.

Судячи з новин останніх двох-трьох днів, в Україні багато чого відбувається, але, cподіваюся, це буде моє останнє "оновлення" або "підсумок" (як вам більше подобається) в цьому році. Можливо, мені вдасться продовжити "оновлення повітряної війни" завтра або післязавтра.

Наперед, для тих, хто все ще побоюється якогось "російського вторгнення з Білорусі": за словами голови Державної прикордонної служби України, кількість військовослужбовців ЗС рф, дислокованих на території Білорусі, збільшилася приблизно до 10 200 осіб. Це занадто мало для будь-якого нового наступу на Київ, наприклад, навіть якщо це буде підтримано всіма збройними силами Білорусі (чого я не очікую).

Але цього достатньо, щоб тримати українців у напрузі і змусити Генштаб утримувати кілька бригад, замість того, щоб відправляти їх як підкріплення на Донбас...

Повітряна/Ракетна війна. "Свято в дитячому садку" від Лукашенка

Остання українська атака на авіабазу "Енгельс" (див. мою попередню доповідь), схоже, призвела до загибелі трьох техніків ВКС. Всі вони були пов'язані з бомбардувальниками Ту-160. Тим не менш, на комерційних супутникових фотографіях, доступних на сьогодні, не було виявлено жодних серйозних пошкоджень на базі або її об'єктах.

Як поговорює розвідка, росіяни тоді збили свій власний Су-24 – у той час, як їхні засоби ППО вели вогонь по українських БПЛА, що наближалися. Звичайно, це залишається непідтвердженим.

Останні три дні путін/Суровікін ведуть щось на кшталт "цілодобового" ракетного наступу на Україну. В ніч з 28 на 29 грудня вони розгорнули дрони "Шахед-131/136" іранського виробництва для нанесення ударів по українській енергосистемі в Дніпропетровській та Одеській областях. П'ять з них були збиті над першою областю, а деякі з тих, що прямували до другої, влучили в ТЕС, що належить ДТЕК (вже 22-й раз). Об'єкт досі не працює.

Набагато більш масована атака відбулася рано вранці 29 грудня, коли загалом 69 крилатих ракет (у тому числі 6 крилатих ракет Х-22 і Х-32, Х-31П, Х-101 – деякі з них виготовлені нещодавно – і Х-555, а також "Калібр" морського базування), 11 дронів "Шахед-131/136" іранського виробництва і низка ЗРК С-300 були розгорнуті приблизно о 07.00 годині за місцевим часом для нанесення ударів по об'єктах інфраструктури в 10 областях України.

Як завжди, українська протиповітряна оборона жорстко відреагувала: всі 11 дронів та 54-58 інших ракет були заявлені як збиті, п'ять з яких були збиті з ПЗРК. Одна з українських ракет з ЗРК-300 впала в районі села Гарбача Брестської області Білорусі.

Мінськ негайно оголосив це "провокацією", змусивши мене замислитися над тим, як Лукашенко називає це, коли він дозволяє двом російським арміям вторгнутися в Україну зі своєї країни? "Свято в дитячому садку"!?

У Львівській області українська протиповітряна оборона збила чотири з шести ракет, що були запущені. Інші дві влучили в електропідстанцію, знеструмивши Львів та близько 290 міст і сіл навколо нього. У Києві серія детонацій була чутна з двох районів, і українці заявили, що загалом було збито 16 ракет, перш ніж стало відомо, що щонайменше один промисловий об'єкт і кілька елементів електромережі були вражені. Три людини отримали поранення. Було заявлено про збиття не менше 21 ракети над Одеською областю, що свідчить про значне посилення протиповітряної оборони регіону. Однак, російських ракет було достатньо, щоб вразити "10 об'єктів критичної інфраструктури": електростанції та різні елементи електромережі в районі Києва та Одеси. Без сумніву, це ще більше погіршує і без того жахливу ситуацію з електроенергією на більшій частині території країни. Проблеми з водопостачанням є і у Львові, і в Києві, і в Одесі.

Крім того, лише 29 грудня росіяни випустили понад 50 ракет по Сумській та Харківській областях. У Харкові загинув щонайменше один мирний житель, зупинено роботу метрополітену. Не припиняються обстріли Херсона та Нікополя: близько десятка людей отримали поранення при влучанні в пологовий будинок у Херсоні, а в Нікополі росіяни пошкодили газопровід і роблять все можливе, щоб знищити місцеві елементи електромережі.

В ніч з 29 на 30 грудня росіяни запустили над південним сходом України низку "Шахед-131/136". Сирени повітряної тривоги пролунали о 23.48 за місцевим часом у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях: Українці заявили про 10-12 збитих літаків (п'ять з них – над Дніпропетровською областю, сім – над Київською), а сигнал "все чисто" пролунав близько 00.29 год. 30 грудня.

У свою чергу, Генштаб повідомив про серію ударів з HIMARS по російських штабах і складах постачання в Токмаку, Титовому, Чернігівцях, Пологах і Бердянську – все це на півдні Запорізької області. Є багато повідомлень про те, що М142 інтенсивно обстрілюють російські польові штаби і скупчення військ в районі Бахмута.

Думаю, кожен може сам оцінити, який з двох "методів боротьби" є більш ефективним.

І ще з'явилося відео, як росіяни підірвали вертоліт Ка-52, що здійснив вимушену посадку – мабуть, "занадто близько для комфорту" до українських позицій.

Битва за Донбас. Побоїще від ваґнерівців під Кліщівкою

Куп'янськ-Сватове. Багато повідомлень про бої в лісі між Гряниківкою і Тавільжанкою, на схід від Дворічного. Судячи з усього, українці прориваються через цей ліс на Тавільжанку, росіяни їх обстрілюють; росіяни контратакують в цей ліс, а українці їх обстрілюють.

Далі на південь знову підтвердили українську присутність (92-га мехбригада) у Підкуйчанську: росіяни контратакують це місце і місцеву ділянку Р07/Р66 тепер вже з півночі (з боку Куземівки і Кривошиївки).

Ще десяток кілометрів південніше: росіяни також атакують Андріївку з району Джерельного.

Кремінна. Щось на кшталт "найбільшої новини" останніх двох днів – це повідомлення / припущення "звільнення Кремінної". Відповідно, ЗСУ мали б прорвати російську оборону і зачищають її вже другий день. На жаль, поки що не отримав і не знайшов жодного підтвердження цьому: наскільки я можу сказати, в лісах на північ і південь від міста точаться запеклі бої, українці повільно просуваються вперед, але в Кремінній поки що не перебувають.

Сіверськ. Два дні тому почали з'являтися повідомлення про "звільнення Білогорівки". Це на Сіверському Дінці. Не уявляю, що це має означати, але ж вона була під українським контролем щось близько місяця. Не менше.

Бахмут. Судячи з повідомлень в українських соцмережах, зсрф знову повертаються до... ну, принаймні, знову намагаються розгорнути основні бойові танки в районі Бахмута. Судячи з усього, з району Яковлівки в напрямку Веселого на північ і Роздолівки на північний захід. Поки що без особливого успіху. Трохи дивна там "тактика": Яковлівка була взята (величезною ціною) для того, щоб "обійти" Соледар і, відповідно, Бахмут з півночі. А тепер, після всіх атак на Соледар з півночі, вони наступають далі на північ..? Хм...

До речі, ближче до Бахмута, і наскільки можна судити, росіяни, хоча і стверджують, що просунулися ближче до Підгороднього, схоже, втратили контроль навіть над заправкою на перехресті трас М-03 і Т1302. Можливо, вони знаходяться на її східній стороні, а українці – на західній. "Невеликий", але дуже важливий бій, який обидві сторони будуть пам'ятати протягом багатьох поколінь.

Нарешті, останні два дні "Ваґнер" витратив на повторні атаки на Опитне, а вчора – на обхід цього передмістя на захід. Ця атака була досить успішною: вивела їх до центру міста і відтіснила українців в район супермаркету "Магазин 24".

На південь від Опитного ваґнерівці останні два дні штурмували Кліщівку. Такою дорогою ціною, що мені бракує слів, щоб описати це побоїще...

Іншими словами: Бахмут залишається під українським контролем. Навіть якщо бувають дні, коли ЗСУ втрачають понад 100 "поранених в бою", факт залишається фактом: росіяни втрачають у 5-6 разів більше вбитими, а система евакуації/медичної допомоги з українського боку працює все краще і краще. За цих умов я просто не бачу можливості для путіна, Суровікіна чи Святих Петра і Павла щось змінити.

Авдіївка. Думаю, це відео (показані удари дронами-камікадзе, зробленими з дронів для перегонів та застосовуються українським спецпідрозділом Омега) гарно все підсумовує.

Мар'їнка. Останні два дні росіяни ведуть обстріли та штурми по всій довжині фронту від Красногорівки до Побєди, на північ та південь від Мар'їнки (південний захід від Донецька). Можливо, просунулися і на десятки метрів.

Снайперство. Український рекорд

Це для довідки: кажуть, що світовий рекорд зі снайперської стрільби на дальність становить близько 3540 м і був встановлений в Іраку. Українці повідомляють, що їхній снайпер з 73-го Морського центру спеціального призначення влучив з 2710 метрів, що є рекордом у цій війні.

30.12.2022

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