Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен в своєму традиційному звіті за тиждень аналізує саміт НАТО у Вільнюсі та просування українського контрнаступу. Щодо результатів саміту, то на його думку склянка швидше наполовину повна, аніж напівпорожня, тож він бачить чудові перспективи для України. Щодо контрнаступу, то О'Брайен знову заперечив тезу про повільне його просування, наголосивши натомість, що українські сили діють розумно і зменшили власні втрати.

Головною подією тижня став саміт НАТО у Вільнюсі, зокрема, прогноз як може розвиватися війна і що буде з Україною і НАТО після війни. Було також кілька дуже передбачуваних історій про те, що український контрнаступ був повільним, але знову ж таки, це аналіз ліній на картах, який не робить різниці між відвоюванням території та знищенням російських сил. Отже, у фокусі оновлення мають бути насамперед ці історії.

Саміт НАТО: чому склянка швидше напівповна, ніж напівпорожня. Але все залежатиме від США

Вільнюський саміт був, як каже старе спортивне кліше, грою з двох таймів. Перший тайм був, насамперед, справою рук США (але майже напевно і деяких великих західноєвропейських держав), які намагалися бути занадто розумними до половини. Вони, схоже, думали, що якщо напишуть надто складну, багатозначну заяву про майбутнє України, то зможуть догодити всім, включно з українцями.

Як і повинно було статися – це не порадувало нікого, особливо українців. Текст про Україну і можливе членство в НАТО був настільки дивним і заплутаним, що я розміщу тут цілий абзац.

"Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки. Майбутнє України – в НАТО. Ми підтверджуємо зобов'язання, яке ми взяли на саміті 2008 року в Бухаресті, що Україна стане членом НАТО, і сьогодні ми визнаємо, що шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності виконання Плану дій щодо членства. Україна стає все більш оперативно сумісною і політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху реформ. Відповідно до Хартії про особливе партнерство між НАТО і Україною 1997 року і Доповнення до неї 2009 року, члени Альянсу продовжуватимуть підтримувати і аналізувати прогрес України в досягненні оперативної сумісності, а також додаткові демократичні реформи і реформи в секторі безпеки, які є необхідними. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою адаптованої Річної національної програми. Альянс підтримуватиме Україну у здійсненні цих реформ на шляху до майбутнього членства. Ми зможемо надіслати Україні запрошення на вступ до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані".

Отже, майбутнє України – в НАТО, але українці все ще дуже далекі від того, щоб навіть претендувати на запрошення до членства в Альянсі. Зайве казати, що президент Зеленський був засмучений, оскільки цей словесний салат розкрив один з найбільших страхів, який існує серед українських політиків, - що врешті-решт у Вашингтоні чинитимуть на них тиск, щоб змусити відмовитися від частини України або навіть від самої ідеї вступу України до НАТО, аби укласти якусь угоду з путіним. Зеленський був настільки стурбований цією заявою, що навіть відкрито заявив, що йому здається, що вона була зроблена таким чином, щоб у майбутньому членство України в НАТО можна було запропонувати путіну як частину якоїсь непристойної угоди. Ось весь твіт Зеленського на цю тему, але я виділив занепокоєння щодо угод з путіним жирним шрифтом.

"Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку. І ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена на саміті НАТО у Вільнюсі. Тому що йдеться про повагу. Але Україна також заслуговує на повагу. Зараз, по дорозі до Вільнюса, ми отримали сигнали, що певні формулювання обговорюються без України. І я хотів би підкреслити, що ці формулювання стосуються запрошення стати членом НАТО, а не членства України. Це безпрецедентно і абсурдно, коли не встановлюються часові рамки ні для запрошення, ні для членства України. В той же час, навіть для запрошення України додаються розпливчасті формулювання про "умови". Складається враження, що немає готовності ані запросити Україну до НАТО, ані зробити її членом Альянсу. Це означає, що залишається вікно можливостей виторгувати членство України в НАТО в переговорах з росією. А для росії це означає мотивацію продовжувати терор. Невизначеність - це слабкість. І я буду відкрито говорити про це на саміті".

Різка реакція Зеленського, схоже, застала декого в адміністрації Байдена зненацька. Це вже саме по собі дивує: дехто у Вашингтоні, схоже, не розуміє, що Україна веде цю війну за своє існування, і іноді бути розумним чи кваліфікованим тут не допоможе. Якщо вірити цій історії у Washington Post, то потім відбулися жорсткі розмови (всередині адміністрації) і навіть з'явилися згадки про те, що підтримка України з боку США буде зменшена через злість на Зеленського.

Це було б катастрофою з багатьох причин. По-перше, тому що це змушує адміністрацію виглядати підлою і дріб'язковою (це дуже по-трампівськи, якщо подумати). Погана Україна, не зробила те, що ми хотіли, тому ми її покараємо. Це не поведінка відповідального партнера.

По-друге, і я не впевнений, що це розуміють, адміністрація Байдена завдала б собі політичної шкоди. Насправді вона вклала в український успіх більше політичних інвестицій, ніж сама, можливо, розуміє. Демократи як група мають переважну більшість, яка підтримує військову допомогу Україні. 81% демократів в останньому опитуванні висловили таку підтримку – це більше, ніж майже в будь-якій іншій важливій політиці.

Байден не лише привіз Зеленського до Вашингтона, але й зробив власну драматичну заяву, відвідавши Київ. Влада між двома державами має більше балансу, ніж люди розуміють. Якби адміністрація Байдена якимось чином вирішила відступити від підтримки, це виглядало б і марнославно, і зверхньо. На щастя, цього не сталося.

Після того, як було прийнято рішення не відрізати ніс на зло, адміністрація Байдена насправді повела себе дуже по-державницькі. Перш за все, протягом наступного дня, починаючи з президента і далі, великий акцент робився на вступі України до НАТО одразу після завершення війни. Байден навіть (частково жартома) відповів, що бачить, як це станеться через 80 хвилин після закінчення війни. Він перервав запитання, призначене Зеленському, щоб підкреслити цю думку.

Запитання: Президенте Зеленський, як скоро після війни ви хотіли б бути в НАТО? Як скоро після війни ви хотіли б вступити до НАТО? Президент Байден: Через годину і 20 хвилин. Ви, хлопці, ставите справді проникливі запитання.

Хор підтримки вступу України до НАТО одразу після закінчення війни продовжував лунати і після Вільнюса. Міністр оборони Ллойд Остін виступив з дуже рішучою заявою з цього приводу двома днями пізніше.

І всі ці нові заяви мають значення: по суті, саме тому я опинився в таборі "напівповної склянки", коли мова зайшла про Вільнюський саміт. Виявилося, що Україна має сильнішу політичну позицію, ніж, можливо, люди усвідомлювали. Що адміністрація США зробила більш рішучі заяви щодо України в НАТО, ніж якби вона написала кращу заяву на початку. І що прихильники України в Європі (які все частіше говорять про вступ України до НАТО, як тільки це стане можливим) мають більшу мотивацію.

По суті, ми опинилися в ситуації, коли лише нова адміністрація Трампа може утримати Україну поза НАТО після війни, і, що не менш важливо, тепер буде політично майже неможливо торгуватися за членство України в НАТО.

Інша причина, чому я прихильник "напівповної склянки", полягає в тому, що Вільнюс показав, наскільки відданими є європейські прихильники України. Було зроблено багато важливих заяв про підтримку: від французьких ракет дальнього радіусу дії до норвезького довгострокового фінансування. Деякі з них були настільки чутливими, що український міністр оборони Резніков заявив, що про них треба мовчати. Однак ті, які він зміг перерахувати, самі по собі були вражаючими.

Не варто недооцінювати зростаючу прихильність європейців (погляньте на список Резнікова). Чим більше росія загрузне в жорстокості, тим більше європейських держав хочуть, щоб росія зазнала поразки. Все, що виглядатиме схожим на хорошу угоду для росії буде сприйматися як певне визнання звірства. Для держав, які дивляться не на 10-20 років вперед, а на 50-100 років, і які знаходяться на кордоні з росією або поблизу нього, очевидна поразка росії зараз є імперативом.

Тож Вільнюс підвищує ймовірність того, що Україна стане членом НАТО невдовзі після завершення війни, і закінчився саміт дійсно важливими обіцянками підтримки. Це змусило країни НАТО усвідомити, що вони потребують, аби в Україні все було добре – ось чому я налаштований оптимістично.

Український контрнаступ не є "повільним". Знову…

Ми неминуче мали повернутися до цієї теми, хоча це сталося раніше, ніж я очікував. Кілька тижнів тому я намагався застерегти від використання слова "повільний" щодо українського контрнаступу.

Буквально вчора New York Times знову повернулася до цього наративу зі статтею про те, що наступ України сповільнився після перших втрат. Вона знову зосередилася на тому, що сталося в перші 10 днів, коли було показано те, що не повинно було стати несподіванкою: що транспортні засоби є дуже вразливими на полі бою. У цій статті навіть було використано одну фотографію великої групи підбитої української техніки, яку російські джерела без кінця повторюють, хоча їй вже місяць.

Все, що я скажу з цього приводу, це те, що український наступ не "сповільнився". Ризиковані штурми транспортних засобів були припинені, а кампанія зі знищення російської артилерії, боєприпасів і командно-штабних пунктів була прискорена. Справді, ця кампанія, схоже, отримує значні українські ресурси і починає давати певні результати. Український контрбатарейний вогонь (серед іншого), завдає величезної шкоди російській артилерії, а російський потенціал деградує.

У той же час, ЗСУ роблять невеликі, але відчутні кроки вперед, як навколо Бахмута, так і, як повідомлялося вчора ввечері, на центральному фронті.

Важливо те, що вони ведуть ці кампанії, зменшуючи при цьому свої власні втрати. Саме тут наратив про те, що Україна повільна, втрачає сенс. Україна діє розумно, а не повільно. Як показала стаття в New York Times, спочатку втрати української техніки були високими, можливо, 20% за перші два тижні, але потім вони знизилися вдвічі.

Це дуже важливо. Хоча українці ведуть контрнаступ і завдають значних втрат російській артилерії, вони зменшили свої власні втрати. Це ознака успіху, а не поразки. Тому, будь ласка, не зациклюйтеся на лініях на карті зараз: те, що робить Україна, як я говорив протягом багатьох місяців, є дійсно важким. На це потрібен час. Давайте подивимося, де ми будемо ближче до кінця літа. На моє глибоке переконання, український контрнаступ не буде розглядатися як провал.

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