росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян, який доклав чимало зусиль для реформування доктрини та Збройних сил Австралії, закликає Захід надати Україні більше засобів для розмінування та негайно розпочати роботу над оновленням тактики прориву через мінні поля, яка не змінювалася десятиліттями. Він називає це інтелектуальною поразкою Заходу, який при кардинальній зміні технології виявлення та ураження сил за допомогою розгалуженої мережі сенсорів не спромігся оновити доктрину прориву мінних полів.

Однією з ключових тем війни в Україні стала битва за адаптацію між українцями та росіянами. Обидві сторони вивчали та адаптували свою тактику, технології та військові організації для того, щоб покращити свої показники на полі бою, пише Мік Раян у колонці для австралійського порталу ABC.

Найважливішою нещодавньою адаптацією до траєкторії війни став стратегічний перехід росії до використання сотень тисяч наземних мін.

Наземні міни використовувалися в багатьох конфліктах. Під час Другої світової війни австралійським військам у Північній Африці у Другій битві за Ель-Аламейн довелося прокладати собі шлях через німецькі мінні поля глибиною майже 10 кілометрів. Під час війни у Перській затоці 1991 року американські та британські війська зіткнулися з подібною проблемою, перш ніж вони змогли прорвати першу лінію іракської оборони.

Під час військових операцій армії, що наступають, повинні розміновувати мінні поля, прориватися через дротяні загородження, перетинати протитанкові рови і знищувати опорні пункти. Оскільки сухопутні війська не завжди можуть обійти таку оборону противника, для її прориву потрібне поєднання тактики і техніки. Як правило, це включає загальновійськові сили (піхота, танки, бойові інженери, артилерія, засоби радіоелектронної боротьби, логістики і повітряної підтримки) і застосування ними доктрини прориву. Ці операції є найскладнішими серед військових операцій та вимагають добре підготовлених і добре керованих військ.

Противник використовує тактику "прикриття спостереженням і вогнем": спостереження і забезпечення того, щоб ті, хто проривається через мінне поле, могли потрапити під вогонь.

Наземні міни та боєприпаси, що не вибухнули, можна знайти по всій Україні, використовуючи інформацію від Landmine Cluster Munition Monitor та HALO Trust. (Фото ABC News: Jarrod Fankhauser)

Технології розмінування не встигають за часом. Два нещодавні технологічні досягнення збільшили розрив

Операції з прориву російської оборони на півдні України стали об'єктом пильної уваги. Висловлювалися такі зауваження, як брак сили українських ВПС, погана підготовка або недостатня кількість західного обладнання. Все це зіграло свою роль. Але є більш фундаментальна причина, чому операції просуваються повільно.

В той час як військові технології розвинулись за останні кілька десятиліть, тактика і технології виявлення, розмінування та проникнення на мінні поля не удосконалювались останні 50 років.

Два нещодавні технологічні досягнення збільшили розрив між проблемою прориву через мінні поля та існуючими рішеннями.

Перша полягає в тому, що спостереження за полем бою стало повсюдним.

Як було описано раніше, перешкоди потрібно прикривати "спостереженням і вогнем". Війна в Україні призвела до розвитку розгалуженої цивільно-військової мережі датчиків, аналізу і розповсюдження розвідувальних даних. Це безпрецедентний випадок у наземній війні. Це не було фактором, коли десятиліття тому розроблялася нинішня доктрина подолання загороджень.

Друга розробка – це цифрове управління вогневою підтримкою.

Ракети великої дальності, артилерія, ударні гелікоптери, боєприпаси, що баражують, і засоби радіоелектронної боротьби тепер синхронізовані з цифровими системами управління боєм нової ери, які, своєю чергою, пов'язані з сітчастою мережею датчиків. Отже, якщо десятиліттями тому ворогу міг знадобитися певний час для того, щоб виявити, що хтось намагається прорватися через їхні загородження, і ще більше часу для того, щоб відкрити вогонь, то зараз цей процес займає хвилину чи дві.

Тому сили, які збираються для проведення операції з прориву загороджень, можуть бути виявлені і уражені задовго до початку операції. Сили, які вже беруть участь в операціях з прориву, також можуть бути швидко атаковані і почасти зіштовхуються з розсіяними мінами, що встановлюються позаду них по проходах, які вони розчистили на мінних полях.

Інтелектуальний провал Заходу. Потрібна тактика більш швидкого виявлення і знешкодження мінних полів без гарантії контролю над повітрям

Це є інтелектуальним провалом західних країн. Ми не очікували застосування цього нового мережевого сенсорно-вогневого комплексу в сучасних наземних операціях протягом останніх кількох десятиліть. Ми місяцями спостерігали за будівництвом російських оборонних споруд.

Водночас минулий рік продемонстрував чіткі тенденції до скорочення часу між виявленням і знищенням на сучасному полі бою. Але ми так і не змогли оновити тактику та техніку прориву мінних полів.

Існує нагальна потреба вирішити цю проблему. Хоча Україна вже почала адаптуватися, проводячи розмінування з демонтажем, у короткостроковій перспективі західні країни повинні надати їй більше механізованого обладнання для прориву мінних загороджень.

На озброєнні європейських збройних сил є понад 1000 спеціалізованих і броньованих інженерних машин, в тому числі мінні катки і плуги, а також обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Забезпечення цим обладнанням допоможе Україні як зараз, так і під час неминучих наступальних операцій, які можуть відбутися наступного року і в подальшому.

Західні військові установи за підтримки Австралії повинні створити проривну програму з розробки технологій виявлення і розмінування мінних полів, які б дозволили значно підвищити швидкість і якість такої діяльності.

Проте фізичні засоби допомоги – це лише початок. Потрібні доктринальні інновації, щоб дослідити тактику більш швидкого виявлення і знешкодження мінних полів противника без гарантії контролю над повітрям.

Це не просто, але якби була створена швидка ініціатива для вирішення технічних, доктринальних і навчальних аспектів очищення мінних полів у сучасних умовах, ми могли б зробити значний внесок у поточні і майбутні українські наступальні операції. І, що, можливо, не менш важливо, це забезпечило б Україну засобами для очищення приблизно 15 відсотків її території, які росіяни забруднили мінами і боєприпасами, що не вибухнули. Це гуманітарний імператив.

Існує нагальна потреба в наданні такої підтримки Україні. І якщо український виклик не є достатньою мотивацією для західних урядів, можливо, їм слід також усвідомити, що це є імперативом для їхніх власних військових інституцій. Інші країни помітили ефективність російської оборонної концепції в Україні і неодмінно використають її проти нас у майбутньому.

Не можна гаяти часу.

Джерело: ABC