Впливове ділове видання Wall Street Journal пише про успішну війну України з росією на Чорному морі. Результат: Україна практично без Військово-морських сил відігнала флот свого противника далеко від українського узбережжя і змогла налагодити тимчасовий коридор для цивільних суден, які хочуть перевозити зерно та інші товари з українських портів чи доставляти товари Україні. Вкрай важливо, що ділова еліта США та світу має змогу читати про успіхи України у війні, оскільки це збільшує впевненість у її спроможності завдати поразки росії.

росія вивела більшу частину свого Чорноморського флоту з головної бази в окупованому Криму, що є переконливим підтвердженням того, що українські ракетні удари і удари безпілотників кидають виклик перебування москви на півострові. У цьому переконана редакція Wall Street Journal.

WSJ повідомляє, що росія перекинула потужні кораблі, зокрема три ударні підводні човни і два фрегати, з Севастополя до інших портів росії і Криму, які пропонують кращий захист, як стверджують західні офіційні особи і підтверджують супутникові знімки, які перевірені військово-морськими експертами.

Цей крок, як наголошує видання, є значною невдачею для президента росії владіміра путіна, чиє військове захоплення Криму в 2014 році стало першим пострілом у його спробі взяти під контроль Україну. Його повномасштабне вторгнення торік повернулося бумерангом, змусивши москву вивести кораблі з порту, на який росія вперше претендувала 1783 року за часів Єкатєріни II. WSJ нагадує, що виведення суден зі Севастополя відбулося після низки ударів з боку України протягом останніх тижнів, які завдали серйозної шкоди російським військовим кораблям і штабу флоту.

За словами журналістів газети, військово-морські експерти стверджують, що безпосередні військові наслідки цього кроку обмежені, оскільки кораблі все ще зможуть стріляти крилатими ракетами по об'єктах цивільної інфраструктури, як-от порти та електромережі. Проте українські удари вже прорвали блокаду портів України російським флотом, позбавивши росію доступу до частини Чорного моря і відкривши для країни новий коридор для експорту економічно важливих, в тому числі зернових, вантажів.

Але виведення російських військ є своєчасним стимулом для України, оскільки її контрнаступ просувається повільніше, ніж планувалося, на тлі великих втрат і політичних перепитій у США, що ставить під сумнів фінансування зусиль Києва з вигнання російських окупаційних сил.

Джеймс Хіппі, державний міністр Збройних сил Великої Британії, на конференції у Варшаві цього тижня назвав розгін кораблів "функціональною поразкою Чорноморського флоту".

Як зазначає WSJ, супутникові знімки від 1 жовтня, надані компанією Planet Labs, показали, що основна частина кораблів була переміщена до Новоросійська, російського порту на Чорному морі. До складу корабельного складу входили всі три ударні підводні човни класу "Кіло", два фрегати з керованою ракетною зброєю та один патрульний корабель. Інші судна, в тому числі великий десантний корабель, кілька малих ракетних кораблів і нові тральщики, були переведені до порту Феодосії, далі на схід уздовж Кримського півострова.

Хоча цей крок може бути лише тимчасовим заходом для захисту від подальших українських ударів, логістичний головний біль, наголошує видання, пов'язаний з передислокацією деяких із найважчих російських кораблів, підкреслює загрозу ударного потенціалу Києва.

російські кораблі передислоковані. Супутникові знімки показують, що російські військові кораблі виведені зі своєї історичної бази в Севастополі до Феодосії в окупованому Криму.

Wall Street Journal нагадує, що протягом останніх тижнів Україна завдала ударів по Криму крилатими ракетами, які серйозно пошкодили російський підводний човен і великий десантний корабель, а також штаб Чорноморського флоту. Аналітики кажуть, що для цих ударів, ймовірно, використовувалися крилаті ракети, надані Великою Британією і Францією.

Попри те, що Захід забороняв Україні бити по російській території, зазначає видання, Україна знайшла вихід і на початку цього року Україна успішно завдала удару по Новоросійську, використовуючи військово-морські безпілотники власного виробництва.

Йорук Ісік, військово-морський експерт і голова консалтингової компанії Bosphorus Observer, заявив, що на супутникових знімках видно сітки і баржі, розміщені біля входу на суднобудівний завод у Феодосії, що ілюструє занепокоєння росії щодо подальших українських атак на цей об'єкт.

"У них є певні побоювання з приводу того, що Україна може провести тут успішну військово-морську операцію", – сказав Ісік, який також підтвердив, що на знімках видно, що російські військові кораблі перемістилися зі Севастополя до інших портів.

Після того, як на початку війни навесні 2022 року росія не змогла захопити Одесу, Україна дала відсіч у Чорному морі, незважаючи на брак військово-морських сил. Торік, нагадує WSJ, Україна потопила флагман Чорноморського флоту, ракетний крейсер "москва", протикорабельною ракетою вітчизняного виробництва і повернула собі невеликий, але стратегічний острів Зміїний у Чорному морі.

Пише видання і про нещодавню операцію ГУР в Криму. У середу військова розвідка України повідомила, що її сили висадилися в Криму і атакували російських солдатів. "Відбувся бій із російськими окупантами", – сказав Андрій Юсов, речник ГУР, у заяві для українських ЗМІ. Він зазначив, що українці завдали росіянам втрат, але додав: "На жаль, є втрати і серед українських захисників".

Wall Street Journal наголошує, що Україна посилила свої удари по російському флоту в останні місяці, оскільки рф атакує українські порти та цивільні судна в Чорному морі. Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи у липні цього року, росія погрожувала перехоплювати цивільні судна, що прямували в Україну, і здійснила серію ракетних і безпілотних атак на ключові об'єкти української портової та зерноекспортної інфраструктури.

Військова відповідь України, акцентують журналісти видання, обмежила можливості маневрування російського флоту в Чорному морі. Українські надводні безпілотники протаранили російський десантний корабель у порту Новоросійська та атакували ще один у відкритому морі. Україна також використовувала свої морські дрони для атаки на нафтовий танкер, який перевозив авіаційне паливо для російських ВПС, і міст, що з'єднує материкову частину росії з Кримом. Речниця українського військового відомства заявила в середу, що Україна відсунула лінію фронту в Чорному морі щонайменше на 100 морських миль від українських берегів. російські кораблі більше не виходять за межі мису Тарханкут, що на західному кінці Кримського півострова.

росія також обмежена в Чорному морі через минулорічне рішення Туреччини, яке забороняє воюючим державам вводити додаткові військові кораблі через турецькі протоки.

Як зазначає WSJ, порушення Україною російського військового домінування в Чорному морі може також стимулювати українську економіку. Україна відкрила новий морський коридор для цивільних суден, що прямують транзитом до Одеси і назад, як альтернативу угоді, підтриманій Туреччиною й ООН. Новий судноплавний шлях пролягає вздовж українського узбережжя, яке охороняється українськими військовими, до входу в прибережні води Румунії та Болгарії, які є членами НАТО.

Перше судно, яке пройшло коридором, відпливло в серпні, а останніми днями низка кораблів входила і виходила з нього зі зростаючою швидкістю. Станом на середу ще 12 кораблів очікували на вхід до коридору, повідомили у Військово-морських силах України.

Джерело: Wall Street Journal