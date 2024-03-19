росіяни просуваються на певну територію, де українські сили їх просто знищують. Триває кампанія стратегічного бомбардування – Дональд Гілл

Поки Том Купер обіцяє, що повернеться найближчим часом із кількома своїми темами, він пропонує ознайомитися з тижневиком огляду війни Дональда Гілла. Традиційно йдеться про ситуацію на фронті від західної Луганщини на півночі і до Херсонщини на півдні.

Передмова Тома Купера. Останні кілька днів я був зайнятий завершенням роботи над моєю наступною книгою. Тож у мене було занадто мало часу, щоб закінчити кілька аналітичних статей, які я готую: більше того, є навіть кілька запрошень на інтерв'ю від українських ЗМІ, на які ще маю відповісти.

Тим не менш, не хвилюйтеся: ця частина роботи вже завершена, і найближчими днями я знову зосереджуся на війні в Україні. Є низка дуже важливих питань, які потрібно розглянути (минулотижнева рубрика "Я і мої запитання" була "лише закускою" в цьому плані) і обговорити, а також завершити кілька "популярних" (якщо судити за кількістю переглядів) сюжетів. Серед іншого, це третя частина "Це відстань, дурню" та стаття про російсько-іранське співробітництво. Тому "будь ласка, залишайтеся з нами". Я вже майже готовий.

Тим часом Дональд Гілл був такий люб'язний, що підготував свій черговий щотижневий звіт. Тому дозвольте мені опублікувати його одразу.

Західна Луганщина. Тривають бої навколо Табаївки, Тернів та на південний захід від Кремінної, але територія не переходила з рук в руки.

Під Синьківкою 14-та бригада знищила російський зенітно-ракетний комплекс.

Бахмут. Україна будує та ремонтує оборонні позиції навколо і в усіх околицях Часовогу Яру. Це включає й мінно-вибухові загородження. росія використовує артилерію та авіаудари для руйнування оборонних позицій і знищення багатоповерхівок.

Наземні бої переважно обмежувалися селищем Іванівське. росія втратила Т-90, три БМП та шість машин забезпечення. Цією ціною та невідомою кількістю життів російські війська змогли просунутися до центру селища.

Панорамний знімок, зроблений у вересні 2021 року, коли в Бахмуті та Іванівському були будинки та дерева. Не соромтеся збільшувати та зменшувати масштаб, щоб побачити, яким було життя до російського "звільнення". Це саме те місце, де Україна має підвищений спостережний пункт. На сході ви можете побачити Бахмут. На південному сході та півдні – Іванівське. Звідси можна спостерігати за усіма пересуваннями від Бахмута до Іванівського, а також бачити усі бойові дії всередині Іванівського. Цей спостережний пункт неодноразово ставав мішенню артилерійських та авіаударів.

На південь від Бахмута 92-га бригада застосувала кілька безпілотників для знищення Т-72...

ГРАФІК: На захід від Горлівки російська піхота потерпає від атак безпілотників.

Два тижні тому був зупинений великий наступ російських військ на Кліщіївку. На цьому відео зафіксовано 15 одиниць техніки, які були підбиті...

Авдіївка. Будні починаються з обстрілу. Однієї ночі північна частина Тоненького постраждала від термобаричних вибухів ТОС-1А. Якщо росіяни можуть запускати безпілотники, то вони здійснюють свої атаки. Але 70% із них не здатні літати через українську РЕБ або через те, що російські підрозділи БПЛА знаходяться близько один до одного і не знають один про одного. Через це два оператори на одній частоті можуть отримувати однакові сигнали від одного і того ж безпілотника, і тоді інший зазнає аварії. Через труднощі з керуванням дронами росіяни не можуть просто обстрілювати українську позицію, поки та не розвалиться, як вони це робили під Мар'їнкою або на дачах на північ від Авдіївки.

Більшість росіян на передових позиціях скупчилася в підвалах. Зв'язок між підрозділами поганий. Один підрозділ може отримати наказ про штурм через три години, і він повинен організувати його, практично не маючи часу на розвідку або планування. Іноді це буде кавалерійський штурм. Вони саджають десяток чи більше солдатів на транспортні засоби, тому що ніхто не хоче бути всередині під час обстрілу, а вони майже гарантовано потраплять під удар безпілотника. Коли це станеться, вони не хочуть опинитися в пастці, якщо машина почне горіти. Якщо ви перебуваєте зовні, ви навіть можете скотитися з машини, що рухається, якщо побачите, що наближається дрон. Але не завжди люди бачать БПЛА, коли він наближається. Коли машина підбита або знищена, ті, хто вижив, намагаються знайти укриття, але українські безпілотники продовжують полювання. Вони знищують будь-яку пошкоджену машину і шукають будь-якого росіянина, якого знайдуть поруч з укриттям. Якщо вони наблизяться досить близько до українських позицій, українська піхота може добити останнього одного-двох російських солдатів.

Якщо це наземний штурм, причому великий, то українська артилерія і міномети обстрілюють групу, щоб розбити рух і змусити групу шукати укриття. Якщо це невелика група, або велика група була перетворена на маленьку артилерією, тоді українські безпілотники полюють за тими, хто вижив.

Не можна сказати, що росіяни ніколи не просуваються вперед, вони просуваються. Минулого тижня два танки М-1 були підбиті більш дорогими російськими безпілотниками, і росіяни просунулися в південну частину Бердичів. В якийсь момент їх бачили майже в усій Орлівці. Вони зайняли східну половину Тоненького і тоненьку смужку лісу на північ від села. Але Україна завжди контратакує артилерією, і завжди роями безпілотників, а іноді й технікою. Потім піхота змітає останніх розсіяних росіян. Українські сили не завжди займають територію, яку зачищають. Іноді вони просто звільняють її від противника, а потім відходять на інші оборонні позиції. Щоразу, коли росіяни накопичують сили, українці намагаються вибити їх, і їм доводиться починати все спочатку. За кілька днів або тижнів росія отримає ще одну вулицю або лісосмугу, але ціною великих втрат.

Минулого тижня, лише на відеозаписах, переглянутих Перпетуа під Авдіївкою, росіяни втратили п'ять Desertcross 1000-3 (китайських гольф-карів), 22 БМП, 11 БТРів, два Т-72, один 240-мм міномет, одну 152-мм гаубицю, два МТ-ЛБ, дві машини забезпечення та вантажівку з підвищеною мінною стійкістю. Після втрати танків М-1 минулого тижня, українці втратили лише вантажівку та М113, який був захоплений після знерухомлення у воронці від вибуху бомби раніше.

Важко оцінити втрати серед особового складу. Окрім загиблих росіян під час атак, відбулася друга атака ТОС-1А на позиції української 23-ї бригади на північ від Степового, а шквал артилерійських та авіаударів по українським позиціям тривав щодня.

росія заявила про захоплення Невельського, невеликого села на півдорозі між Авдіївкою та Мар'їнкою. Це не так, але через цю заяву російські війська продовжуватимуть наступати доти, доки воно не буде захоплене, щоб компенсувати свою брехню...

Мар'їнка. Бойові дії в цьому районі були не такими інтенсивними, як у попередні тижні. Під час однієї атаки на захід від Мар'їнки росія втратила три танки та три БМП. Пізніше Т-90 був пошкоджений безпілотником. Георгіївка, що на захід від Мар'їнки, зазнала авіаударів, вибухів ТОС-1А та ударів із РСЗВ.

російська атака на Новомихайлівку з півночі була зупинена до того, як вона дійшла до села, після того, як було знищено п'ять БМП і МТ-ЛБ. Пізніше Україна втратила Т-62, а саме селище було обстріляне авіацією, артилерією та ТОС-1А. Але всі позиції в цьому районі були утримані.

На північ від Побєди російський наступ зупинено...

Запорізький напрямок. росія відвоювала невелику територію під Вербовим, але Україна взяла там полоненого. На північний захід від Вербового знову бої... За 25 км на південь від Урожайного знищено російський зенітно-ракетний комплекс...

За 20 км на захід від Токмака знищено ще один російський зенітно-ракетний комплекс...

33-хвилинне відео про оборону Роботиного. Для України занадто небезпечно пересуватися автотранспортом у цій місцевості, тому піхоті доводиться йти пішки понад 10 км, щоб дістатися до своїх позицій. Тут немає жодного цілого будинку, але на 6:56 показано курча, яке виживає самотужки.

Через безпілотники та обстріли периметр навколо Роботиного тонкий, а в самому селі дуже мало людей. Якщо росіяни починають масштабний штурм, то українська артилерія й міномети завдають перших втрат і збивають темп атаки. Потім БПЛА знищують вцілілу техніку та піхоту. За необхідності, невеликі українські піхотні підрозділи добивають останню російську піхоту. Вони регулярно зачищають село, щоб переконатися, що росіяни не проникли всередину.

Якщо безпілотники помічають невеликі склади боєприпасів, що залишилися від боїв після контрнаступу, піхота збирає їх і повертає назад.

Раніше вони сміялися з того, що росіян змушують воювати за мобілізацією, але тепер визнають, що перебувають у такій самій ситуації, і кожен має зробити свій внесок...

Херсонщина. Під час прориву Каховської дамби на лівий берег лиману було викинуто корабель. росіяни перетворили його на спостережно-контрольний пункт. Україна перетворила його на мішень...

Вільне вторгнення на російський кордон. Три російські підрозділи, які воюють на боці України, перетнули кордон у трьох місцях. Відеозаписи свідчать, що вони втратили щонайменше вісім одиниць техніки.

Вільні російські сили, що воюють на боці українських військових, здійснили найбільший транскордонний рейд на Курщину та Бєлгородщину з танками та іншою технікою. Вони заявили, що хочуть здійснити свій власний вибір під час фейкових виборів у росії...

Кампанія стратегічного бомбардування. Доходи російської нафтогазової галузі в січні впали порівняно з попередніми місяцями, і удари по нафтопереробних заводах вплинуть на їхні доходи, навіть якщо деякі пошкодження будуть тимчасовими. Сталеливарні заводи, заводи з виробництва двигунів та інші виробничі об'єкти також постраждали останнім часом.

Однією з проблем, яку Україні необхідно вирішити, є збільшення кількості та точності російських авіаударів, які зараз регулярно скидають 1500-кілограмові бомби та кілька менших бомб з кожного літака. Якщо Україна зможе знайти спосіб ефективно вражати аеродроми рф, вона нейтралізує один із найбільших російських активів, що залишився.

Передвиборчий білборд говорить: "Стабільність!"...

Це вже щонайменше четвертий випадок атаки на нафтові об'єкти у Нижньому Новгороді. Через кілька годин після нападу нафтопереробний завод все ще горів. Цей завод переробляє 5,8% російської нафти, і половина його виробничих потужностей була зупинена...

Погляд робітника вранці...

Безпілотники завдали удару по нафтосховищах в Орлі...

Безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводу під Калугою...

За 800 км від власної території українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Сизрані...

За 100 км від Сизрані атаковано Новокуйбишевський нафтопереробний завод. В одному з повідомлень йшлося, що пожежу вдалося загасити...

За 150 км на південний схід від москви обстріляно нафтопереробний завод у Рязані...

росія заявляє, що п'ять безпілотників завдали удару по місцевому заводу за 290 км від лінії фронту, але конкретних подробиць немає...

З'явилося повідомлення, що аеродром у Таганрозі та будівлі, пов'язані з ремонтом А-50 та інших літаків, знову піддалися атаці...

Понад 40 безпілотників атакували об'єкти на Воронежчині. Щонайменше один із них був збитий...

За 290 км від лінії зіткнення нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарі був вражений п'ятьма безпілотниками або ж всі БПЛА були збиті, як повідомляють російські ЗМІ. Висновки робіть самі...

У підмосковному аеропорту Домодєдово було збито або вразили ціль кілька безпілотників. На цьому відео видно, як дрон врізався у склад електронної комерції за 11 км на захід від аеропорту. На момент написання цього звіту не повідомлялося, що це були за цілі і чи є якісь пошкодження.

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