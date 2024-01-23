росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA

Д-р Юстина Будгінайте-Фроулі – дослідниця, яка спеціалізується на питаннях стратегічної безпеки та геополітики в регіоні Балтійського моря, на сторінках Центру аналізу європейської політики підняла тему гібридних загроз від росіян, котрі використовують транзитні маршрути до Калінінграда для того, щоб потрапити до ЄС. Це не може не непокоїти Європу та демонструє, що є лазівки у санкціях проти росії.

Близько 14 тисяч осіб скористалися цим маршрутом для в'їзду в ЄС у 2023 році, що майже в п'ять разів більше, ніж у попередньому році. Таке раптове зростання виявило значні прогалини в регулюванні калінінградського транзиту і ставить питання про безпеку та ефективність санкцій проти режиму путіна.

російські пасажири, які подорожують через Литву до Калінінграда, російського ексклаву на узбережжі Балтійського моря, можуть вийти в селі Кена і поїхати звідти до решти країн ЄС. Хоча багато хто має документи, які дозволяють подорожувати до Литви іншими маршрутами, не слід недооцінювати загрозу того, що російські агенти або військові використовуватимуть залізницю як чорний хід на Захід.

Бездіяльність щодо неправомірного використання лінії загрожує підірвати спроби зміцнити безпеку Литви і навіть може поставити Литву і НАТО в ситуацію, коли їм доведеться відповідати на гібридну атаку.

Калінінградський транзитний маршрут привернув увагу світової спільноти в червні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли Литва заборонила залізничні перевезення санкційних товарів до та з російського ексклаву через свою територію.

Через місяць, після жорсткої реакції Кремля, ЄС оновив свою інструкцію, вказавши, що забороняється лише транзит санкційних вантажів автомобільним транспортом. Литва зняла повну заборону, і товари, за винятком продукції військового та подвійного призначення, продовжували перевозитися через Литву залізницею.

Однак це була лише половина справи. У 2002 році ЄС і росія домовилися дозволити вільний проїзд з материкової росії до Калінінграда через Литву як для "людей", так і для товарів, "з метою подальшого розвитку стратегічного партнерства між ЄС і росією". Частина цього рівняння, що стосується людей, тепер перетворилася на проблему.

Занепокоєння щодо пасажирських перевезень залізничним транспортом зросло після того, як були виявлені серйозні порушення цієї схеми. В результаті угоди 2002 року власникам проїзних документів для спрощеного проїзду залізничним транспортом дозволено подорожувати по єдиному маршруту через територію Литви: Кена-Вільнюс-Каунас-Кибартай. Висадка з поїздів у Литві не була частиною плану.

Однак, коли поїзди роблять обов'язкову зупинку для технічного огляду в Кена, незабаром після в'їзду в Литву з Білорусі, деякі пасажири просто виходять з поїздів.

Хоча офіційного способу забронювати квиток на транзитний потяг до литовського села не існує, все більше росіян використовують його для в'їзду в ЄС, роблячи подорож, яка є жорстко обмеженою, дешевшою і менш тривалою за часом.

Здебільшого це громадяни росії, які мають дозвіл на проживання в ЄС і можуть подорожувати через відкриті кордони до інших країн Шенгенської зони без будь-яких подальших обмежень чи перевірок.

Литовські урядовці неодноразово визначали калінінградський транзитний маршрут як загрозу безпеці, найбільше занепокоєння викликає несанкціонована зупинка транзитних поїздів і висадка пасажирів. І це справедливо, оскільки операції в "сірій зоні" за участю російських агентів або військовослужбовців, які користуються розмитими межами між випадковими інцидентами з безпекою і добре підготовленими диверсіями, добре вписуються в схему дій путінського режиму.

Кількість пасажирів у кожному поїзді була обмежена до 300 осіб, а Вільнюс отримав додаткове фінансування від ЄС для посилення безпеки в умовах. Але в уряді немає єдиної думки щодо масштабу загрози і найкращого способу закрити цю лазівку.

Офіс президента заявляє, що це питання для Міністерства закордонних справ, яке, у свою чергу, стверджує, що це не входить до його компетенції. Міністр внутрішніх справ Агне Білотайте заявила, що готується нова "системна модель" прикордонного контролю, включаючи ситуацію в Кені.

Тим часом голова Комітету з питань національної безпеки і оборони литовського парламенту Лаурінас Кащюнас заявив, що, хоча нинішні події не становлять безпосередньої загрози безпеці, висадка з транзитних поїздів повинна бути більш контрольованою. За словами голови Державної прикордонної служби Рустамаса Любаєваса, росіяни, які зійдуть з поїзда в Кені, все одно зможуть потрапити до Литви іншими шляхами, оскільки вони мають належні документи для в'їзду до ЄС.

Ширша загроза полягає в тому, що, дозволяючи росіянам в'їжджати до ЄС несанкціонованими шляхами, Литва демонструє недбале ставлення до правил і толерантність до подвійних стандартів, підриваючи санкційний режим Заходу.

Навіть якщо російська влада є лише пасивним спостерігачем, було б наївно сумніватися, що вона не збирає,не аналізує та не інтегрує інформацію про прогалини в безпеці литовського кордону у своє військове планування.

У найгіршому випадку, російський потяг може одного дня в'їхати на литовську територію як авангард збройного нападу. Було б непростимо, якби це сталося через інституційну недбалість або зловживання системою.

Про авторку: Д-р Юстина Будгінайте-Фроулі – дослідниця, що спеціалізується на питаннях стратегічної безпеки та геополітики в регіоні Балтійського моря. Вона отримала ступінь доктора політичних наук в Університеті Мартіна Лютера в Галле-Віттенберзі за дисертацію про стратегію енергетичної безпеки Литви в ЄС і НАТО. Досвід роботи Юстини включає роботу у відділі планування політики Міністерства оборони Литви та посольстві США у Вільнюсі.

Джерело: CEPA