Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс

Прихований антисемітизм в російському суспільстві виплеснувся на волю. Не в останню чергу в цьому заслуга пропагандистів кремля Соловйова та Сатановского, які тепер потерпають від чудовиська, якого самі ж розбудили. Про це пише дослідниця російської телепропаганди Джулія Девіс у публікації Центру аналізу європейської політики.

Владімір Соловйов, головний пропагандист кремля, був змушений звільнити одного зі своїх ведучих Євгєнія Сатановского. Той розкритикував прохамасівський підхід росії до ізраїльсько-палестинського конфлікту і назвав заступника міністра закордонних справ росії Міхаіла Богданова безнадійним п'яницею.

В інтерв'ю ізраїльському ютуберу Сатановскій також стверджував, що Марія Захарова, прессекретарка російського МЗС, є "питущою шльондрою, яка не любить євреїв і терпіти не може Ізраїль". Він сказав, що антисеміти пронизали російський уряд і значно "пожвавилися" після того, як Хамас напав на Ізраїль.

Відверте змалювання ведучим антисемітизму та корупції на високому рівні в російському режимі (його найкращим захистом було те, що всі інші національні еліти є такими ж корумпованими, як і кремль) не могло бути більш невдалим для Соловйова, який є євреєм і зазнає постійних нападів з боку провідних расистів.

Бородатий ультраправий ідеолог Алєксандр Дугін втрутився в дебати, заявивши в інтерв'ю Eurasia Daily: "Розкол між євреями, які лояльні до путіна і до спеціальної військової операції після ескалації в Секторі Гази, був неминучий... Це дуже серйозно, тому що євреї відіграють величезну роль у російській політиці".

Сєргєй Марков, якого часто називають колишнім старшим радником путіна, сказав: "Це не останній конфлікт у пулі Соловйова. Як багато хто відзначав, існує величезний етнічний дисбаланс. Переважно представники двох діаспор [єврейської та вірменської] обговорюють, якою має бути політика великої росії. Це смішно і неправильно... Це ненормально".

Соловйов не з тих, хто приймає образи спокійно, і швидко направив зброю свого каналу "Соловйов Live" на обох критиків. Один із його ведучих Боріс Якємєнко закликав провести розслідування щодо Дугіна за фашистські вчення, або, можливо, помістити його в медичний заклад охорони здоров'я. Маркова Соловйов згадує майже щодня, виливаючи на нього шквал невтішних епітетів і закликаючи владу розслідувати його різні висловлювання.

Хоча це може виглядати як чергові чвари між російськими пропагандистами, вони відображають набагато глибшу хворобу російського суспільства. Сатановскій не помилився, зазначивши, що антисемітизм вирує просто під поверхнею.

Минулого тижня журналіст Юрій Дудь взяв інтерв'ю у відомої співачки Віки Циганової та її чоловіка Вадіма. У своєму вражаючому інтерв'ю подружжя звинуватило у зриві ранніх переговорів між росією та Україною етнічну приналежність учасників переговорів, стверджуючи, що російських євреїв ніколи не слід було відправляти на переговори з режимом українських євреїв. Циганова натякнула, що саме вони були причиною проблем країни, додавши: "І подивіться, де зараз Україна!" (Як завжди в російській пропаганді, твердження кремля про те, що Україна є нацистською державою, залишилося поза увагою під час антисемітських нападів).

Циганови стверджували, що євреї фактично підготували вторгнення путіна в Україну. Вони прихильники теорії змови, згідно з якою "світовий уряд" спровокував росію на вторгнення, щоб "очистити" цю територію від людей і громад. Пара стверджувала, що Ізраїлю не вистачає місця, і як тільки частина України буде "скошена" на їхню користь, 9 мільйонів ізраїльтян переїдуть туди.

Антисемітські настрої в росії не обмежуються божевільними, пропагандистами та урядовцями. Вони також проявляються у насильстві.

Як повідомлялося, 28 жовтня сотні людей зібралися в місті Хасав'юрт, у переважно мусульманському регіоні Дагестану, біля готелів "Фламінго" і "Київ", стверджуючи, що в цих будівлях "повно євреїв". Натовп тримав палестинські прапори і вимагав, щоб гості готелів підійшли до вікон і показали себе. Коли постояльці не підкорилися, група закидала стіни готелю камінням. Побоюючись подальших нападів, "Фламінго" вивісив табличку, що євреям з Ізраїлю вхід до будівлі заборонений.

Того ж дня в Черкеську зібралася велика група людей, які вимагали вигнати етнічних євреїв з цього району. На відеозаписі, розміщеному в Мережі, невідома жінка заявила: "Ми не хочемо жити поруч з євреями!" За даними Міністерства внутрішніх справ, 34 протестувальникам були пред'явлені звинувачення в участі у несанкціонованих мітингах. Наступного дня невідомі підпалили будівельний майданчик єврейського культурного центру в Нальчику. Зловмисники написали на стіні "Смерть євреям".

Співвласниця агентства, що здає в оренду будинки і квартири в 47 житлових комплексах, яка назвалася просто Лейлою, записала відео, в якому стверджувала, що її компанія не здає житло євреям. Вона пообіцяла регулярно перевіряти записи з камер спостереження, щоб переконатися, що "євреї з Ізраїлю" не проникають в її приміщення.

Пізніше антиізраїльський натовп штурмував міжнародний аеропорт Махачкали в Дагестані, жорстко розшукуючи євреїв та ізраїльтян, які, як стверджувалося, були на рейсі, що прибув із Тель-Авіва.

Заворушення явно занепокоїли кремль і його регіональних керівників, які можуть побоюватися, що антиєврейські протести здатні швидко обернутися проти уряду. Станом на 31 жовтня 15 учасників заворушень в аеропорту були звинувачені в порушенні громадського порядку і будуть ув'язнені на терміни від трьох до восьми діб.

Представник Головного рабинату Дагестану Овадія Ісаков повідомив: "Люди з [єврейської] громади налякані, вони телефонують, і я не знаю, що їм порадити". Він не зміг запевнити 300-400 єврейських сімей у регіоні, що вони можуть знайти безпечне місце. І додав: "росія – це не притулок: у росії також були погроми. Незрозуміло, куди бігти".

Державні телеканали, як і телеканал Соловйова, відіграли важливу роль у тому, що напруженість виплеснулася на вулиці. З огляду на те, що росія підтримує Хамас, російські ЗМІ наслідували її приклад і стали на бік терористичного угруповання в його протистоянні з Ізраїлем.

День за днем, тиждень за тижнем державне телебачення засуджувало "варварські" напади Ізраїлю і показувало зустрічі з офіційними особами Хамасу. Ведучі та експерти державного телебачення неодноразово підкреслювали, що в росії Хамас не вважається терористичною організацією і не повинен називатися такою.

Що стосується залишкового єврейського населення росії, яке налічує близько 80 тисяч осіб (воно різко скоротилося з 2010 року), то на них чекає невизначене майбутнє, спричинене офіційно схваленою пропагандою. Найгірше може бути ще попереду.

Джерело: CEPA