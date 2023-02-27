Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal

Американське ділове видання Wall Street Journal інформує, що імпорт мікропроцесорів до росії фактично відновився до довоєнного рівня. І основну роль в цьому відіграє Китай, який вдвічі наростив поставки мікросхем у рф. Заходу ж доволі складно боротися з цим явищем санкціями, коли один із найбільших виробників електроніки у світі вирішив допомагати країні-агресору.

Мікропроцесори, мов перелітні птахи, летять своїм маршрутом, щоб дістатися до певного місця призначення. Так Wall Street Journal описує поширення чіпів на світовому ринку, зокрема й потрапляння мікрочіпів до росії, яка перебуває під санкціями. Як зазначає видання, контролювати процес потрапляння чіпів не в ті руки стає дедалі важче.

Попри те, що США пригрозили санкціями всім, хто продає їх росії, нещодавно Wall Street Journal стало відомо, що чіпи потрапляють на російські простори завдяки Китаю та низці інших посередників, наприклад, Туреччині.

Видання підкреслює, що глобальні торгівельні маршрути швидко адаптуються, тому зупинити потік напівпровідників, які використовуються як у побутовій техніці, так і у військовому обладнанні, до росії є доволі складною проблемою.

Однією з головних причин, на думку WSJ, є те, що Китай, який відмовився приєднатися до західних санкцій проти рф, займає провідну роль у світовій торгівлі мікросхемами. Це світовий центр виробництва електроніки і найбільший міжнародний імпортер мікросхем, а також сам по собі великий виробник мікросхем нижчого класу.

Згідно з відкритими даними, зазначає газета, певна кількість напівпровідникових пристроїв потрапляє до росії, але не вказується – хто саме їх продає і чи це насправді підсанкційний товар. Тому контроль передачі напівпровідників з Китаю до росії, безпосередньо чи через треті країни, "перепакованих" під виглядом інших товарів – надскладне завдання, якщо повністю не зупинити експорт мікросхем до КНР, а також усю світову електронну промисловість.

Wall Street Journal вважає, що після кризи на початку 2022 року, яку спричинили перші санкції США, наразі російський імпорт напівпровідників суттєво відновився, і ключову роль у цьому відіграють китайські компанії. Так, витік російських митних даних, на який посилається американське видання, свідчить, що наприкінці 2022-го російський імпорт мікросхем і їхніх компонентів наблизився до довоєнного середньомісячного рівня, причому більше половини цього імпорту надходило з Китаю. WSJ наводить і статистику китайської митниці, згідно з якою поставки інтегральних схем до рф збільшились більш ніж вдвічі: у 2022 році – 179 мільйонів доларів у порівнянні з 74 мільйонами доларів у 2021-му.

Американське видання стверджує, що китайські мікросхеми також потрапляють до росії через Туреччину. І на підтвердження наводить статистику з митниць Китаю, яка показує, що експорт певних напівпровідників до Туреччини, в тому числі основних складових електроніки, як-от діоди і транзистори, у 2022 році також зріс більш ніж удвічі, при тому що загальний їх експорт зріс лише на 36%. Крім того, за даними Організації Об'єднаних Націй, турецький експорт аналогічних напівпровідників до росії зріс із $79 тисяч у 2021 році до $3,2 млн у 2022-му.

WSJ нагадує, що Туреччина відмовилася підтримати американські та європейські санкції проти рф і стала великим експортером електронного обладнання до країни-агресора. За даними ООН, загальний експорт електромашинобудування та електроніки з Туреччини до росії у 2022 році збільшився більш ніж удвічі – до $559 мільйонів.

Як зазначає видання, на початку лютого представники Міністерства фінансів США відвідали Туреччину та кілька інших країн Близького Сходу, у тому числі Оман та Об'єднані Арабські Емірати, щоб спробувати перекрити російські закупівельні мережі. Міністр закордонних справ Туреччини заявив 20 лютого, що його країна не експортує до росії електроніку, яка використовується у військовій промисловості.

Обмеження продажів і поставок найсучасніших мікросхем до Китаю та росії – це одне, але західні країни вкотре переконуються, пише WSJ, що спроби обмежити торговельні потоки більш базових комплектуючих і мікросхем – це складніше питання. Це особливо актуально, коли до процесу безпосередньо залучена найбільша торговельна держава світу (Китай – iPress), а значна частина країн, що розвиваються, відверто скептично ставиться до режиму санкцій проти рф.

Як і під час китайсько-американської торгової війни 2018 і 2019 років, коли обтяжені митами китайські товари потрапили до третіх країн, а загальний обсяг китайського експорту зростав, Вашингтон констатує, що торговельні потоки – живучі й схильні знаходити прогалини.

Джерело: Wall Street Journal