Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер

Том Купер продовжує публікацію своїх тематичних дописів. Цього разу мало йтися про плани України на 2024 рік. Проте Том Купер загруз в аналізі відносин Зеленський-Залужний-Сирський і ставленням до них молодших офіцерів та солдат. І так і не запропонував свого бачення їхньої стратегії. Натомість він продовжив критикувати удари по російських нафтопереробних заводах, оскільки вважає, що першочергово Україна має знищувати "повітряну силу" росії на землі за допомогою безпілотників. Він зауважує, що на українську піхоту сьогодні систематично скидають купу УМПК, а до проблем із нафтопереробкою путін пристосується.

У минулому дописі я обговорив, що, на мою думку, росіяни можуть планувати на цей рік. Зараз давайте подивимося, що українці можуть зробити, щоб завадити росіянам досягти їхніх цілей.

Для цього мені доведеться почати з "верхівки": з політичного керівництва країни, вищого керівництва ЗСУ (Збройних сил України) та їхніх стратегій.

Вочевидь я маю почати з президента Зеленського: по суті, він є "комунікатором". Людина, "створена" медіа-ландшафтом, яка знає, як використовувати медіа, і навіть більше: досягла успіху в цій дисципліні. Тому він розуміє, що основна маса західної публіки думає приблизно так само:

Україна рухається вперед: "ми" ("Захід") перемагаємо! Дайте їм (українцям) більше зброї!

росія наступає: українці корумповані і некомпетентні, ми ж вам казали, не давайте їм взагалі нічого!

Як наслідок, дуже спрощено: Зеленський "шоу-майстер", "схильний до пропагандистської війни" – іноді майже настільки як Пуддінґ, який робить це відтоді, як прийшов до влади.

Певною мірою це не дивно. Зрештою, вести війну військовими засобами – це не робота Зеленського. Перетворювати політичні директиви Зеленського на військові операції має Головнокомандувач Збройних сил України (ГШ ЗСУ) та Генеральний штаб – це завдання Генштабу.

Багато хто ігнорує цей факт і пояснює все політикою, саме тому існує стільки історій про "давню напруженість" між Зеленським і генералом Залужним, про те, що Зеленському не подобається думка про те, що "дуже популярний" Залужний може стати політичним конкурентом тощо, про те, що генерал Сирський "як мінімум родом з росії" (якщо не "росіянин, який начебто потрапив на службу в ЗСУ, бо його частина була в Україні під час розпаду СРСР"), про те, що він "м'ясник" тощо, тощо. Це заходить так далеко, що останнім часом з "Заходу" навіть надходять скарги на недостатню співпрацю (читай: слухняність) з боку Сирського. Іншими словами: "відносини з росією" Сирського, схоже, впливають навіть на:

людей, які потребують свіжого повітря (див.: Пентагон), і

людей з мітлою в дупі (див.: штаб-квартира НАТО в Брюсселі).

Відповідно, оскільки війна – це "військова справа", в таких ситуаціях важливо: наскільки добре (чи погано) той чи інший командир перетворює накази президента на військові реалії? В цьому випадку це означало б: наскільки добре Залужний і наскільки добре Сирський перекладають політику Зеленського у військові реалії?

Це те, що мені не вдалося з'ясувати навіть за два роки після тотального вторгнення Пуддінга. Не зміг через дуже суперечливі повідомлення про те, що було після Залужного. Судячи з усього, він скептично ставився майже до всього і не погоджувався з одним за іншим планами та рішеннями. І все ж, врешті-решт, він погодився з усіма планами і підписав їх? І це не пропонуючи жодних альтернатив? Не намагаючись проштовхнути власні ідеї?

...хм...

...і далі: аналогічно було і з тим, як Залужний керував ЗСУ. Мовляв, "всього потроху, але нічого конкретного", ніякого "чіткого напрямку".

Зеленський і Залужний у "кращі часи"...

Звісно, багато українців, та й увесь Захід, зараз мене "поправлять": "але ж, Томе, Залужний привів ЗСУ до НАТО", і "Україна вже майже член НАТО, нехай і не офіційно", і всі інші файні кліше...

Та годі вам: у нього не було ані часу, ані можливості, ані тим більше грошей на це. І навіть якби ЗСУ офіційно вступила до НАТО "завтра о 09.00 ранку", все одно знадобилося б 10 років, щоб... "стати НАТО". Для повної адаптації.

На війні важливі результати. Зараз ЗСУ – це не "НАТО". Перш за все, холодним фактом є те, що більшість ЗСУ все ще оснащені озброєнням радянського зразка, очолюються офіцерами, навченими мислити "по-радянськи", організовані й керовані по-радянськи і укомплектовані солдатами, навченими по-радянськи. Відсоток підрозділів, повністю підготовлених і повністю оснащених за стандартами НАТО, становить менше 10% (якщо не менше 5%), і більшість з тих, що оснащені таким чином, – це артилерійські підрозділи або підрозділи протиповітряної оборони.

Крім того, невже є люди настільки наївні, що вважають, ніби ЗСУ справді буде дууууже краще, якщо вони будуть "повністю відповідати натовським стандартам"? ....хахахаха...

Огляд усіх діючих бригад ЗСУ. Зауважте: кількість підрозділів, навіть "частково" оснащених західним озброєнням, можна перерахувати на пальцях двох рук. Тих, що "повністю" оснащені західним озброєнням – на пальцях однієї руки. Трохи більше лише бригад, які "нарешті частково" пройшли навчання в НАТО.

Звичайно, це не вина Залужного. Як уже згадувалося вище, він не мав ані можливості, ані часу, ані тим більше грошей, щоб щось змінити.

Важливо те, що, схоже, рішенням Залужного майже з усіх питань була "децентралізація" майже всього. Включаючи його власне прийняття рішень. Сирський громить росіян в Ірпені? Прекрасно, нехай. Суми тримаються самі? Чудово, нехай тримаються. У когось є план повернення східної Харківщини? О, як мило. Так, будь ласка, зробіть це. У когось є план відновлення контролю над північною Херсонщиною? Чудово. Так, будь ласка, зробіть це – і надішліть їм ще дві додаткові бригади... І потім, у когось є план облажатися в Бахмуті? О, зі мною немає проблем... Авдіївка ось-ось впаде, тому що за два роки ми не знайшли жодної бригади на заміну 110-ї мехбригаді? Ой, як погано..., але все одно...

Загалом: за всієї поваги та необхідності бути обережним і зваженим, багато з того, що робив Залужний, або з чим погоджувався і, таким чином, дозволяв відбуватися, безумовно, робило його дуже популярним у військах (тому що він "дозволяв їм робити"). До певної міри, це було навіть доречно "вести" (або, краще сказати: тренувати) ЗСУ таким чином, особливо в лютому-березні 2022 року. Це було пов'язано з тим, що по всій країні й в збройних силах панував такий хаос (у тому числі через те, що росіяни вивели з ладу систему зв'язку в перші дні вторгнення), що ніхто не міг здійснювати централізоване командування і контроль. Війська на місцях просто краще орієнтувалися в ситуації, ніж їхні командири, а отже, мали більше можливостей для прийняття "правильних" рішень.

Втім, ще одним холодним фактом є те, що останні кілька місяців битви за Бахмут, не кажучи вже про те, як потім проводився літній контрнаступ, торік в повній мірі оголили обмеженість такого стилю командування (див: 20+ батальйонів з 15+ різних бригад на чолі з 50+ місцевими Наполеонами під Бахмутом, а потім "але, я з цим не згоден, а з тим не згоден, тому... ну, зрештою, нехай нижчі офіцери роблять, що хочуть, їм видніше"...). Знову ж таки, при всій повазі, все це призвело до того, що росіяни (і деякі інші народи, можливо, й українці) називають "бардаком".

Сирський і Зеленський зовсім недавно...

Для порівняння, окрім того, що Сирського називають "м'ясником", його називають "агресивним" командиром: людиною, яка прагне приймати рішення і нав'язувати свою волю, незалежно від того, правильна вона чи неправильна. Не "тренер" як Залужний, а "диктатор".

Через це я схиляюся до тези, що Зеленський, замінивши Залужного на Сирського, шукав спосіб запровадити жорстке і централізоване командування і контроль над усією ЗСУ (що, своєю чергою, не дасть багатьом людям робити те, що їм заманеться).

Питання на цьому етапі полягає в тому, що таке, централізоване командування і контроль, добре чи погано?

Існує багато відповідей на це питання.

Щось на кшталт "громадської думки" в Україні – це "погана ідея". З багатьох дуже важливих причин, включаючи такі, як свобода і право висловлювати різні думки, традиції козацького мислення, і особливо тому, що багато офіцерів нижчого рангу знають набагато більше, а їхні генерали всі "редиски"... і (десь далі в "хіт-параді" таких думок), через "цю історію" з Сирським і його зв'язки з росією, і з багатьох інших, дуже важливих причин... не можу сказати, наскільки важливих, розумієте.

Що ж, пані та панове, ласкаво просимо до реальності! Дозвольте мені нагадати вам, що збройні сили = відсутність демократії. В першу чергу. Так, в демократії збройні сили служать для захисту свободи і плюралізму. Але збройні сили – це не демократія: це вкрай ієрархічні організації. Хлопець/дівчина з більшою кількістю "кілець" (нашивок, планок, зірочок чи інших знаків на плечах офіцера, що позначають його/її звання), або той, хто (буквально) "на 2 години старший", має право вирішального голосу. І крапка. Незалежно від того, правий він чи ні, і незалежно від того, подобається вам це чи ні. Так відбувається тому, що збройні сили – це перш за все команда, створена для того, щоб "обніматися" з іншими людьми, уникаючи при цьому бути "обійнятими" в процесі. І коли мова йде про те, щоб "обіймати" інших людей, щоб не бути "обійнятими", то ієрархія і дисципліна в дотриманні цієї ієрархії і виконанні наказів є фундаментальними функціями. Питання життя або смерті.

Все це означає: що б не думали про своїх полковників, а особливо генералів, багато офіцерів, сержантів і солдатів ЗСУ, і незалежно від того, як мало з них насправді розуміють, що вони роблять (настільки, що в ЗСУ все ще бракує досвідчених і кваліфікованих командирів батальйонів і бригад), їм усім – від солдатів до генералів – доведеться навчитися виконувати їхні накази.

Звичайно, бувають випадки, коли можна обговорювати деякі накази, але, врешті-решт, накази треба виконувати. Так функціонують збройні сили.

...але це вже відволікання: я спустився "на тактичний рівень", обговорюючи стратегічний та оперативний рівні. Отже, повернімося до "Зеленського і його генералів".

Дійсно, у Зеленського вже є щось на кшталт його "улюбленого" генерала: див. начальника ГУР (військової розвідки) Буданова. Тому що Буданов не тільки "авантюрист", але й "дає результати" (читай: "бомбить" російську нафтову промисловість за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії та відправляє російські війська воювати всередині росії), і таким чином робить себе "дуже популярним" у (західних) соціальних мережах, розумієте. Власне, він почав бомбити нафтобази, потім переключився на нафтопереробні заводи, а останнім часом почав обстрілювати перегінні вежі нафтопереробних заводів. Головним чином тому, що, хоча Україна має кілька типів БПЛА з дальністю польоту до 1000 км, їм все ще не вистачає точності для наведення на цілі, що виходять за межі географічних координат, а також тому, що фанати в соціальних мережах радіють черговому стовпу диму над російським нафтопереробним заводом, і це дуже круто. Див. про що я говорив на початку: ми ("Захід") перемогли! Дайте їм (українцям) більше зброї!

Дистиляційні вежі, мабуть, є найбільш чутливими частинами будь-якого нафтопереробного заводу. Їх легко виявити (а отже, легко запрограмувати в систему наведення БПЛА), легко уразити, важко відремонтувати чи замінити. І, як правило, варто вивести з ладу лише одну з них, і потужність заводу вже різко знижується.

Тим часом, ви знаєте, що у мене свербить мізинець на нозі, і що я ботанік і дивак, який не може "просто бігти за стадом", а "повинен ставити неприємні питання в найбільш невідповідний момент". І тому я не можу не задатися питанням: чи спрацює це? Тобто, як це може чинити тиск на росію?

Наразі я не маю чіткої відповіді на це питання.

Я розумію мету: викликати кризу з постачанням палива і змусити росію почати імпортувати паливо. Зробити війну путіна дорожчою, одночасно чинячи тиск на росіян вдома. Особливо в дні, що залишилися до переобрання Пуддінга. І так, звичайно, російський експорт палива вже скоротився на 20% або близько того, а оптові ціни на паливо в росії вже зростають (і то неухильно). Навіть росіяни усвідомили це і почали шукати шляхи протидії цій загрозі...

Але зауважте: тим часом є принаймні одна чітка відповідь. Пуддінга переобрали. Тож, якщо псування було метою – не вийшло. І Шойгу вже святкує "1500 українських військових, загиблих у Бєлгороді" (бо, знаєте, не може бути, щоб росіяни воювали проти святого Пуддінга, а тим більше на святій землі святої матінки-росії). Тобто, яким би успішним не був цей рейд, скільки б проблем він не створив для всрф, насправді, це теж не спрацювало. Більше того, всі атаки на російські НПЗ не завадили всрф перекинути резерви в район Бахмута та Авдіївки минулого тижня, а потім знову розпочати наступ в останні два-три дні (якщо є сумніви: перевірте зведення з полів боїв, що з'являються з учорашнього вечора).

Крім того, всі удари БПЛА по російській нафтовій промисловості не заважають ВКС обстрілювати позиції ЗСУ вздовж лінії фронту, при цьому скидаючи до 120 планерних бомб УМПК на день. 120 планерних бомб щодня. І я дуже сумніваюся, що це зміниться найближчим часом. А це, в свою чергу, означає, що ЗСУ і надалі втрачатимуть 20-30 загиблих щодня від таких авіаударів, і ЗСУ доведеться продовжувати відступати, а росіяни продовжуватимуть просуватися вперед. Принаймні, ще кілька тижнів, якщо не місяців. І чим довше це триватиме, тим гіршою буде ситуація для ЗСУ, адже "життя під постійними бомбардуваннями" зводиться до "виживання", а "боротьба" де-факто стає неможливою.

...і тому, що завдати удару по нафтовій промисловості такої величезної країни, як росія, з... 10 чи 11 часових поясів? ... і якою кількістю нафтопереробних заводів? – не може мати негайного впливу на спроможність всрф і ВКС продовжувати бойові дії. Але безперервні удари російських планерних бомб мають негайний вплив на ЗСУ. Так, навіть коли вони тим часом значною мірою відведені на добре обладнані оборонні позиції, але особливо, коли навіть озброєні С-200, Patriot і чим завгодно іншим, ЗСУ не можуть збити винищувачі-бомбардувальники ВКС, коли ті випускають свої планерні бомби з відстані 60-70 км.

...і особливо в той час, коли Шойгу оголосив чергову хвилю мобілізації, а Зеленський стрімко виглядає некомпетентним популістом, бо не може зважитися і зробити те, чого Залужний вимагав ще рік тому: оголосити повну мобілізацію в Україні.

Хочете почути ще одне неприємне запитання?

Як щодо того, щоб замислитися над тим, що в умовах безперервних планерних бомбардувань українських позицій з боку ВКС: чи не тому більшість сучасних оборонних доктрин передбачають знищення повітряних сил противника як одне з перших завдань на війні?

...особливо знищуючи цю повітряну міць на землі, перш ніж вона зможе злетіти, і тоді доведеться воювати один на однин літакам.

Ах так...! Тобто: ні, це не стосується України. В Україні це не має значення, розумієте. Тому що:

а) Зеленський і Буданов краще набирають популярність у соціальних мережах, ніж Пуддінг і Шойгу? Поки що...

б) Україна так сильно відрізняється від росії, і тому, як і росіянам, українцям байдуже до більш свіжого бойового досвіду, ніж той, що залишився з часів Другої світової війни? Передусім і головним чином, адже

в) українські БПЛА дальнього радіусу дії можуть націлюватися лише на географічні координати (тобто діяти за попередньо запрограмованими цілями), але не мають засобів націлювання на "випадкові цілі", такі як літаки, припарковані на "добре захищених" російських авіабазах (тобто не мають термінальної системи наведення, яка б дозволила їм наносити удари по так званим "випадковим цілям") – навіть якщо маса цих авіабаз зовсім не так добре захищена, як думають, і знаходиться значно, значно ближче до України, аніж російські нафтопереробні заводи?

Вибачте, я такий, який є: я постійно думаю про бідолашних хлопців, які зараз служать піхотою ЗСУ і намагаються втримати свої позиції, а їх систематично бомбардують з УМПК. Мені цікаво, скільки вони протримаються за нинішніх умов. І я знаю: путін не може піклуватися ні про всіх бідолах, яких він відправляє в Україну, ні про "свої" нафтопереробні заводи. У гіршому випадку, він знову пристосується: почне експортувати сиру нафту замість палива, продовжуючи переробляти її на заводах за межами української досяжності, та/або імпортувати через порти за межами української досяжності, щоб підтримувати мобільність своїх військ (і гасом забезпечувати ВКС).

Для нього, людини, яка зробила себе повністю непідзвітною, все це не є найбільшою проблемою.

Підсумок: повертаючись до початкового питання цієї статті: що українці можуть зробити, щоб завадити росіянам досягти своїх цілей?

На стратегічному рівні, схоже, вони мають президента, якому потрібно навчитися тому, чого мають навчитися багато "західних" канцлерів і президентів: "накладати" військові реалії на свою "битву за серця і уми"; якому потрібно навчитися, що боротьба проти нав'язаної, варварської війни на винищення також вимагає "непопулярних рішень", а не якогось постійного маневрування заради популярності в суспільстві і майбутніх виборів. Якщо Зеленський не навчиться цього робити, пояснювати йому це, принаймні нагадувати про цей факт, і ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще раз... і ще раз... і ще раз... буде Сирський: я не бачу Україну в дуже хорошій позиції, щоб відбивати цілий рік російські наступальні дії.

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