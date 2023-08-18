Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера

Партнер та директор з досліджень Hermitage Capital Management відомого інвестора Біла Бровдера Вадим Клейнер, який займається справою Магнітського і санкціями по всьому світу, розповідає, як у Швейцарії Генеральна прокуратура запровадила механізм нагородження витончених відмивачів грошей, а Федеральний кримінальний суд у Беллінцоні перетворив його на правовий прецедент. З таким успіхом Швейцарія ризикує опинитися в чорному списку FATF.

За останні п'ятнадцять років резонансні розслідування та викриття, такі як розслідування Магнітського, Laundromats, Offshoreleaks, Panama Papers та Pandora Papers, пролили світло на приголомшливі масштаби глобального відмивання трильйонів доларів, що походять здебільшого з клептократичних держав, як-от росія та інші країни колишнього СРСР. Ці незаконні кошти майстерно маскуються та анонімізуються за допомогою механізмів відмивання, проникають у західні фінансові системи через розгалужену мережу банків, юристів, агентів з нерухомості та використовуються для придбання впливу, здобуття політичної підтримки та забезпечення посад у місцевих установах.

Останнім часом відбулися такі заходи з боротьби із відмиванням грошей, як справа Prevezon у США, відома зустріччю її адвоката з Дональдом Трампом-молодшим, та визнання Danske Bank винним у відмиванні 160 мільярдів доларів через американські банки. Найвідоміші банки з відмивання грошей на Кіпрі, в Латвії, Естонії та Литві були закриті, а великі банки, включно зі Santander, Wachovia, Standard Chartered, HSBC і Goldman Sachs були покарані за участь у відмиванні грошей.

У той час як у боротьбі з відмиванням грошей у різних країнах досягнуто значного прогресу, Швейцарія рухається у протилежному напрямку. Влітку 2021 року Генеральна прокуратура країни (SAG) оголосила про закриття справи про відмивання грошей в рамках справи Магнітського, яка була відкрита у відповідь на скаргу, подану Hermitage Capital 2011-го. Прокуратура підтвердила точність проведеного Hermitage аналізу потоку незаконних коштів. Вони виявили, що злочинні доходи від шахрайства на суму 230 мільйонів доларів були знайдені на швейцарському рахунку, який належав тодішньому чоловікові Ольги Степанової, російської податкової чиновниці, яка схвалила незаконне відшкодування податків, а також на рахунках Деніса Кацива, сина російського урядовця і власника Prevezon Holding, який у 2017 році врегулював аналогічні звинувачення з Міністерством юстиції США, сплативши 6 мільйонів доларів.

Швейцарська прокуратура заарештувала 4 мільйони швейцарських франків, але вирішила звільнити решту заморожених 16 мільйонів. У зв'язку з цим виникає питання, як було прийнято таке рішення.

Відмивання грошей – це складний посадовий злочин, який передбачає проведення незаконних коштів через численні рахунки підставних компаній. Кожен додатковий рівень транзакцій слугує для подальшого приховування походження злочинних грошей. Злочинці часто змішують доходи від однієї незаконної діяльності з коштами, отриманими в результаті іншої злочинної діяльності, що ускладнює завдання органів влади з розкриття незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

У цій справі прокуратура зібрала значну кількість доказів, що дозволило реконструювати траєкторію руху незаконних коштів. Однак для аналізу суми відмитих коштів на кожному рівні схеми відмивання грошей прокуратура вирішила використати "пропорційний метод", який ніколи раніше не застосовувався.

Згідно з логікою швейцарської прокуратури, якщо на перший рівень процесу відмивання надходить 1 мільйон доларів, з яких 100 000 доларів явно кримінального походження, а решта 900 000 доларів – з невстановленого джерела, то кожен долар, який залишає цей рахунок, повинен розглядатися в такій самій пропорції. По суті, прокуратура сприйматиме лише загальну суму на рахунку як 10% "брудної".

Продовжуючи цю схему, на другому рівні процесу відмивання грошей, злочинець змішав би $100 000 грошей з першого рахунку і $900 000 з коштами невідомого походження. За логікою прокуратури, брудними вважатимуться лише $10 000, які залишили перший рівень із $100 000, або 1% від $1 млн, що надійшов на другий рівень, а решту $990 тисяч (99%) – чисті.

Це співвідношення прокуратура потім застосовує до коштів, що залишають другий рівень. Коли $100 тисяч залишають другий рівень відмивання грошей, лише 1% з них, або $1 тисяч, прокуратура вважає брудними, а решту $99 тисяч – абсолютно чистими.

Після того, як такий самий підхід застосовується на третьому рівні відмивання грошей, початкові брудні $100 000 дисконтуються до $100, або 0,1% від початкових злочинних коштів.

Для будь-кого, хто знайомий із розслідуваннями відмивання грошей, очевидно, що аналітичний метод, який використовує прокуратура, має мало спільного з реальністю. Використання декількох рівнів у схемах відмивання грошей якраз і призначене для того, щоб приховати походження коштів, а не для того, щоб змусити їх зникнути в процесі відмивання, як це передбачає метод прокуратури.

Застосування швейцарською прокуратурою "пропорційного" підходу в розслідуванні справи Магнітського призвело до того, що вони дійшли висновку, що лише 25% заморожених коштів мають бути конфісковані.

Більше того, Федеральний кримінальний суд Швейцарії повністю підтримує "пропорційний" підхід швейцарської прокуратури. Суд обґрунтовує це тим, що пропорційне рішення забезпечує збалансований результат, який не надає переваги жодній зі сторін. Суд також схвалив розрахунки прокуратури, зроблені на основі цього методу, створивши тим самим правовий прецедент.

Пропорційний метод, запроваджений швейцарською прокуратурою, безсумнівно, зашкодив репутації Швейцарії. Однак більш тривожним наслідком є те, що він фактично відкрив скриньку Пандори. Тепер будь-який відмивач грошей, який бажає відмити сотні мільйонів або навіть мільярди через швейцарську фінансову систему і якого спіймають органи влади, може просто вимагати застосування цього пропорційного методу як юридичного прецеденту. Сплативши невеликий внесок, визначений швейцарською прокуратурою за допомогою цього методу, вони зможуть залишити собі 99% відмитих коштів, по суті, легалізувавши і отримавши вигоду від своєї незаконної діяльності. Така ситуація серйозно ставить під загрозу цілісність фінансової системи Швейцарії та її здатність ефективно боротися з відмиванням грошей.

Дуже важливо, щоб інші країни повністю усвідомлювали недоліки швейцарського законодавства. Це створює можливість для масового відмивання грошей. Тому Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) повинна розглянути можливість внесення Швейцарії до "чорного списку" юрисдикцій з високим рівнем ризику відповідно до Заклику до дій та Індексу сприйняття корупції Transparency International.

Рейтингові агентства: S&P, Moody's та Fitch також повинні вжити негайних заходів, щоб врахувати цей серйозний недолік швейцарської системи протидії відмиванню коштів, оцінюючи швейцарські фінансові установи. Крім того, уряди країн світу мають переглянути свої відносини зі Швейцарією, оскільки країна більше не відповідає затвердженим стандартам боротьби з відмиванням грошей.

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