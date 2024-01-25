Словацький журналіст Томаш Мадленяк, який працює у Центрі розслідувань Яна Куцяка – журналіста, якого жорстоко вбили за часів першої каденції Роберта Фіцо, вважає, що словацька розвідка може підпасти під остракізм з боку країн НАТО. Причина – людина, яку звинувачували у кримінальних злочинах на посаді керівника поліції, зокрема в тому, що він ділився секретною інформацією зі злочинцями, у тому числі й про вбитого Яна Куцяка. Нинішній проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо активно просуває цю кандидатуру на посаду керівника словацької спецслужби. Про це Томаш Мадленяк пише в рамках проєкту журналістських розслідувань Вишеградської четвірки VSQUARE.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо назвав депутата партії "Смер" і колишнього керівника національної поліції Тібора Гашпара найсерйознішим кандидатом на посаду директора Словацької інформаційної служби (СІС, словацька розвідка). Посада керівника інтегрованого органу внутрішньої та зовнішньої розвідки Словаччини є однією з найважливіших у системі безпеки, і її обійме людина, яку звинувачують у кількох кримінальних злочинах. Серед них – членство в організованому злочинному угрупованні, яке, за даними слідства, де-факто контролювало поліцію до 2018 року. Згідно з обвинувальним актом, анонімну групу очолював родич Гашпара, Норберт Бодьор, олігарх, близький до партії "Смер".

Ім'я Гашпара також фігурує у справі про вбивство Яна Куцяка, хоча свідки змінили свої свідчення про те, як саме він був причетний до цього. Засуджений експоліцейський Павол Воробйов спочатку заявив поліції, що саме Гашпар наказав провести незаконний пошук інформації про журналіста в поліцейських базах даних з метою отримання всієї особистої інформації, включно з адресами, номерами автомобілів, інформацією про родичів тощо. У даному випадку ця інформація була використана для стеження за журналістом-розслідувачем командою, яку найняв олігарх і засуджений злочинець Мар'ян Кочнер. Результати стеження були використані вбивцями Яна та його нареченої Мартіни Кушнірової. Однак пізніше Воробйов змінив свої свідчення.

"Тібор Гашпар є для мене одним із найкращих кандидатів на цю посаду", – неодноразово заявляв прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Він хоче призначити його головою словацької розвідки, незважаючи на несхвалення з боку президентки Зузани Чапутової. Правляча коаліція навіть вирішила змінити закон таким чином, щоб наступний директор СІС, якщо він випадково виявиться ще й депутатом, просто звільнив свою іншу посаду члена Національних зборів Словацької Республіки, а не відмовився від неї; якщо ж він перестане бути головою СІС, то зможе просто повернути собі своє місце депутата. Технічно Гашпар все одно залишиться депутатом парламенту, але відсутнім. Це означало б додатковий захист для нього, оскільки він міг би зберегти свою депутатську недоторканність (для можливого досудового затримання депутата потрібна згода парламенту на відміну від голови СІС).

Експерти кажуть, що призначення на посаду директора спецслужби особи, проти якої порушено кримінальну справу, є серйозною загрозою для довіри до СІС.

"Після турбулентності і скандалів останніх років СІС вже давно перестала бути надійним партнером на міжнародному рівні. Можливе призначення Тібора Гашпара на посаду голови служби лише підтверджує такий стан речей, і цим кроком СІС втратить останні залишки довіри своїх союзників", – попереджає аналітикиня з питань безпеки і директорка празького Центру інформованого суспільства Андреа Міхальцова. За її словами, "у розвідувальному співтоваристві за кордоном словацьку спецслужбу зарахують до категорії тих, кому не можна довіряти, і вона зможе обмінюватися інформацією лише з іншими скомпрометованими службами".

"Ми менші за Австрію та Угорщину, більш вразливі, тому нам доводиться більше покладатися на наших міжнародних партнерів у питанні обміну розвідувальною інформацією", – заявив нещодавно представник словацького уряду в інтерв'ю VSQUARE, підкресливши, що для уряду Фіцо вкрай важливо довести партнерам по ЄС і НАТО, що вони все ще є надійними союзниками. Однак кілька європейських джерел зі сфери безпеки й розвідки підтвердили ICJK.sk і VSQUARE, що багато розвідувальних служб союзників вже припинили ділитися зі Словаччиною більш чутливою інформацією про війну в Україні та контррозвідувальними даними щодо росії і Китаю. Це почалося з приходом до влади нового проросійського уряду Фіцо в жовтні 2023 року. Але якщо Тібор Гашпар очолить СІС, ситуація з обміном розвідданими може ще більше погіршитися і привести словацьку розвідку до ізоляції. Тим більше, що існують серйозні звинувачення в тому, що Гашпар і його підлеглі в поліції незаконно ділилися чутливою інформацією зі злочинцями.

Хто такий Тібор Гашпар?

Тібор Гашпар був змушений піти у відставку з посади керівника словацької поліції після того, як у 2018 році почалися протести через вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової.

Після зміни уряду 2020 року його колишні підлеглі звинуватили Гашпара в низці правопорушень, і зараз йому висунуто звинувачення в кількох справах. Його звинувачують у підкупі слідчих НКА (Національного кримінального агентства) з метою впливу на політично чутливі справи. Його також звинувачують у впливі на свідка і, найголовніше, у створенні та співкерівництві організованою злочинною групою, яку, як стверджується, очолював олігарх Норберт Бодьор, який також є членом його сім'ї. У грудні минулого року Гашпара також звинуватили в тому, що він, коли обіймав посаду керівника словацької поліції, брав участь у незаконному прослуховуванні кафе, яке належало опозиційному політику Мілану Крайняку.

Згідно з первинними свідченнями, Гашпар також був опосередковано причетний до стеження за журналістами. Колишній співробітник поліції і колишній підлеглий Гашпара Павол Воробйов свідчив, що саме Тібор Гашпар віддавав накази про незаконну перевірку біографічних даних і пошук у базах даних різних журналістів, зокрема Яна Куцяка.

Завдяки спостереженню оперативники Кочнера, а згодом і вбивці, знали точну адресу Яна Куцяка. Джерело: Бібліотека Кочнера/OCCRP

Поліцейські бази даних надали словацькому олігарху з важливими політичними та організованими злочинними зв'язками Маріану Кочнеру адреси або номери автомобілів цих журналістів. Ця інформація була використана групою стеження, що працювала на Кочнера, а у випадку з Яном Куцяком – вбивцями.

Павол Воробйов був засуджений за причетність до незаконних пошуках у поліцейських базах даних загалом 140 осіб. Окрім журналістів, він також шукав інформацію про політиків, таких як колишній прем'єр-міністр Ігор Матович і спеціальний прокурор Даніель Ліпшич, від імені злочинного угруповання, яке, як передбачалося, очолював Бодьор, а Гашпар був його другим заступником. Воробйов був засуджений до двох років, але відсидів 17 місяців у в'язниці, перш ніж був умовно-достроково звільнений судом у квітні 2023 р. Воробйов отримав менший термін, оскільки зізнався у скоєному і співпрацював з поліцією. Однак пізніше він змінив свої свідчення про Гашпара і замовлені ним перевірки.

Хто замовив перевірку біографії Яна Куцяка?

Стеження за журналістами замовив Маріан Кочнер. Це підтверджують докази і численні свідчення у справі про вбивства Яна Куцяка і Мартіни Кушнірової. За словами Петера Тота, колишнього оперативника СІС, який зібрав і координував групу стеження для Кочнера, стеження також фінансував олігарх Норберт Бодьор (Бодьор це заперечує).

За словами Тота, саме через Бодьора дані, отримані під час поліцейських перевірок підконтрольних журналістів, зокрема Яна Куцяка, потрапляли до Кочнера і команди Тота.

Воробйов несе безпосередню відповідальність за незаконні перевірки журналістів. Хоча іноді він доручав своїм підлеглим проводити ці перевірки, іноді він проводив їх сам.

Наприклад, у випадку Яна Куцяка перший пошук у базі даних не містив його точної адреси. Це було пов'язано з тим, що Ян Куцяк щойно змінив своє постійне місце проживання 2017 року. Він переїхав з батьківського будинку до містечка Велька Мача, де вони з Мартіною Кушніровою придбали старий будинок, який самостійно ремонтували. Тому Воробйов неодноразово шукав у поліцейських базах даних точну адресу у Великій Мачі.

Повідомлення в додатку Threema, вилучені з мобільного телефону Мар'яна Кочнера, вказують на те, що через кілька днів після того, як Воробйов знайшов адресу Куцяка, Мар'ян Кочнер особисто зустрівся з Норбертом Бодьорем. Пізніше того ж дня Кочнер надіслав адресу Яна Куцяка Петру Тоту. Через день спецназівець вже почав стеження за журналістом-розслідувачем.

Немає сумнівів, що Воробйов тримав у руках інформацію, незаконно отриману з поліцейських баз даних про журналістів, зокрема Яна Куцяка, і що цю інформацію отримав Маріан Кочнер. Однак Воробйов не передавав її безпосередньо Кочнеру. Цілком ймовірно, дані потрапили до нього через Гашпара і Бодьора.

Про те, що Гашпар брав участь у перевірках, Воробйов згадав у своїй заяві слідчим, які розслідують справу про вбивство Яна Куцяка та Мартіни Кушнірової від 18 грудня 2018 року, до якої ми маємо доступ у рамках проєкту "Бібліотека Кочнера" – гігантського витоку інформації про розслідування справи про вбивство, який веде міжнародна мережа журналістів-розслідувачів OCCRP.

"Його досліджували за вказівкою керівництва поліції, для керівника Тібора Гашпара, – свідчив тоді Воробйов про те, чому він провів пошук у базі даних на Яна Куцяка. – Це був висновок у вигляді діаграми зв'язків... у цій системі є кілька фрагментів даних про особу, її родичів по прямій лінії, її особисті дані, документи, місце проживання. Ця людина, Ян Куцяк, був представлений таким чином на цій діаграмі зв'язків".

Воробйов також засвідчив, що передав документи з персональними даними Куцяка безпосередньо Тібору Гашпару: "Згодом, після перевірки, я передав цю схему зв'язків президенту поліції". Тібор Гашпар у своїх свідченнях заперечив це твердження.

Однак пізніше Воробйов раптово змінив свої свідчення. 7 травня 2019 року він заявив, що не пам'ятає, хто звертався до нього з проханням перевірити його біографію. "Вказаний запит надійшов або телефоном, або особисто в ході службової діяльності", – стверджував Воробйов у нових свідченнях. "У своїх попередніх свідченнях я стверджував, що це був запит від пана Гашпара, але, озираючись назад, я повинен сказати, що це було припущення з моєї точки зору, оскільки не пам'ятаю, звідки саме надійшов запит, оскільки ми отримували сотні таких запитів... щороку", – сказав він, намагаючись пояснити зміни у своїх свідченнях.

Він також спростував свої попередні слова про те, що передавав результати перевірки начальнику поліції.

У виправленій заяві Воробйов стверджував, що навіть не пам'ятає, чи приходив хтось за документами, чи передавав він їх комусь, чи знищив. Цю частину його свідчень судді Спеціалізованого кримінального суду також назвали "нелогічною" у своєму першому вироку у справі про вбивство 2020 року.

Що інші підозрювані говорять про Гашпара?

Хоча пам'ять Воробйова зрадила його під час неодноразових свідчень, інший важливий свідок Людовіт Мако все ще пам'ятає ті події. За даними слідства, Мако, колишній керівник кримінального відділу Фінансової адміністрації (словацькі податкові слідчі) і співвідповідач у багатьох справах, також був частиною організованої групи, яку, ймовірно, очолювали Бодьор і Гашпар. Однак, на відміну від них, Мако зізнався у своїх злочинах.

В одній зі своїх заяв він також розповів про незаконні перевірки і про те, як йому довіряв Павол Воробйов.

"Воробйов сказав, що на нього чинився тиск з боку керівництва з метою дослідження різних журналістів і політиків", – свідчив Мако про розмову, яку він нібито мав з особою, відповідальною за незаконні пошуки в поліцейських базах даних, коли Мако і Воробйов разом відпочивали в Туреччині. Мако розповів, що він запитав Воробйова, чи він "нормальний", оскільки незаконні пошуки в базах даних, з його точки зору, "перейшли межу".

"На це він сказав мені, що у нього не було іншого вибору, оскільки вони тиснули на нього, а потім намагалися зробити деякі з цих пошуків офіційними за допомогою [вигаданих] запитів від Національного підрозділу фінансової поліції НКА", – розповів Мако про відповідь Воробйова.

Записи стеження за Яном Куцяком з боку Павола Воробйова. Петер Югас підтвердив, що вони прийшли до Воробйова на підставі інформації від Браніслава Зуряна. Джерело: Бібліотека Кочнера/OCCRP

Те, що Воробйов під час пошуків діяв за вказівкою Тібора Гашпара, підтверджують і свідчення колишнього голови НКА Браніслава Зуряна.

Зурян очолив НКА 2019 року, після вбивства Яна Куцяка, яке сталося у лютому 2018-го. У травні 2021 року його звинуватили у витоку інформації про розслідування злочинцям. Однак вже в червні звинувачення були зняті Генеральною прокуратурою. 2023-го Зуріан був повторно звинувачений Поліцейською інспекцією, але в травні Генпрокуратура знову закрила справу.

Зуріан давав свідчення слідчим 2021 року в іншій справі. Там він також описав, як він зіткнувся з Воробйовим щодо його поведінки, пов'язаної з незаконним переглядом поліцейської бази даних у пошуках інформації про Яна Куцяка, оскільки попередні версії Воробйова не мали для нього сенсу.

"Через деякий час, можливо, хвилин через 30, Павол Воробйов прийшов до мене в офіс і тремтячим голосом сказав, що він ні за що не відповідає. Що його керівництво хоче, щоб він це зробив. Воробйов приніс мені протокол, написаний на аркуші формату А4, в якому йшлося про те, що він провів пошук за вказівкою президента поліції", – сказав Зурян у своїй заяві.

Залишається загадкою, куди подівся офіційний запис про те, що обшук у базі даних замовив Тібор Гашпар. Зуріан сказав слідчим, що протокол знаходиться у нього в сейфі. Пізніше він повідомив журналістам, що мав на увазі лише копію, оскільки оригінал він передав слідчим, які працюють у справі про вбивства Яна Куцяка і Мартіни Кушнірової.

Керівник слідчої групи Петер Югас стверджує, що ніколи не бачив цього документа. Його також немає серед документів з витоку матеріалів слідства, до яких ICJK.sk має доступ в рамках проєкту "Бібліотека Кочнера". Зуріан не показав публіці ані оригіналу, ані ймовірної копії.

Тібор Гашпар не відповів на запит розслідувачів, чи знав він, як президент поліції, про обшуки в базах даних журналістів, зокрема Яна Куцяка; чи наказував він їх проводити; чи перебрав їх на себе від своїх підлеглих; і чи передав їх своєму родичу Норберту Бодьору.

"Він приніс у політику те, чого там давно не було. Спокій, професіоналізм, він завжди добре підготовлений. Це наштовхує на думку, що я хотів би бачити саме таку людину на чолі СІС", – сказав Роберт Фіцо про Тібора Гашпара в грудні 2023 року.

Однак на шляху Гашпара до керівництва СІС наразі стоїть президентка Зузана Чапутова, яка вже заявила під час формування уряду, що "кандидатура обвинуваченого на посаду міністра внутрішніх справ є сумнівною". Очільниця держави оголосила про такий самий підхід до керівника СІС. Вона діяла таким чином у серпні 2023 року, коли відсторонила від посади керівника СІС Міхала Алача після того, як він був звинувачений в іншій кримінальній справі.

Фіцо, однак, заперечує аргументи Чапутової: "Якщо президентка захищала команду Чурілли... то я не бачу проблеми в тому, що людина, яку звинувачують, не може бути директором Словацької інформаційної служби", – сказала Фіцо, порівнюючи звинувачення слідчих НКА на чолі з Яном Чуріллою, які розслідували багато корупційних справ людей, близьких до попередніх урядів Фіцо, і проти яких порушено кримінальні справи, що ґрунтуються переважно на маніпуляціях із записами.

Джерело: VSQUARE