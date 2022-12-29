США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен

Пустопорожня риторика путіна не вимагає жодних поступок з боку Заходу – переконує у своїй колонці для The Atlantic професор Філліпс О'Брайен, в якій добряче пройшовся по всіх впливових і відомих союзниках, симпатиках та колаборантах путіна на Заході.

Застосування ядерної зброї не за горами, принаймні так стверджували деякі впливові особи не так давно. Оскільки українські військові цієї осені здобули низку вражаючих перемог, відтіснивши російських загарбників, їх успіхи на полі бою надихнули на прогнози про те, що президент росії володимир путін вдасться до ядерної зброї для забезпечення своїх стратегічних цілей (якими б вони не були). Логічним наслідком цих заяв було те, що Сполучені Штати і їхні європейські союзники повинні спробувати запобігти небезпечній ескалації, по суті, продавши Україну – тобто, скоротивши військову підтримку і, зрештою, змусивши її змиритися з російською агресією.

Як підкреслює візит Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, США не злякалися таких застережень, і небезпідставно. Останні тижні показали нам, що погрози путіна, швидше за все, порожні. У нас є більше підстав для скептицизму щодо політиків і коментаторів, які погоджуються з його спробами домогтися поступок від України і Заходу.

Серед тих, хто говорить про небезпеку ядерної війни, є високопоставлені особи, насамперед колишній президент Дональд Трамп, який симпатизує путіну і поділяє його презирство до багатонаціональних військових та економічних структур демократичного Заходу. У вересні на своїй медіа-платформі Truth Social Трамп, який у минулому вихваляв путіна як стратегічного генія і назвав вторгнення в Україну "кмітливим", повторив заяву російського лідера про його готовність застосувати ядерну зброю. На жовтневому мітингу Трамп заявив: "Ми повинні вимагати негайних переговорів про мирне завершення війни в Україні" - тобто угоди, яку путін вважає прийнятною, - "або ми опинимося у Третій світовій війні, і від нашої планети нічого не залишиться".

путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters

У Великій Британії відомі прихильники Brexit, у тому числі політтехнолог Домінік Каммінгс, були серед тих, хто найголосніше виступав за умиротворення путіна, щоб відмовити його від використання ядерної зброї. Після того, як росія відправила війська в Україну на початку цього року, Каммінгс, архітектор кампанії "Leave", порівняв Україну з Угорщиною після вторгнення Радянського Союзу в 1956 році; тодішній президент Дуайт Ейзенхауер не "лепетав про "Мюнхен" і не починав ядерну війну", - написав Каммінгс у Твіттері в березні. Зовсім недавно, коли військові невдачі росії підняли можливість того, що Україна може мати сили повернути Крим – міжнародно визнану українську територію, яку росія захопила і анексувала в 2014 році – Каммінгс наполягав на тому, що це було б "квитком до ядерної війни".

До них приєдналися більш несподівані голоси; Ілон Маск зробив останній аргумент Каммінгса ще більш наполегливим. У жовтні, за кілька днів до того, як взяти під свій офіційний контроль Twitter, підприємець заявив, що якщо путін зіткнеться з проблемою втрати Криму або застосування ядерної зброї, він "вибере" ядерну зброю. Маск також посилався на перспективу ядерної війни як на виправдання мирної угоди, яка б поклала край війні на вигідних для росії умовах. Експерт з питань росії та колишній радник Трампа Фіона Хілл сказала Politico, що путін "грає на его великих людей", таких як Маск, і занепокоєна тим, що російський лідер використовує Маска як гінця. Не дивно, що Каммінгс став на захист Маска.

Колаж: ixbt.com

Погляди, висловлені Трампом, Каммінгсом і Маском, перетинаються з поглядами деяких дослідників-міжнародників, яких часто називають реалістами, які наголошують на глобальній конкуренції за владу, применшують риторику Заходу щодо просування демократії та інших ідей і в багатьох випадках різко критикують американську зовнішню політику. Політолог Джон Міршаймер, наприклад, характеризував росію як велику державу і стверджував, що Україна повинна погодитися з деякими бажаннями свого сусіда. Невизнання цього, писав він у серпні, дорівнює "грі з вогнем". Стівен Уолт, частий союзник Міршаймера, стверджував у травні, що ядерну ескалацію з боку Росії, яка хоча й залишається малоймовірною, зараз "легше уявити", ніж це було кілька місяців тому.

Джон Міршаймер в російському клубі Валдай Фото: valdaiclub.com

Названі реалісти (здавалось би – iPress) різко переоцінили російську силу і велич, і вони мають досвід неправильного розуміння глобальної динаміки сили. Справжній реалізм визнає, що різноманітні учасники міжнародного порядку докладали і продовжуватимуть докладати зусиль, щоб стримати росію від застосування ядерної зброї.

На тлі серйозних невдач росії на полі бою Індія і Китай – обидві країни, які зазнали труднощів у рамках глобального порядку, очолюваного Америкою, - посилили свої попередження про те, що за жодних обставин путін не повинен вдаватися до ядерного варіанту. Приблизно в той час, коли росіяни готувалися залишити Херсон, який є одним з найбільших українських міст, що перейшли під російський контроль з лютого, і знаходиться в області, лише нещодавно анексованій Москвою, найважливіші міжнародні партнери путіна вимагали припинити його безвідповідальне брязкання ядерною шаблею.

Як повідомляється, уряд прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді заявив російському міністру оборони, що будь-яке застосування ядерної зброї має бути виключене. Це було лише частиною того, що видається узгодженими зусиллями індійського уряду, спрямованими на те, щоб утримати росію від думок про застосування ядерної зброї. Через стурбованість цим питанням Моді також відмовився від проведення щорічного саміту, який індійські лідери зазвичай проводять зі своїми російськими колегами. Індійці не стримувалися.

Олаф Шольц та Сі Цзіньпін, фото: АРА

Можливо, ще більше занепокоєння у путіна викликає те, що китайський уряд, який значною мірою підтримує путіна, висловив свою рішучу незгоду з будь-яким застосуванням росією ядерної зброї. У листопаді голова КНР Сі Цзіньпін говорив на цю тему з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, і публічна заява, яку вони оприлюднили після цього, не могла бути зручною для читання в Кремлі. Адже Сі Цзіньпін і Шольц не лише виступили проти будь-якого використання ядерної зброї, але й засудили навіть погрози її застосування. Обидва лідери не називали імен, але лише одна держава у світі погрожувала застосувати ядерну зброю на той час.

Сі і Моді розуміють те, чого не розуміють Трамп, Каммінгс і вчені-реалісти: застосування путіним ядерної зброї стало б стратегічною катастрофою для росії і світу, яка, ймовірно, призвела б до краху будь-якого міжнародного авторитету росії, що залишився після її невдач в Україні. Якщо путін застосує хоча б одну ядерну боєголовку в Україні, він перекреслить усі уявлення щодо того, коли і як може бути застосована ядерна зброя.

Якщо можливість ядерної держави використовувати ядерну зброю, щоб спробувати забезпечити територіальну експансію і завоювання стане політикою, то вся будівля глобальних зусиль з нерозповсюдження руйнується. Поспіх менших країн в отриманні ядерної зброї може трансформувати міжнародні відносини на шкоду нинішнім ядерним державам світу, в тому числі Китаю.

Цей відвертий сигнал, схоже, був зрозумілий у Москві. Хоча путін нещодавно натякнув, що росія може змінити свою офіційну військову доктрину, щоб віддзеркалити доктрину США, яка не виключає того, що вона першою застосує ядерну зброю, за кілька днів до цього він наполягав на тому, що росія не буде "бігати по світу, розмахуючи цією зброєю, як бритвою". Більше того, росія зараз, схоже, намагається вести з Україною звичайну війну, яка, з огляду на те, що росія мобілізує нових солдатів, може тривати роками.

Незважаючи на це, путін відходить від ідеї нанесення ядерного удару по Україні. Це цілком логічно, оскільки така дія залишила б росію без друзів, потенційно призвела б до більшої ескалації з боку НАТО і дала б сигнал українцям, що їхній єдиний вибір – це продовжувати боротьбу.

росія хотіла залякати Захід, щоб він відмовився від України, і низка впливових голосів у США та Великій Британії були готові піддатися (краще сказати підтакувати і просувати – iPress) на ядерні погрози путіна. Але справжня реалістична позиція передбачає зосередження уваги на величезних перешкодах, що стримують росію від застосування ядерної зброї в Україні.

Джерело: The Atlantic