США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта

Директор Стратегічної ініціативи Скоукрофта в Атлантичній раді Ендрю А. Міхта переконаний, що Україна готова стати членом НАТО, а її членство життєво важливе для захисту східного флангу Альянсу. В інтерв'ю bne IntelliNews він критикує США та Захід за короткозорість і відсутність плану дій для набуття членства України в НАТО. Це дає путіну зелене світло, щоб продовжувати свою війну.

Україна готова до членства в НАТО вже зараз, і її вступ посилить безпеку Заходу. Про це заявив американський експерт з питань оборони, директор Стратегічної ініціативи Скоукрофта в аналітичному центрі Атлантичної ради Ендрю Міхта в інтерв'ю bne IntelliNews на Бухарестському форумі Aspen-GMF. "Україна готова, це Альянс не готовий її запросити", – каже він.

Причина, чому пан Міхта підтримує членство України в НАТО, полягає в тому, що це не лише найефективніший, але й найекономічніший спосіб убезпечити Європу. Він також стверджує, що Україна разом з Польщею, Румунією та Фінляндією життєво важливі для захисту східного флангу НАТО, і США повинні наполягати на її якнайшвидшому вступі до Альянсу.

"Якщо США не візьмуть на себе лідерство у цій справі, то інші країни, які також не бажають [членства України], сховаються за ними", – додає він.

Міхта стверджує, що відмова Україні в членстві через російську окупацію Криму та значної частини сходу країни лише зіграє на руку російському диктатору владіміру путіну. "путін діє на основі припущення – як і у випадку з Грузією – ви захоплюєте частину території країни, а потім ставите НАТО перед дилемою: якщо ви приймаєте її до Альянсу, ви фактично голосуєте за війну з росією", – каже експерт. Він вважає, що це не обов'язково має бути так. На його думку, НАТО поширює статтю 5 [гарантії безпеки] на територію, яку країна контролює.

Він каже, що НАТО упустило можливість в липні на саміті у Вільнюсі зробити Україні пряму пропозицію про членство в Альянсі. "Найбільшим розчаруванням для мене була відсутність чіткого шляху до НАТО для України", – сказав експерт. За його словами, НАТО фактично дало зелене світло путіну продовжувати війну.

Ендрю Міхта також зазначає, що життєво важливо, щоб Україна не зазнала поразки, оскільки перемога росії підведе її загартовані в боях військові сили до східного флангу НАТО.

Він критикує західних лідерів за "стратегічну короткозорість". Хоча російські сухопутні війська "досить сильно побиті" війною, вони можуть бути відновлені за "два, максимум три роки". "Це буде зовсім інша [російська] армія, яка вийде з війни", – стверджує експерт.

Міхта применшує ризик ядерної війни, якщо Україні дозволять вступити до НАТО в той час, коли вона все ще перебуває в стані гарячої чи холодної війни з росією. На його думку, путін розігрує цю карту, тому що "ми даємо зрозуміти, що саме цього ми боїмося". Він відкидає ризик ядерної ескалації як "відносно низький".

Тому експерт застерігає від тиску на президента України Володимира Зеленського з метою укладення миру зараз. Він зокрема вважає, що "якщо ми опинимося в ситуації, коли Україна буде відрізана фінансово і у неї закінчаться ресурси, якщо ми змусимо Україну до якогось замороженого конфлікту або перемир'я, це буде перемогою путіна".

Міхта каже, що країни східного флангу НАТО розуміють це, але багато західноєвропейських країн – ні.

На його думку, Вільнюський саміт продемонстрував єдність Альянсу, чітко позначив росію як "супротивника" і погодив регіональні оборонні плани, але потрібно ще багато працювати.

"Альянс став політично єдиним, навіть якщо, коли йдеться про Україну, ця єдність не означає однакового сприйняття ризиків або однакової інтенсивності сприйняття ризиків. Існує різна здатність брати на себе ризики в міру віддалення від східного флангу. На сході є чітке відчуття, що загроза йде від росії; чим далі на захід, тим менше це відчуття нагальності", – стверджує Міхта.

Експерт вважає, що існує певна регіональна перспектива безпеки по всій Європі, і це те, над чим треба ще багато працювати. За його словами, це найбільш помітно в оборонних витратах, а також у розбудові оборонної промисловості, де Західна Європа все ще відстає в темпах.

Міхта каже, що важливо те, що якщо НАТО не прискорить переозброєння, організація перетвориться на порожню структуру. В той час, як флангові країни посилюються, західні держави скорочують свої армії. Потрібне відчуття невідкладності, якого, на його думку, бракує на континенті. Європа роззброїлася до такої міри, що таким країнам, як Німеччина, знадобилося б десятиліття, щоб повернути назад свою військову міць.

Водночас, вважає він, величезне нарощування військового потенціалу в Польщі "повністю змінить картину жорсткої сили на фланзі".

Ендрю Міхта стверджує, що це вимагатиме переміщення структур Збройних сил США з Німеччини на східний фланг, щоб у майбутньому одна бригада НАТО була постійно дислокована у Фінляндії або країнах Балтії, дві – в Польщі і, можливо, одна – в Румунії.

Джерело: bne IntelliNews