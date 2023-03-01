Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер

Свіжий звіт від Тома Купера на 1 березня 2023 року. Він дивиться на війну у Бахмуті з точки зору розбудови ЗСУ та зсрф протягом року. Суворо критикує Зеленського за звільнення комадувача ЗСУ на Донбасі Едуарда Москальова. І не менш суворо за те, що він змарнував місяці на те, щоб змусити Захід надати "танки", тоді як збройні сили потребують іншого озброєння, а особливо – боєприпасів, яких досі шалено не вистачає…

Сьогодні перший день нового місяця, а отже, час для оновлення. Я знову зосереджуся на Бахмуті, але цього разу з "дещо інших причин": те, що відбувається там останніми днями, багато в чому пояснює, як і в якому напрямку розвивалися збройні сили України (ЗСУ) та збройні сили російської федерації (зсрф) протягом останніх 12 місяців.

Це буде перша частина, в якій обговорюється стратегічна ситуація, що склалася на сьогодні.

Перш ніж я продовжу, нагадаю (фактично "відмовлюся від відповідальності"): хоча більшість із наведеного нижче ґрунтується на тому, що мені вдалося почути з перших вуст "в районі Бахмута", багато висновків базуються лише на дедукції – і всі помилки є моїми власними.

Тому, як і зазвичай, не сприймайте нічого з наведеного нижче як "викарбуване на камені": мине кілька років, перш ніж викристалізується щось на кшталт "напіввизначеної істини"... (якщо взагалі викристалізується, бо для цього потрібна достатня кількість учасників, які вижили в бою, в першу чергу, а я вже зараз відчуваю великі проблеми, намагаючись реконструювати перші два тижні війни, через те, що так багато з них полягло...).

Стратегія. Можливо, не зовсім пов'язана з "Бахмутом"

1) 27 лютого 2023 року офіційний Київ оголосив про звільнення з посади Зеленським генерал-майора Едуарда Москальова, командувача ЗСУ Об'єднаних сил на Донбасі. Існує багато пояснень, чому, але я насправді не знаю нікого, хто міг би точно сказати, за що саме Москальов був звільнений. Тому не збираюся гадати (принаймні, публічно): з більш ніж достатнього власного досвіду я знаю, що якими б не були його невдачі або які б розбіжності між ним і будь-ким в усій Україні ні були – це було несправедливо. Так само, як несправедливо звільнити його, але не пояснити, чому.

Я лише зазначу, що вважаю крок Зеленського "дивним", навіть "непрофесійним". Я очікував, що таке рішення буде прийнято, або принаймні підписано, чи генералом Залужним (як головнокомандувачем ЗСУ), чи генерал-полковником Сирським (головнокомандувачем Сухопутних військ ЗСУ, тобто "армією").

Зрештою, Київ мав би відрізнятися від москви... і, хотілося б, щоб він відрізнявся від Вашингтона/Пентагону, Брюсселя... і ще кількох непрозорих зміїних ям... А так, як ведеться ця справа, виходить – не відрізняється, і це просто недобре, насамперед, для України.

2) За останні 8-10 тижнів у цій війні викристалізувалася іронічна ситуація. ЗСУ, сформовані, навчені й оснащені з 2014 року для протидії "механізованому джаггернауту" зсрф – роботу, яку вони виконували доблесно і з надзвичайно високим рівнем майстерності протягом попередніх 10 місяців – опинилися в глибокій скруті, коли зіткнулися з "масами" російської важкої піхоти. ЗСУ, які здебільшого складаються з легкої піхоти, погано оснащені для виконання цього завдання; деякі підрозділи, схоже, навіть не мають відповідної підготовки – і багато командирів, безумовно, потребують детальних інструктажів.

Можливо, ЗСУ "хороші й такі, якими вони є", принаймні, коли місцевість і рослинність сприятливі для них: рівні та відкриті. Як в районі Авдіївки, Мар'їнки чи Вугледара. Але на місцевості типу "Бокаж", як у районі Бахмута, де зсрф можуть використовувати нерівності рельєфу і довгі, густі лісосмуги... українці переживають одну кризу за іншою.

3) "В чому важливість Бахмута"?

Це питання широко обговорюється ще з часу падіння Соледара в січні. Оскільки деякі з вас запитували: моя точка зору полягає в тому, що немає єдиної і простої відповіді.

Для тих, хто там жив. Бахмут – це все: дім, сім'я, друзі, сусіди, домашні тварини, повсякденне життя. Насправді – і як не прикро про це говорити – Бахмута, який вони знали, зараз вже немає. Він повністю зруйнований...

Для українців. Це майже як Маріуполь, символ опору путінській війні на винищення: місто, буквально вбите російською агресією, але яке все ще тримається. Відповідно, його втрата стала б ударом по моральному духу мільйонів.

Для Зеленського та його уряду. Втрата міста може символізувати велику стратегічну помилку, але з причини, яку майже ніхто не обговорює. А саме: вони змарнували місяці на те, щоб змусити Захід надати "танки", тоді як ЗСУ насправді потребують іншого озброєння, а особливо – боєприпасів, і досі не отримують їх (про це буде сказано нижче). Як це часто буває, "великі ідеї" і "символічні досягнення" просто не мають нічого спільного з реальністю...

Для "колективного Заходу". Сам факт того, що ця битва триває так довго, робить Бахмут символом провалу в оцінці стратегічної ситуації і, відповідно, порад для тих, хто приймає рішення. Яскравий доказ того, що всі армії дорогих експертів і підрозділи ще більш дорогих аналітичних центрів, плюс половина розвідувальних служб (як "цивільних", так і "військових") абсолютно марні. Здається, нікому з них не спало на думку допомогти Україні по-справжньому, поки ще був час "швидко" закінчити цю війну – ще влітку минулого року. Ідея про те, що "росіяни мають нескінченні запаси людей і матеріалів" взяла гору, незалежно від того, наскільки вона застаріла...

Для Пудинга. Обговорювати якісь деталі й тонкощі в його випадку немає сенсу. Назва, місце, кількість вбитих, зниклих безвісти, покалічених, масштаби руйнувань – все це не має значення. Важливо те, що війна триває, і його режим має перемогти. Неважливо, яким чином. А він завжди знайде спосіб, тому що може все пояснити. Примітно, що навіть мєдвєдєв нещодавно публічно зауважив, що невдача та/або вихід з України призведе до чогось на кшталт розвалу російської федерації. Отже, війна має тривати, і єдиний спосіб, у який росіяни можуть думати про війну, – це "наступ". Якщо Бахмут впаде, цей наступ буде успішним – особливо тому, що він пробуксовував більше семи місяців...

Для росіян і особливо для фанатів Пудинга за межами росії – це символ здатності зсрф продовжувати вгризатися в Україну, ігноруючи всі злочини цієї агресії, навіть радіючи масовим вбивствам як цивільних, так і солдатів. Тому що, знаєте, "американці вже робили це з... (вкажіть місце за вашим вибором) раніше"...

...і це "тільки потім" можуть спливти такі "неважливі уроки війни", пов'язані з військовими факторами. Наприклад:

для ЗСУ: це битва, яка виявила все найкраще і все найгірше, і яка поставила їх перед чимось на кшталт "абсолютно нової проблеми, для якої, схоже, не видно жодного рішення" (див. пункт 2 вище);

для зсрф: чи має це значення? Ну, якщо і має, то як ще один великий залізничний вузол; місце, яке – за умови, що вони зможуть його зайняти, в першу чергу – покращить їхню здатність перевозити підкріплення і припаси в цю частину України, і таким чином "продовжувати вгризатися і просуватися вперед"...

...і це лише короткий перелік того, що спадає мені на думку у зв'язку з цим...

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