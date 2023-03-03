Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша "перекладач" Сорокін – Wall Street Journal

Американське видання Wall Street Journal пише, що кремль намагається просувати молодих амбітних росіян із західною освітою та досвідом роботи у західних компаніях на високі позиції в уряді. Прото воно не дає відповіді на питання, чи їм більше допомогли амбітність й імперські погляди чи частота відвідувань "барбекю" на дачах можновладців. Але є підозра, що аби приспати пильність Заходу, москва може готувати "респектабельну" заміну путіну із західною освітою та вестернізованими звичками, але з такими ж імперськими шовіністичними поглядами на світ.

В умовах санкцій та обмеження на торгівлю російською нафтою та газом, кремль покладається на молодих банкірів із західною освітою та знанням "механіки" бізнесу на Заході, щоб утримати продажі та доходи від експорту нафти на певному рівні через формування нових ринків для російських нафтогазових компаній. Про це пише Wall Street Journal, згадуючи, зокрема 37-річного колишнього банкіра Morgan Stanley Павла Сорокіна – заступника міністра енергетики росії, який належить до генерації молодих технократів, яких добре знає Захід. Як відзначає видання, путін швидко просуває таких у вищі ешелони влади.

За інформацією американської газети, Сорокін вивчав фінанси в Лондоні, і укладав угоди в Африці та на Близькому Сході. Він відіграв важливу роль у створенні ОПЕК+, партнерства між російською нафтовою промисловістю та ОПЕК, очолюваною Саудівською Аравією.

Wall Street Journal зазначає, що минулого місяця Сорокін вплинув на встановлення фіксованих цін на основну російську експортну нафту – сорт Urals, замість того, щоб дозволити ринкам вирішувати, скільки компанії братимуть за неї. Очікується, що це рішення принесе 8,2 мільярда доларів податків до скарбниці росії, яка відчуває брак коштів.

Досі, пише видання, Сорокін і його команда справлялися з санкціями, і таким чином рф хоч опинилася під серйозним економічним тиском, але цілком функціонує.

"Сорокін став "секретною зброєю" росії, яка знешкоджує вплив санкцій Заходу", – цитує WSJ Віктора Катона, провідного аналітика із сировинних ринків компанії Kpler. На його думку, багато союзників України недооцінили досвід нового покоління кремлівських керівників, які отримали освіту на Заході. путін оточив себе колишніми шпигунами і діловими друзями зі санкт-петербурга, але все частіше звертається до цих новачків, які вільно володіють англійською мовою і дотримуються його націоналістичної ідеології.

Як наголошує Wall Street Journal, війна в Україні поламала світові енергетичні ринки і давні альянси. росія, яка колись вважала Європу своїм найприбутковішим споживачем енергоносіїв, тепер відправляє більшу частину продукції до Індії та Китаю, які зазвичай купують її зі значними знижками. Частково через ці знижки доходи рф від продажу нафти і природного газу в січні впали на 46% порівняно з тим же місяцем минулого року (згідно з даними російського міністерства фінансів).

Щоб компенсувати втрачені доходи, зазначає видання, росії необхідно шукати нових торговельних партнерів. Сорокін і його соратники демонструють певні успіхи: за даними Kpler, у січні країна-агресорка експортувала понад 8 мільйонів барелів нафти – це один з п'яти найкращих показників за всю історію й найвищий рівень з квітня 2020 року. Втім, здебільшого її продавали зі знижкою близько 30 доларів за барель.

Серед інших заходів Сорокіна – вереснева поїздка до столиці Республіки Конго Браззавіля, де, нагадує газета, він уклав угоди про постачання росією нафтопродуктів до країни і будівництво двома російськими компаніями нафтопроводу протяжністю 625 миль і вартістю 850 мільйонів доларів.

Минулого місяця він зустрівся з делегацією з Афганістану, яким зараз керує Талібан. Сорокін не зрадів, коли афганці запропонували обміняти родзинки і прянощі на паливо, посилається газета на слова колишнього помічника, який був присутній на зустрічі. Пізніше уряд Талібану і кремль оприлюднили угоду про постачання російського бензину в Кабул. Слід зауважити, що WSJ не обговорює версію, що Талібан таки отримав паливо в обмін на героїн.

За інформацією Wall Street Journal, Сорокін також провів переговори з Бахрейном, щоб це невелике королівство Перської затоки стало хабом для торгівлі нафтою, що постачається російськими компаніями.

Не Сорокіним єдиним. Західні кузні кадрів для нової обслуги кремля

Wall Street Journal називає й інших колишніх співробітників провідних західних компаній, які допомагають кремлю наповнювати бюджет. Зокрема, серед них 39-річний заступник міністра фінансів росії Алєксєй Сазанов, який здобув освіту в Оксфорді й працював з Сорокіним у московському офісі компанії Ernst & Young. Він і Сорокін, переконує Wall Street Journal, – головні у пошуку шляхів покриття дефіциту бюджету росії, що швидко зростає.

Ще один згаданий газетою "помічник" для путіна – Дєніс Дєрюшкін, колишній аналітик Bank of America, у віці 29 років став керівником відділу досліджень міністерства енергетики, представляючи росію на консультативних зустрічах ОПЕК, покликаних сприяти максимальному підвищенню цін на нафту.

А найвпливовіший економічний радник путіна – Максим Орєшкін, який отримав цю посаду у 38 років, раніше працював у французькому банку Crédit Agricole.

Wall Street Journal переповідає особливості кар’єри Сорокіна. Він народився в москві, але виріс на Кіпрі в сім'ї російських дипломатів. Повернувся до росії, щоб розпочати свою професійну кар'єру аудитором в Ernst & Young. У віці 26 років він став старшим аналітиком в Альфа-Банку, найбільшому приватному банку росії, після чого отримав ступінь магістра фінансів у Лондонському університеті. Пізніше перейшов до московського офісу Morgan Stanley. У 2015 році рейтинг Extel та Institutional Investor назвав його одним з найкращих аналітиків у нафтогазовому секторі для росії та країн Європи, Близького Сходу та Африки.

Молодого банкіра вважали висхідною зіркою, але скромним колегою: він міг обідати у місцевій українській їдальні, а вечеряв в елітних ресторанах азіатської кухні. Втім, як наголошує Wall Street Journal, він також вирізнявся консервативними, радикальними поглядами на російську політику. Колишній колега розповів, що він критикував політику відкритості росії в 1990-х роках. "Він хотів зробити росію знову величною", – розповів інший його колишній колега.

Політичний підйом. Паша-перекладач і путін

У 2016 році Алєксандр Новак, тодішній міністр енергетики росії, а нині віцепрем'єр-міністр, переманив Сорокіна з банку і призначив його очільником енергетичного дослідницького центру своєї групи. WSJ розповідає, що Новак почав звертатися до нього "Паша", і часто запрошував на барбекю на свою підмосковну дачу. Незабаром Сорокін став постійним гостем на дипломатичних заходах, супроводжуючи Новака в якості перекладача. Його легко впізнавали за хлоп'ячою зачіскою, а знання англійської мови принесло йому прізвисько "перекладач".

Wall Street Journal наводить витяги зі стенограм розмов путіна та Паши-перекладача. Під час зустрічі у 2018 році, пише видання, путін запитав Сорокіна, що той робить для уряду. "Великий проєкт, над яким ми працюємо останнім часом, – це угода про обмеження видобутку між росією і країнами ОПЕК", – відповів той. "Настав час тебе підвищити", – сказав російський президент. За кілька днів пан Сорокін був призначений заступником міністра енергетики. Сорокін був непохитний у своєму патріотизмі, стверджує Wall Street Journal. "Все своє дитинство я жив і ходив до школи за кордоном. І я завжди знав, що хочу повернутися на батьківщину", – сказав він путіну, посилається видання на стенограму.

Вочевидь американське видання цитує зустріч путіна з переможцями конкурсу молодих управлінців "Лідери росії" у 2018 році. Процитуємо і ми тодішню статтю російського "Коммерсанта": "Першим заговорив Павєл Сорокін, який очолює Аналітичний центр ПЕКу при міненерго. – Я все своє життя, коли був ще маленьким, молодим, жив за кордоном, навчався там у школі. І завжди, мешкаючи там, розумів, що хочу на батьківщину, хочу повернутись... – почав він. – А де ви мешкали? – перебив його путін. – На Кіпрі, 11 років… – з тугою в очах відповів Сорокін. – Ходив до школи при посольстві та в англійську паралельно. І там… бачив дуже часто, як наші співвітчизники у 90-ті роки втрачали зв'язок із країною… Це сформувало мої погляди на життя, що я хочу повернутися сюди, хочу, щоб цього не повторювалося… путін мовчки слухав його, зрідка відволікаючись на ковток чаю. "Лідер росії" продовжив розповідь. Повернувся до рф у 2001 році, закінчив Плеханівську академію, працював у різних фінансових структурах, наприклад, у банку Morgan Stanley. А два з половиною роки тому міністр енергетики Алєксандр Новак запропонував очолити аналітичний центр, який може займатись важливими проєктами. Таким він назвав угоду про обмеження видобутку між росією та країнами ОПЕК. – Це була знакова угода! Хотів теж подякувати, бо без вашої підтримки нічого було б неможливо! – доповів Сорокін. – Я не знав, що ви займалися цією роботою. – Дуже активно! – з натиском додав Павєл Сорокін. — Ви давно при міненерго працюєте? – продовжував розпитування президент. – Два з половиною роки! Але угодою від початку займаємося, як вперше полетіли в лютому 2016 року в Катар. – Два з половиною роки? – ще раз перепитав владімір путін. – Настав час підвищувати вас. Впевнений, Алєксандр Валєнтіновіч (Новак, – КоммерсантЪ) зверне на це увагу. Сумнівів у тому, що зверне, не виникало: принаймні міністр має на це ще кілька місяців".

Інформаційні кампанії. Як змінилася поведінка Сорокіна після вторгнення в Україну

Цікавими деталями про Сорокіна із Wall Street Journal поділився його колишній піарник, який втік з росії, щоб уникнути мобілізації. Невдовзі після того, як Сорокін став заступником міністра, пише газета, він найняв Арсенія Погосяна, 27-річного журналіста, займатися зв'язками з громадськістю. Колишній керівник пресслужби сказав, що Сорокін вирізнявся серед кар'єрної бюрократії своїми вестернізованими звичками: закушувати нарізаним ананасом і святкувати зі склянкою віскі замість горілки, а також фамільярним ставленням до громадськості. "Він міг зайти на ютуб, він відповідав пресі годинами. Це було захоплююче", – сказав Погосян.

Зі зростанням напруженості у відносинах між росією і Заходом, цитує Погосяна WSJ, Сорокін дещо закрився, не відповідав на запити преси, або готувався годинами, щоб зробити заяву. У березні минулого року контрольований росією Каспійський трубопровідний консорціум повідомив міністерство про те, що його об'єкт пошкодив шторм. Трубопровід експортує 1,2 мільйона барелів казахстанської нафти на день через російський порт у Чорному морі, більшу частину якої перекачують компанії Chevron Corp. і Exxon Mobil Corp., які володіють міноритарним пакетом акцій в експортному маршруті.

Попри те, що консорціум заявив, що інцидент не призвів до значних перебоїв у роботі, Сорокін ініціював публічну реакцію російського міністерства енергетики і допоміг перетворити інцидент на подію світового масштабу. Він неодноразово просив внести правки у свою заяву, щоб посилити інтонації. Абзаци тексту, що стосуються потенційних масштабів і наслідків зриву, перемістилися з нижньої частини його заяви до верхньої. "кремль хотів покошмарити Захід", – сказав американському виданню Погосян.

Юлія Хазагаєва, журналістка ТАСС, яка опікувалася енергетикою, розповіла WSJ, що спочатку їй повідомили, що епізод був незначним. Проте згодом редактори наказали наголосити на низці тез, які підкреслювали ризик тривалих перебоїв на ринках США, Китаю та Європи. Головний редактор надіслав журналістці електронного листа з проханням звернутися за коментарем, зокрема, до Сорокіна.

На російському державному телебаченні Сорокін попередив, що поломка потребуватиме до двох місяців ремонту, що призведе до втрати експорту до 1 мільйона барелів на день. Світові ціни на нафту одразу ж зросли на 5%. За даними Kpler, за два дні відвантаження з терміналу відновилося. КТК оголосив про повернення на повну потужність протягом місяця.

Джерело: Wall Street Journal