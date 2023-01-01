Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes

Крейг Хупер, дописувач журналу Forbes, який займається оцінками загроз національній безпеці та пропонує рішення, наголошує, що допомога США Україні – насправді дріб’язок порівняно з тим, що США витратили на кампанії в Іраку та Афганістані. Ба більше, ці витрати, які в основному складаються зі списаних засобів або тих, які мають бути зняті з озброєння армії США, використовуються з шаленою ефективністю в Україні. Тож тиск України на США цілком виправданий. Приємно, що ми маємо однодумців на Заході. І їх багато.

Перелік американської безпекової допомоги Україні з початку "неспровокованого і брутального вторгнення росії" вражає. Ще більш вражаючим є те, що серед $21,9 мільярда військової допомоги США переважає переважно другорядне обладнання, що складається з непопулярних або низькотехнологічних систем, які в багатьох випадках перебували на шляху до звалища металобрухту.

Військова підтримка України обійшлася дешевше за два атомні авіаносці. Сприяння Україні може звалити клептократичну росію путіна

У той час як Конгрес готується обмежити відносну щедрість адміністрації Байдена, варто підкреслити, що допомога на сьогодні не є ні надмірною, ні загрозливою для національної безпеки США.

Фактично, військова підтримка України з боку США обійшлася дешевше, ніж витрати Конгресу на закупівлю двох атомних авіаносців класу "Джеральд Р. Форд" (CVN 78). Загалом, платники податків вкладуть близько $26 мільярдів у будівництво авіаносців "Джеральд Р. Форд" (CVN 78) та "Джон Ф. Кеннеді" (CVN 79). У порівнянні з цими проблемними кораблями, $21,9 млрд. доларів для України виглядає набагато ефективнішим поверненням інвестицій.

Допомога Україні, по суті, розтрощила російську армію, викривши її як "паперового тигра". Війна допомогла знищити колись процвітаючий російський ринок озброєнь, зруйнувавши російські зусилля з дестабілізації стратегічних регіонів. Сприяння боротьбі зміцнило відданість влади України своєму народу, що має вирішальне значення для просування зусиль з розбудови суспільства і боротьби з корупцією в цій країні. Сприяння опору України може навіть покласти край клептократичному правлінню владіміра путіна, проклавши шлях до більш справедливого, якщо не більш демократичного, суспільства в самій росії.

Війна стала гарним полігоном випробування для сучасних конфліктів, змусивши США визнати старі моделі конфліктів "великої війни", яких вони уникали протягом десятиліть. Війна також посилила цінність базових, нудних старих витратних матеріалів, які США часто ігнорують у постійній гонитві за новітніми і найблискучішими технологіями, як, наприклад, дорогий авіаносець класу "Форд".

Загалом, $21,9 мільярда доларів були витрачені дуже добре. Якби Америка притримала підтримку і просто дозволила росії розвалити Україну, Америка витратила б набагато більше на те, щоб утримати росію від підкорення решти Європи.

Допомога Україні протистояти відкритій агресії вже принесла велику віддачу від інвестицій. Америка розтринькала набагато більше для набагато меншої стратегічної вигоди. Друга війна в Іраку 2003 року коштувала Сполученим Штатам понад трильйон доларів. Афганістан коштував ще трильйон доларів у 2022 році. Ті два конфлікти, які не принесли США жодної стратегічної переваги, роблять $21 мільярд доларів, виділених Україні на безпекову допомогу, просто дріб'язком..

США передали Україні здебільшого надлишкову або застарілу техніку. Поза тим озброєння другого ешелону США рідко коли використовувалося так ефективно

Хоча цифри і списки обладнання вражають, Америка не надала (Україні – іPress) дуже багато того, що могло б суттєво вплинути на американську безпеку. Ми передали багато колишньої російської або іншої застарілої техніки, в тому числі 45 основних бойових танків Т-72Б російського виробництва та 20 гелікоптерів Мі-17. Значна частина техніки, переданої Україні, прямувала або на металобрухт, або до інших союзників.

Для широкого загалу бронетранспортери звучать вражаюче. Те, що Америка передала Україні близько 200 бронетранспортерів М113, звучить як велика справа. Але військові експерти знають, що Америка припинила виробництво цих гусеничних машин близько 25 років тому і зараз займається їх виведенням зі складу американських збройних сил.

Інша надлишкова техніка пішла до України. Під час американських антиповстанських конфліктів армія закупила велику кількість броньованих автомобілів M1117 – колісних броньованих машин – у період з 1999 по 2014 рік. Ці машини більше підходять для виконання завдань військової поліції, ніж для повномасштабного конфлікту, але США вже скорочують їхній парк, тож 250 одиниць, що надійшли до України, не будуть зайвими. Щоб дати уявлення про те, на якому місці знаходиться Україна в плані пожертвувань, США передали 200 таких машин Колумбії у 2020 році. Понад 700 були вироблені для армії Афганістану і 400 пішли до збройних сил Іраку. Принаймні, в Україні ці машини безпосередньо підтримують американські цілі.

Деякі вигадливі подарунки з мілітаризованим звучанням зосереджуються на мобільності. Грант у вигляді майже 300-400 "Тактичних автомобілів" може справити враження на широку аудиторію, але всі вони є лише військовими вантажівками, розрахованими на перевезення від 2,5 до 5 тонн.

Американські платники податків надали Україні 477 протимінних захищених від засідок транспортних засобів (MRAP). Побудовані для боротьби з повстанцями, американські військові так хотіли позбутися важких, складних в обслуговуванні автомобілів, що роздали їх поліцейським департаментам по всій території США.

Америка також надала близько 1200 "Високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів". Більш відомі як "Хаммери", США зайняті заміною цієї сучасної переробки старого військового джипа на новішу версію під назвою "Сумісний легкий тактичний транспортний засіб".

Навіть нещодавно популярні ствольні артилерійські системи – на момент передачі майбутнє більшості із 142 155-мм і 36 105-мм гаубиць, 10 120-мм, 10 82-мм і 10 60-мм мінометів, подарованих Україні, було під питанням. Корпус морської піхоти мав намір скоротити свої гаубичні батареї М777 з 21 до 5, але важливість артилерії на полі бою в Україні, можливо, змінила деякі думки.

У сфері протиповітряної оборони вся увага була зосереджена на батареї ППО "Patriot", яка ще має бути доставлена, і восьми національних передових зенітно-ракетних комплексах (NSAMS). Але більша історія пов'язана зі старими ракетами HAWK, які постачають США. США не використовували ракети HAWK з 2002 року, і, враховуючи, що ми виготовили їх тисячі, було б дуже цікаво дізнатися більше про те, як ці старі ракети працюють в польових умовах.

Серед "непотребу" Україна отримала і "хороші речі". Але сучасних систем небагато

Це не означає, що США не постачають "хороші речі" – складне озброєння для передової, а також завжди затребувані витратні матеріали. Але в той час як про нову техніку багато пишуть в газетах, справді сучасних систем небагато, і вони затьмарюють собою масив майже застарілих американських озброєнь.

Сучасне озброєння потрапляє в заголовки газет. Але, з іншого боку, ці сучасні, передові системи в Україні дуже нечисленні, що відображає неадекватну оцінку українських стратегій, технічних можливостей і підготовки. Ось чому сучасна система протиповітряної оборони "Patriot" може зайняти деякий час, перш ніж вона буде розгорнута в Україні. Через кілька років прибудуть вісім батарей національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS). Нові оператори потребують тривалого навчання, щоб повною мірою використовувати високотехнологічне американське обладнання.

Прихильники України, агітуючи за отримання більшої кількості кращого озброєння, вказують на швидке освоєння Україною 38 високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), які були надані Сполученими Штатами. Але ці передові засоби в основному є платформами "вистрілив і забув", і, як експортна продукція, їх ефективність більше залежить від вміння кінцевого користувача знаходити, повідомляти і націлювати на відповідні об'єкти противника.

Саме тому США приділяють значну увагу сучасним засобам командування та управління. Командно-штабні машини, включаючи понад 80 різних радарів різних типів, засоби перешкод, тактичні системи зв'язку, SATCOM-термінали та обладнання для спостереження, допомогли Україні заповнити критичні прогалини в можливостях. І все ж, хоча ці тактичні засоби користуються високим попитом і в багатьох випадках вважаються відносно сучасним обладнанням, США мають багато чого запропонувати.

Деяке високотехнологічне, відносно "експериментальне" обладнання також надійшло до України. США перекинули в зону бойових дій 700 безпілотників-камікадзе Switchblade, 1800 безпілотних авіаційних комплексів PhoenixGhost, безпілотні кораблі берегової оборони та інші цікаві дрібнички. Ці нові високотехнологічні "експерименти" коштують грошей, але для США розуміння того, як ці платформи працюють на сучасному полі бою, є безцінним.

Темпи використання відносно сучасних переносних або інших невеликих оборонних протитанкових і зенітних систем – 1600 зенітних ракет "Стінгер", 8500 протитанкових ракет "Джавелін", 46 000 інших протитанкових систем, а також 1500 протитанкових ракет "Тоу" і 13 000 гранатометів – ймовірно, перевищили можливості Америки з виробництва цих боєприпасів. Але, знову ж таки, ця щедрість зробила лише невелику вм'ятину в американських поставках – за ці роки Америка виробила десятки тисяч "Стінгерів" і майже 50 000 "Джавелінів".

Інше занепокоєння викликає споживання Україною сучасних артилерійських снарядів. Але це "одкровення", знову ж таки, дуже вартісне для американських військових. Роками лише поодинокі групи логістів та інших оборонних експертів переймалися звичкою Америки недофінансовувати виробництво боєприпасів та підтримку озброєнь.

До цього часу їхні занепокоєння залишалися непочутими військовими, більш зацікавленими у фінансуванні нових блискучих озброєнь, ніж в оновленні застарілої, брудної і небезпечної промислової бази, призначеної для виробництва боєприпасів. Виявлення того, що критики мали рацію, і визначення цього виробничого дефіциту як одного з головних обмежень, дає змогу США зробити щось з цим зараз, коли національній безпеці США не загрожує безпосередня небезпека на полі бою.

Хоча в цілому сума військового фінансування, спрямованого в Україну, здається великою, в реальному вираженні значна частина військової допомоги, що надходить в Україну, окрім боєприпасів, складається з систем, які Пентагон вже списав. Про це варто пам'ятати, коли демагоги намагаються нав'язати громадськості сумніви щодо необхідності підтримки України з боку Америки.

Джерело: Forbes