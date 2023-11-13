Україна продовжує відвойовувати Крим, витісняти ЧФ і утримувати Авдіївку. Та чого чекати від осінньо-зимових обстрілів енергетики – Філліпс О'Брайен

У традиційному тижневому огляді відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен аналізує три речі: підготовку росіян до ударів по українській енергетиці, стратегію Генштабу України навколо Авдіївки та успішні операції Сил оборони України, спрямовані на повернення Криму та витіснення росіян з півострова. І все це свідчить, що війна далека від патової ситуації.

Цього тижня відбулася низка дуже важливих подій, які підкреслюють, як розвивається війна і що є важливим у найближчі місяці. Три з них особливо виділяються (принаймні для мене). Перша – це деякі повідомлення про російські запаси і виробництво ракет (що є важливим передвістям для зимової кампанії проти української інфраструктури). Друга – це продовження української кампанії проти Криму і Чорноморського флоту (яка не зайшла в глухий кут), і, нарешті, генерал Залужний зробив кілька цікавих і конкретних коментарів щодо бойових дій навколо Авдіївки.

Готується російська ракетна кампанія проти української інфраструктури. Але її результати, ймовірно, не залежатимуть від кількості ракет

Впевнений, ви пам'ятаєте, що минулої зими росіяни здійснили масштабну спробу вивести з ладу енергетичну систему України за допомогою дистанційного ураження, в якій було задіяно велику кількість їхніх різних ракетних систем. Протягом зими 2022-2023 років росія випустила понад 1200 ракет і безпілотників по українських електростанціях, і за оцінками українців, вони знищили майже 40% енергетичної інфраструктури країни. На щастя для України, росіяни не мали достатньо боєприпасів, щоб провести справді ефективну кампанію. Вони не могли безперервно обстрілювати цілі, тому робили значні паузи між атаками, які давали українцям час на ремонт і зміцнення своєї оборони. Зрештою, це була значна оборонна перемога України, але вона продемонструвала рф, чого та могла б досягти, якби діяла більш системно.

Об'єкт української енергетичної інфраструктури горить після російської атаки: жовтень 2022 року. Джерело

Схоже, що така кампанія зараз знову розгортається. Українські джерела заявили цього тижня, що за останній час росіяни здійснили 60 різних атак на українську "енергетичну інфраструктуру". Поки що це пізніше, ніж торік (2022 -го масові атаки почалися в жовтні), але можна припустити, що вони тільки наростатимуть. Можливо, росіяни чекають на холоднішу погоду або на створення ще більших запасів – є багато різних можливостей, тому спекулювати безглуздо (можливо, вони навіть вирішили розробити зовсім інший набір цілей).

Цього тижня Україна оприлюднила достовірні дані про наявні в росії ракетні запаси, і це спонукає до проведення класичного аналізу хороших/поганих новин.

Хороша новина. Найкраща новина, якщо оцінки України правильні, полягає в тому, що російське виробництво ракет переважно відповідає їхньому використанню. Це означає, що, якщо оцінки української розвідки правильні, російські запаси ракет великої дальності на цьому етапі року приблизно такі ж, як і торік. Головне управління розвідки навіть оприлюднило деякі точні цифри.

"За останніми оцінками, росія володіє приблизно 870 високоточними ракетами оперативно-стратегічного і стратегічного потенціалу, здатними вражати цілі на відстані понад 350 кілометрів", – заявив в інтерв'ю "РБК-Україна" представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький.

Розподіл типів ракет в російських арсеналах, наведений Скібіцьким, виглядає таким чином:

165 ракет "Калібр";

160 одиниць ракет Х-101, Х-555 і Х-55 з боєголовками;

290 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К";

80 ракет "Кинджал";

150 ракет Х-22/Х-32.

За словами Скібіцького, ці цифри відповідають минулорічним запасам ракет, що свідчить про те, що росія може продовжувати їхнє виробництво і підтримувати достатній запас.

Зараз це навряд чи є ознакою російського успіху – навпаки, це ознака того, що Україна буде в кращій формі цього року, ніж минулого, якщо йдеться лише про ракети. З російського боку, те, що виробництво просто відповідає темпам використання (не дозволяючи нарощувати запаси для більш масштабних кампаній), є ознакою труднощів. Зазвичай через 20 місяців війни виробництво військових матеріалів повинно значно зростати.

Отже, якщо росія не може збільшити запаси, це означає, що (покладаючись лише на ракети) кампанія, яку вона може провести цьогоріч, буде не більш загрозливою, ніж торік – навіть менш загрозливою. І це тому, що українська протиповітряна оборона набагато сильніша і досвідченіша, ніж 2022-го.

Якщо партнери Києва були шалено повільними (ІМХО) у наданні Україні можливості наносити удари на великі відстані, то вони, принаймні, були досить прихильними до того, щоб надати їй можливість захищатися від таких атак. Можна сказати, що це найкращий приклад загадки німецької допомоги. ФРН все ще відмовляється надати Україні ракети TAURUS (яких Україна відчайдушно потребує), але водночас вона була дуже щедрою на засоби протиповітряної оборони.

Система протиповітряної оборони IRIS німецького виробництва, подібна до тієї, що постачається в Україну. Джерело

Крім того, Україна мала літній період, щоб підготувати свою енергетичну систему, тренувати протиповітряну оборону і підготуватися до непередбачуваних ситуацій (масштаб російських атак минулого року, схоже, застав деяких людей зненацька).

Тож насправді Україна, якщо російська кампанія базуватиметься здебільшого на тій самій кількості ракет, що й торік, повинна мати дуже сильну позицію для того, щоб дати їй відсіч.

Менш хороші новини. Звичайно, цього року є ложка дьогтю в бочці меду – і це буде захоплююче випробування сучасної повітряної могутності. Якщо росія має приблизно таку ж кількість ракет, вона повинна мати набагато більший запас дешевших безпілотників, ніж у 2022-2023 роках. Одна з іроній невдалої великодержавницької концепції росії полягає в тому, що насправді Іран, а не нібито велика держава, надав величезну підтримку російським військовим зусиллям – так що нібито велика держава тепер у боргу перед іранцями. Можливо, найважливіше, що зробили іранці – це поставили величезну кількість безпілотників "Шахед", а також передали досвід, щоб росія могла будувати свої власні (іншими словами, передача технологій відбулася до великої держави, а не від неї).

Залишки російського "Шахеда", який використовувався для нападу на Україну. Джерело

росія має масштабні виробничі потужності для власних "Шахедів". Західна розвідка навіть виявила один дуже великий промисловий об'єкт за сотні миль від москви в Татарстані, який, схоже, є головним складальним заводом для російського варіанту (під назвою "Герань").

російський складальний завод "Шахед". Джерело

Ми знаємо, що росіяни планують розпочати масове виробництво "Шахедів" до літа 2025 року (на той час вони мають намір випустити близько 6000 одиниць), але ми не знаємо, скільки їх буде в наявності для цієї зимової кампанії. І ця цифра є справжньою "дикою картою".

Якби росіяни мали тисячі шахедів на додачу до своїх ракетних запасів, це відкрило б можливість для іншого типу зимової кампанії. Шахеди ефективні й дешеві, і навіть як приманки (вони часто змушують українців використовувати значно дорожчі зенітні системи, щоб збити їх) – вони мають велику цінність. Отже, зимова кампанія цілком може залежати від кількості і використання іранської зброї.

Тож наступні кілька тижнів варто бути особливо уважними. Якщо російські атаки на енергетичну інфраструктуру продовжуватимуться – і ми побачимо велику кількість "Шахедів" – це покаже, що може змінитися цієї зими. Якщо ж масових атак цими ударними БПЛА не буде, то вдосконалена українська протиповітряна оборона зможе добре впоратися і з ракетами.

Україна продовжує відвойовувати Крим. І витісняти Чорноморський флот

Тривають застарілі дебати про патову/непатову ситуацію. Ті, хто підтримує тезу про патову ситуацію, говорять про наземну війну та армії на лінії фронту. Ті, хто вважає, що Україна все ще має ініціативу, часто кажуть про повітряно-морську війну, зокрема, про Крим і Чорне море. Цього тижня прихильникам безвихідної ситуації було на що вказати: ще одна добре спланована українська атака на півострів – цього разу на російську військово-морську базу в Керчі, де знаходився один із найновіших військових кораблів російського флоту, ракетоносець "Аскольд".

"Аскольд" після обстрілу минулих вихідних. Джерело

Є навіть кілька чудових кадрів, які зафіксували моменти, коли "Аскольд" був підбитий. Якщо хочете, можете переглянути їх тут.

Щоб зрозуміти взаємозв'язок війни "повітря-море", "Аскольд" несе на борту ракети "Калібр", які є одним з основних засобів російської кампанії проти української енергетики. Водночас він демонструє силу, яку може надати Україні для нанесення більш дальніх ударів. Схоже, що українська атака була здійснена ракетами Storm Shadow/Scalp, наданими Великою Британією/Францією. Особисто мені важко уявити, що цей корабель буде відремонтований і функціонуватиме протягом тривалого часу – якщо взагалі буде.

Це ще раз демонструє три моменти.

По-перше, Україна може зробити і вже зробила чудові речі за допомогою дальніх ударів і власної винахідливості. Сили оборони України продовжують утримувати ініціативу у морській війні на Чорному морі без військових кораблів. Я говорив про це два місяці тому досить детально у двох публікаціях.

Українці продовжують цю кампанію з великим ефектом. Вони повільно і методично відтісняють російський флот все далі і далі в далекосхідну частину Чорного моря. Вони продемонстрували здатність завдати ударів по Севастополю і Керчі, а також потопити або серйозно пошкодити низку російських військових кораблів найсучасніших і найважливіших типів, використовуючи переважно ракетні системи великої дальності (деякі з них надані членами Альянсу, а деякі розроблені власними силами). Вони також зберігають перевагу у війні морських безпілотників. Лише минулої ночі українці заявили, що потопили два менших російських десантних кораблі в Криму за допомогою власних морських дронів. І знову з'явились чудові кадри цих атак.

Це надзвичайний успіх, який зберігає можливість української перемоги в Криму (більше про це у пункті три).

Друга річ, яку він показує, це те, що Україна все ще не володіє достатньою кількістю засобів дальнього удару (ATACMS, Taurus) тощо. Я не буду більше читати лекцію про це, але скажу, що Україна, очевидно, повинна ретельно нормувати використання своїх далекобійних засобів – і їй потрібні довгі паузи між операціями, щоб переконатися, що вона має високий відсоток ймовірності ураження високоцінних об'єктів. Вона не має можливості повертатися тиждень за тижнем і намагатися зробити ці військово-морські бази нефункціональними. Це не є трагедією, але є свідченням того, чому ми так погано допомагали Україні (і затягували війну).

Третій момент дуже простий. російський контроль над Кримом є надзвичайно вразливим, якби Україна була озброєна належним чином. Кримський півострів насправді є головним болем постачання для росії – там є Керченський міст і кілька морських портів. Завдавши удару, Україна могла б вивести їх з ладу, що унеможливило б для росії постачання звідки-небудь, окрім як безпосередньо через окуповану Україну на півдні. Це поклало б значний тягар на російську логістику. росія відчайдушно намагається утримати Крим, Україна має чудову можливість зашкодити російському контролю над ним – але ми недостатньо допомагаємо Україні, щоб зробити це. Це просто і так безглуздо.

Залужний про Авдіївку. Оцінка російських втрат

Генерал Залужний оприлюднив надзвичайно конкретне повідомлення про російські втрати в боях навколо Авдіївки за останній час. Якщо він має рацію, то вони надзвичайні: 100 танків, 250 БТРів, 7 літаків і 10 000 солдатів за останній місяць.

У цьому контексті виділяються два моменти, які заслуговують на увагу. По-перше, Залужний асоціює себе з рішенням воювати під Авдіївкою. Отже, можна припустити, що він вірить, що це варте жертв (це, безумовно, коштує росіянам жахливих втрат), і що він хоче, щоб український народ (і світ) це зрозумів.

По-друге, схоже, він вірить, що ця кампанія триватиме і надалі – адже вона, ймовірно, буде центром російських наступальних операцій цієї зими (атаки будуть переважно піхотними, тож погода не матиме великого значення – якщо тільки не буде дуже поганої зими). Є навіть повідомлення, що росіяни стягують набагато більше військ (40 000), щоб зробити ще одну велику спробу взяти місто.

Тож українці вирішили спробувати використати Авдіївку, щоб ще більше привернути увагу росіян. Два тижні тому я говорив, що це виглядає саме так – і тепер це, здається, підтверджується. Там буде пекельна зима – Україна намагатиметься зменшити свої втрати, водночас завдаючи жахливих втрат росіянам.

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