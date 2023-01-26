Україну слід перетворити на смертоносну для ворога силу. Потрібні далекобійні ракети, безпілотники на кшталт MQ-9 Reaper та F-16 – експерти Hudson Institute

Українці довели, що можуть приймати кращі рішення на полі бою та створювати більше варіантів дій, аніж росіяни. Так вважають експерти американського аналітичного центру Hudson Institute - директор Центру оборонних концепцій та технологій Браян Кларк та старший співробітник цього центру Ден Пет. Для закріплення переваги збройних сил України у війні їм потрібні ракети більшої дальності, в тому числі ATACMS, безпілотники MQ-9 Reaper і винищувачі F-16 за допомогою яких вони можуть стати першопрохідцями наступної ери у військових операціях. Читайте переклад статті експертів Hudson Institute, опублікованої у виданні The Hill.

Рішення адміністрації Байдена надіслати бойові машини Бредлі в Україну було оголошено як знак того, що Сполучені Штати та їхні західні союзники підтримають зусилля Києва з повернення окупованої росією території. Але близько сотні бронетранспортерів буде недостатньо, щоб повернути російські війська назад через кордон. Натомість союзники повинні надати Києву зброю, яка використовує перетворення українських військових на силу, що збирає, поширює і діє на основі інформації швидше і більш смертоносно, ніж її ворог – або майже будь-яка інша армія.

"Наступна ера військових конфліктів буде базуватися на тому, яка сторона зможе ефективніше використовувати свою зброю і паралізувати супротивника."

Поєднуючи комерційні супутникові знімки з даними розвідки безпілотників і західної розвідки, українські командири отримують повну картину поля бою. Підключені через Starlink до артилерійських батарей, ракетних установок і ударних безпілотників, вони використовують програмне забезпечення для аналізу варіантів атаки. І в потрібний момент солдати знищують найважливіші російські цілі – від генералів на командних пунктах до переповнених складів боєприпасів.

Найбільше уваги українські військові інновації привертають до втрат, яких зазнають російські війська, що змусило Москву мобілізувати сотні тисяч призовників і просити зброю у Північної Кореї та Ірану. Але просто більш ефективне замикання ланцюгів знищення – це лише частина історії, і не найважливіша її частина.

У меншості та з меншою кількістю озброєння українські військові під час вторгнення покладалися на переваги у прийнятті рішень, що є прообразом того, як будуть вестися війни в майбутньому. Завдяки розповсюдженню високоточної зброї вона потрапила до рук майже кожної військового підрозділу та групи спротиву. Тому наступна ера військових конфліктів буде базуватися на тому, яка сторона зможе ефективніше використовувати свою зброю і паралізувати супротивника.

Російські війська відчувають це на собі. Зіткнувшись з українськими командирами, які можуть використовувати безпрецедентну кількість джерел інформації, широкий спектр смертоносних дронів і ракет, а також програмне забезпечення для командування і управління, яке будує плани ударів так само, як Google Maps будує маршрут, російські війська змушені перейти в оборонну позицію, в той час як Москва атакує українську електромережу на великій відстані, щоб тимчасово завести війну в глухий кут.

"Найвизначніші українські перемоги стали результатом успіхів у прийнятті рішень, а не високотехнологічних озброєнь".

Україна досягла успіху не завдяки кращій західній зброї. Сполучені Штати і їхні союзники по НАТО притримали свої найпотужніші системи, такі як ракети великої дальності ATACMS, винищувачі і безпілотники великої дальності. Вся зброя і безпілотники, що постачалися Україні до цього часу, принаймні теоретично, є порівнянними з російським озброєнням.

Різниця полягає в тому, як Україна використовує стабільні поставки західного обладнання. За допомогою програмних засобів, які українські солдати створюють самостійно, навіть багатовікова артилерійська технологія може бути більш смертоносною і ефективною. А надаючи повноваження польовим командирам, українські лідери дозволяють їм використовувати власний творчий потенціал в такій мірі, в якій навіть американські військові не робили цього з часів Другої світової війни.

Найвизначніші українські перемоги стали результатом успіхів у прийнятті рішень, а не високотехнологічних озброєнь. Чорноморський флагман росії "Москва" був потоплений ракетами українського виробництва, націленими за комерційними супутниковими знімками і підтриманими готовими безпілотниками, які дезорієнтували оборону корабля. А взяття Україною Херсону минулої осені стало можливим завдяки хитромудрому маневру на півночі і серії ударів по мостах, які ізолювали російські війська від поставок і підкріплень.

"Уряд США повинен сприяти українським інноваціям, а потім вчитися на їхньому досвіді".

Маючи в своєму розпорядженні безпілотники, ракети, керовану артилерію і засоби радіоелектронної боротьби, а також портативні пристрої, здатні розбиратися в можливих планах, українські командири мають перевагу в тому, коли, де і як досягати своїх цілей, над російськими колегами, які покладаються на передбачувану доктрину і тактику. Намагаючись підготуватися до різноманітності українських варіантів дій, російські командири зрештою втрачають ініціативу.

Оборона України є лише останнім прикладом того, що в конфлікті ХХІ століття прийняття рішень є важливішим за виснаження сил. Китайське будівництво островів у Південно-Китайському морі та російські "зелені чоловічки" в Україні перед вторгненням створили для рф варіанти дій і залишили союзників США у безвихідному становищі без жодного пострілу. Сполучені Штати пішли з Іраку та Афганістану не через втрати, а через відсутність хороших варіантів. А в тліючих конфліктах від Нагірного Карабаху до індійсько-китайського кордону сторона з меншою кількістю варіантів опиняється перед дилемою і змушена шукати рішення.

Бойові дії в Україні продовжують зберігати елементи бою ХХ століття, від артилерійських дуелей до окопної війни. Але ці риси, ймовірно, зникнуть, якщо США і їхні союзники допоможуть Україні повністю прийняти трансформацію, що відбувається. Батареї "Патріотів" і "Бредлі" – це лише початок, але вони мають бути доповнені наступальними можливостями, які розширюють можливості українського командування і продовжують звужувати простір для прийняття рішень для росії.

Ракети більшої дальності, в тому числі ATACMS, безпілотники, такі як MQ-9 Reaper, і винищувачі F-16 не лише допоможуть Україні воювати так, як це робить НАТО, але й можуть допомогти захисникам України стати першопрохідцями наступної ери у військових операціях. Поки скрипуча бюрократія Пентагону рухається до всеохоплюючого командування і контролю та нової концепції ведення війни, українські війська втілюють їх у життя. Уряд США повинен сприяти українським інноваціям, а потім вчитися на їхньому досвіді.

Джерело: The Hill