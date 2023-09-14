Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг

Колишній науковий співробітник Інституту кібернетики Сухопутних військ США, а нині аналітик Центру аналізу європейської політики Ян Каллберг з війни в Україні робить висновок, який повинен змінити всю культуру командування в майбутніх війнах. Командири, які хочуть все контролювати і займатися мікроменеджментом, є смертниками. Ця проблема навряд чи має конкретне рішення. Проте дуже важливо мати його на увазі під час бойових дій, в яких НАТО братиме участь.

Наразі проігноровано один важливий урок війни росії в Україні. Військові НАТО повинні усвідомити його до того, як вони стануть наступними учасниками бойових дій.

Вперше в історії мікроменеджмент карається смертю. "Давно пора", – можливо, скажуть мільйони офісних працівників, і це може звучати дотепно, але це основний урок, який ми отримали у війні проти російської агресії в Україні.

Генерали і полковники, які хочуть керувати своїми військами, будуть ідентифіковані, а їхні командні пункти стануть мішенями, і, як ми вже бачили в Україні, вони загинуть. Докази є скрізь, наприклад, тут, тут, тут, і тут.

Існує реальна небезпека, що цей урок буде пропущений у хуртовині переоцінки, що виникла в результаті 18 місяців війни високої інтенсивності. Інші уроки – такі як ренесанс артилерії і посилення впливу безпілотників – викличуть потік контрзаходів та інновацій, які, ймовірно, обмежать довгострокові наслідки.

Частково це відбувається тому, що немає очевидного технічного рішення цієї проблеми. Це питання культури, а не техніки. Смерть мікроменеджера не має життєздатного контрзаходу, і це безпосередньо підірве західну форму військового мистецтва, тому що загальновійськова війна і синхронізований прямий вогонь, непрямий вогонь і пересування випаровуються без функціонального командування і контролю.

У сучасній війні радіозв'язок і мережевий трафік є основними причинами того, що противник виявляє лідерів і їхні командні пункти, а потім націлюється на них. Ситуація ускладнюється нинішньою звичкою до постійного зв'язку, детальних наказів і тактичного мікроменеджменту, коли командири розраховують спостерігати за бойовими діями через радіо- і відеозв'язок під час розгортання бою.

Це розуміння має стати одним із основних уроків цієї війни для західних військових. Генерали і полковники, які знають, як керувати, використовуючи наміри і мінімізацію комунікації, виживуть і зможуть завершити свої місії. Решта, хто не здатен припинити використовувати електромагнітні хвилі для мікроуправління тими, хто перебуває на полі бою, будуть систематично знищуватися.

Існують реальні проблеми зі зміною цього світогляду і адаптацією. Десятиліттями багато західних військових сприймали пряме управління як твердження: "Ось як ми ведемо війну". Тепер ми знаємо, що це не так і так не може бути.

Але реальність суперечить культурі, а десятиліття безперервного радіо- і відеозв'язку у війнах проти повстанців і другосортних армій встановили стандартну операційну процедуру для західних воєначальників. Сьогоднішні однозіркові генерали, полковники та підполковники є продуктом війни з тероризмом як супротивником, який не мав засобів радіоелектронної боротьби, ударів на великі відстані та здатності точно визначати високоцінні цілі.

Зменшення розміру командного пункту не допоможе, тому спроби розбити великі командні пункти на два або три менші підрозділи лише створять додаткові мішені.

Твіттер-акаунт "Вбиті в Україні" налічує шість російських генералів, 72 полковники, 176 підполковників і 349 майорів, які загинули в Україні, як підтверджено. Ці цифри представляють абсолютний мінімум офіцерів цих рангів, які загинули на війні. З розвитком бойових дій росіяни дедалі неохочіше публікують повідомлення про загиблих, намагаючись приховати свої втрати.

Більшість із них загинули, коли їхні командні пункти були виявлені й знищені. Полковники і підполковники, особливо в російській армії, не прагнуть перебувати на фронті у безпосередній близькості до тактичного бою (на що регулярно скаржаться призовники, коли їх відправляють у бій).

Командний пункт полку зазвичай складається з 12-15 офіцерів, а на рівні батальйону – приблизно з 10. Навіть якщо команда розділена, пункт є значною частиною команди керівництва підрозділу. Його важко замінити у разі знищення, що може призвести до паралічу підрозділу. А це, у свою чергу, може означати, що решта підрозділу втрачає боєздатність і зазнає серйозних втрат. російські командири, спираючись на перехоплені стенограми, здійснюють мікроменеджмент підлеглих підрозділів, використовуючи суміш вказівок, погроз і лайки. Це робить їх легко помітними. У деяких російських полках діє вже третя або четверта керівна команда після того, як їхні попередники були вбиті.

Командний пункт НАТО нічим не кращий: сюди під'їжджають численні транспортні засоби, там постійний радіотрафік, а також електромагнітна бульбашка випромінювання від бездротових мереж, увінчана теплом і звуком від електричних генераторів. Поки що немає жодних ознак того, що НАТО адаптувалось до цього нового і набагато більш смертоносного оперативного середовища для командирів на полі бою.

Яке рішення? Командири повинні менше спілкуватися і мінімізувати електронні сліди, що генеруються їхніми командними пунктами. Це вимагає культурних змін, аби старші офіцери доносили свої наміри до підлеглих. Ці вказівки мають включати в себе те, як вони очікують, що підрозділи будуть вести бойові дії, чого вони намагаються досягти, кінцеву мету і шляхи її досягнення.

Сучасне поле бою схоже на поверхню океану: тут ніде сховатися, тому виживання залежить від здатності уникати прицільного вогню і зберігати непомітну позицію. Попри нещодавні досягнення в техніці сенсорної протидії, такі як низька ймовірність виявлення і низька ймовірність перехоплення, армії НАТО повинні мислити як офіцери підводних човнів – безшумний хід повністю зменшує електронні випромінювання, зменшуючи ризик виявлення.

Час, коли командири діяли як всевидюче око, благословенне прямими відеоканалами з дронів і здатне миттєво спілкуватися з особовим складом на місцях, минув. У наступному великому конфлікті керувати полем бою стане ще складніше завдяки розвитку сенсорних технологій і безпілотників. Лідерство за намірами – це недорогий, застарілий інструмент 1940-х років, який можна застосувати вже сьогодні – змінивши поведінку і підготовку підрозділів – і у такий спосіб мінімізувати смертельну вразливість.

Мікроменеджмент – це техніка, яка лестить самолюбству, але шкодить організації. Я розумію, що делегувати повноваження і довіряти підлеглим буває важко, але альтернатива набагато гірша – масові жертви, параліч і поразка.

Про автора: Ян Каллберг – PhD, магістр права, старший науковий співробітник програми "Трансатлантична оборона і безпека" Центру аналізу європейської політики (CEPA), який працює за сумісництвом. У минулому – науковий співробітник Інституту кібернетики сухопутних військ армії США у Вест-Пойнті, спеціалізується на кіберопераціях як частині військових операцій.

Джерело: CEPA