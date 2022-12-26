Уроки війни в Україні: навчання може забезпечити перемогу. Що варто прочитати – Мік Раян

Війни, якими б руйнівними вони не були, є також і можливостями для навчання, пише австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян. І відзначає, що навчання під час війни може стати основою для перемоги. Генерал зробив підбірку матеріалів, які аналізують хід війни, спостереження, уроки та інновації в російсько-українській війні.

Головним обов'язком вищого керівництва будь-якого військового відомства або органу національної безпеки є забезпечення стимулів для інновацій у мирний час, щоб хороші ідеї, відповідні організації та передові технології могли бути поєднані для забезпечення переваги над супротивниками під час війни. Це, в свою чергу, вимагає культури схильності до навчання і широкого обміну досвідом, сприйняття невдач як можливості для навчання і добре відточеного розуміння ризику.

У своїй чудовій книзі "Культура військових інновацій" Діма Адамський пише про це:

"У майбутньому як державні, так і недержавні суб'єкти продовжуватимуть розвивати військові знання, а експерти з питань безпеки продовжуватимуть виявляти іноземні військові інновації. У кожному конкретному випадку потрібно буде розбиратися в інструментах війни (hardware) і передбачати їх застосування (software). Завдання щодо "софту" буде набагато складнішим, і культурний підхід до нього буде незамінним".

Війна, якою б руйнівною вона не була, також є можливістю для навчання у військових навчальних закладах. Але вивчення навчання на війні не таке просте, як проведення прямої лінії від навчання до майстерності на полі бою. Як пише доктор Еймі Фокс у своєму приголомшливому дослідженні навчання британської армії під час Першої світової війни "Вчимося воювати":

"Перед організаціями стоїть низка складних завдань: вони повинні одночасно здобувати і засвоювати нові знання, використовуючи при цьому вже наявні. Вони повинні намагатися відрізнити хороші ідеї від поганих. Їм також доводиться вирішувати притаманні їм проблеми, такі як довіра, актуальність і мотивація (або її відсутність)".

Тому навчання на війні не таке просте, як може здатися. Хоча старий принцип "пристосуйся або помри" має своє місце, широкомасштабний збір, оцінювання, обмін та засвоєння уроків є дуже складним, особливо якщо врахувати всі інші виклики та вимоги, що постають перед військовими установами, які одночасно ведуть бойові дії, планують наступну битву, залучають нових членів і водночас постійно втрачають інших через смерть, поранення та хвороби.

Але, як би важко це не було, ще важче перемогти, якщо в установі відсутня культура навчання або вона розвинута неоптимально.

У цій статті розглядається, як національні лідери, а також сучасні військові та національні безпекові інституції можуть винести уроки з різних конфліктів, в тому числі з війни в Україні, і застосувати ці уроки у власній національній безпеці та військових зусиллях.

За час війни в Україні, що розпочалася у лютому 2022 року внаслідок російського вторгнення, з'явилося чимало статей, які описують переліки уроків російсько-української війни. Деякі з них, написані експертами з питань війни, військової справи, стратегії та національної безпеки, є добре поінформованими та переконливо аргументованими.

З іншого боку, деякі статті або стрічки соціальних мереж є упередженими, погано структурованими, містять російську дезінформацію або просто помилкові. Сюди відносяться передчасні заяви на кшталт "загибель (вкажіть найменш улюблену військову техніку)". Вони не дають нічого, окрім вказівок про те, чого не слід робити, спостерігаючи за військовими діями і вивчаючи їх.

Проте останнім часом з'явилося кілька високоякісних довших звітів, які досліджують війну і надають спостереження, що ґрунтуються на фактах, які можуть бути використані для інформування про поточну діяльність з військової модернізації. Мета цієї статті – дослідити процес навчання на війні і перерахувати деякі з найкращих звітів, що досліджують початкові спостереження з війни в Україні.

Навчання на війні. Українці продемонстрували перевагу над росіянами у своїй культурі військового навчання

Навчання на війні – це серйозна справа, яка може мати глибокі наслідки для військових організацій у майбутніх конфліктах. Життя наших майбутніх військовослужбовців буквально залежить від того, наскільки добре ми вчимося і адаптуємося на основі наших спостережень за поточними війнами.

Протягом цієї війни українці продемонстрували перевагу над росіянами у своїй культурі військового навчання. Ця культура навчання, готовність йти на ризик і впроваджувати інновації, а також здатність швидко засвоювати нові технології (такі як ракети HIMARS або HARM) і інтегрувати їх у свої операції, очевидно, не з'явилася 24 лютого.

Українці вчилися на російських операціях в Україні в 2014 році і на їхніх подальших військових операціях на сході України. Це забезпечило спадковий потенціал для навчання і адаптації, на якому базуються інновації і підвищення військової ефективності Збройних сил України, починаючи з лютого цього року.

Росіяни також принесли з собою успадковану культуру навчання, хоча вона, як видається, поступається українській моделі. Це питання було висвітлено у нещодавній доповіді Королівського інституту об'єднаних служб, де зазначається, що:

“Ще однією самовбивчою проблемою є культура звітності в російських збройних силах. Тих, хто зазнає невдачі, зазвичай замінюють або погрожують покаранням. Це не лише не заохочує до успіху, але й часто призводить до нечесної звітності, в якій провина за невдачу перекладається на інших. Це... затушовує реальні оперативні проблеми, які необхідно вирішувати. Вони стають очевидними лише тоді, коли їх більше не можна приховувати, що уповільнює засвоєння уроків”.

Росіяни, безумовно, зробили висновки зі своїх операцій в таких місцях, як Чечня і Сирія. Проте, чи були ці уроки правильними, чи були вони засвоєні російським військовим відомством, можна поставити під сумнів. Це буде темою для багатьох досліджень після цієї війни.

Однак, схоже, що росіяни припускали, що вони будуть воювати з тією ж українською армією, яка існувала в 2014 році. Таким чином, культура навчання російської армії перед війною була недосконалою. Як наслідок, вони мали слабку основу для навчання і адаптації після початку війни.

Вивчаючи, як військові установи можуть винести уроки з російсько-української війни, я б запропонував деякі рекомендації, які можуть бути корисними у професійному, стратегічному підході до навчання і адаптації.

Фундаментальне питання – це питання мети. Чому військові організації повинні вивчати уроки війни взагалі і цієї зокрема? Відповідь полягає в тому, що світ постійно змінюється. І замість того, щоб постійно припускатися власних помилок, адаптуючись до змін, розумна організація повинна вчитися на помилках інших.

Як стверджують Барно та Бенсахел у книзі "Адаптація під вогнем", про цей процес навчання легше говорити в принципі, ніж досягти його на практиці. Бюрократичний опір, тертя на полі бою і адаптація противника – все це ускладнює процес. Але вчитися і змінюватися можна, як показує історичний досвід успішних збройних сил.

Другим аспектом навчання є розрізнення уроків, які є специфічними для цієї конкретної війни, і тих, які мають більш загальний характер. Це важко, тому що таке судження можна зробити лише в ретроспективі. Отже, на цьому етапі війни (і з огляду на наше обмежене розуміння української військової стратегії і формування сил), майже всі наші спостереження мають більш широке або загальне значення. Це стосується лідерства, загальновійськових сил, повітряно-наземної інтеграції, інформаційної війни і логістики.

Третім аспектом вивчення військового досвіду та уроків цієї війни є рівень уроків, які ми спостерігаємо. У своїй чудовій серії з трьох книг, присвяченій навчанню і військовій ефективності, Вільямсон Мюррей і Аллан Міллет пропонують чотирирівневий підхід – політичний, стратегічний, оперативний і тактичний. Для того, щоб максимально використати можливості навчання на прикладі російсько-української війни, військовим установам, оперативним аналітикам і науковцям необхідно інвестувати в кожен з цих чотирьох рівнів, щоб отримати повне уявлення про війну і зрозуміти, як кожен рівень взаємодіяв з (і змінював) діяльність на інших рівнях.

Четвертим аспектом у вивченні досвіду війни в Україні є те, що він дає можливість визначити як рішення (з обох сторін), так і майбутні виклики, для яких не існує поточних рішень. Це дуже важливо. Процес стратегічного навчання, що випливає з цієї війни, не повинен зводитися лише до копіювання того, що зробив остаточний переможець. Військові інституції і стратеги повинні шукати інші виклики, які не є очевидними, або для яких жодна зі сторін, можливо, не знайшла надійного рішення.

Останнім міркуванням при зборі, аналізі, поширенні та засвоєнні уроків цієї війни є розуміння різниці між "уроками" та "отриманими знаннями". Одна справа – робити спостереження. Зовсім інша – впливати на зміни у військовій (або іншій державній) установі на основі цих уроків.

В армії США є хороші визначення для обох понять. Урок – це "знання або розуміння, отримані з досвіду. Успіхи і невдачі вважаються джерелами уроків". Засвоєний урок – це "коли ви можете виміряти зміну в поведінці". Детальніше про це можна прочитати тут.

В Україні існує дуже конкурентне освітнє середовище. Обидві сторони, у різний спосіб і з використанням різних інституційних культур, постійно шукають тактичні, оперативні та стратегічні переваги. Це безперервна битва за адаптацію, і вона буде одним з ключових факторів, що визначатимуть, хто зрештою переможе у цій війні.

З огляду на це, я хотів би розглянути деякі з найкращих спостережень за війною в Україні. Хоча попереду ще довгий шлях у цій війні, ці звіти забезпечують корисну інтелектуальну основу для військових інституцій, щоб інформувати їх про поточні зусилля з модернізації і підготовки до майбутніх конфліктів.

Я хотів би додати, що це далеко не повний перелік.

Звіти про первинні спостереження за війною в Україні. RUSI, Дослідницький центр австралійської армії, Атлантична рада та інші

Звіт Королівського інституту об'єднаних сил (RUSI) за листопад 2022 року, ймовірно, є найкращим звітом про спостереження за війною в Україні, опублікованим до цього часу. У ньому особлива увага приділяється російським операціям та інтеграції різних елементів збройних сил. Однак критика українських операцій у звіті обмежена, оскільки в ньому наголошується на необхідності забезпечення оперативної безпеки. Тим не менш, це дуже хороший звіт про початкові спостереження за війною.

З гарним описом підготовки кожної зі сторін до війни, а також хронологією перших п'яти місяців війни, він є обов'язковим до прочитання для тих, хто цікавиться спостереженнями за українською та російською військовою ефективністю від тактичного до стратегічного рівня.

Ще одна менш відома серія звітів – від Дослідницького центру австралійської армії. У цій серії, що складається з трьох частин, розглядається контекст війни та спостереження за її веденням.

І хоча це не широкий звіт, джерело робить його вартим уваги. У червні цього року міністр армії США обговорив п'ять ключових уроків з України.

Війна в повітрі над Україною заслуговує на додаткове вивчення. Багато чого відбувалося як з пілотованими, так і з непілотованими системами, ракетами, а також з інтегрованою системою протиповітряної та протиракетної оборони України. Одним з найкращих досліджень на цю тему є цей звіт від RUSI.

Ця доповідь Атлантичної ради щодо повітряної війни, а також космічних операцій, також є дуже змістовною.

Дехто називає кібероперації тим собакою, який ще не гавкав в Україні. Це, мабуть, несправедлива оцінка – кібероперації були з обох сторін. Але вони не настільки очевидні та прозорі, як інші аспекти війни, як зазначається у цьому звіті від Lawfare.

У червні цього року компанія "Майкрософт" опублікувала звіт про перші уроки кібервійни в Україні. Це цікавий матеріал, хоча його слід читати разом з іншими поглядами на кібервійну, зокрема, журналами Wired Magazine, Carnegie Endowment та The Economist, серед інших.

Нарешті, інформаційна війна. Ця війна стала свідком широкомасштабних операцій впливу з обох сторін. Вона також стала свідком “кембрійського вибуху” в операціях цивільного впливу, картографуванні і оцінюванні з відкритих джерел і аналізі розвідданих. Нещодавно ця промова про розвідку з відкритих джерел містила хороші ідеї, які закладають основу для того, як військові і приватні розвідувальні можливості можуть краще співпрацювати в майбутньому.

У цій дискусії від Центру стратегічних та міжнародних досліджень розглядається низка спостережень щодо інформаційної війни та операцій впливу, зроблених під час війни в Україні. За посиланням – стенограма, але також доступний відеозапис дискусії.

Це лише добірка того, що, на мою думку, є одними з найкращих звітів, опублікованих до цього часу. Буде ще багато інших, про які я не знаю, і звіти будуть продовжувати публікуватися протягом наступних тижнів і місяців. Це добре.

Але, аналізуючи численні спостереження, зроблені за цією війною до цього часу, слід пам'ятати про дві речі. По-перше, події найближчих місяців можуть змінити контекст цих поточних спостережень. І по-друге, навіть з урахуванням цих спостережень, не всі військові інновації, описані в спостереженнях і звітах про уроки, є добрими.

Невдалі інновації теж мають значення. Як використати культурні схильності супротивника проти нього

Ми повинні забезпечити, щоб інституційні процеси були поінформованими щодо невдалих уроків, невдалої адаптації та невдалих процесів "засвоєння уроків". Приклади невдалих процесів реформування можуть бути настільки ж інформативними, як і успішні адаптації.

Такими прикладами в цій війні може бути побудова російської батальйонної тактичної групи або нездатність росії достатньою мірою адаптувати свої плани ударів на початку війни через те, що українці передислокували техніку, склади і літаки напередодні 24 лютого. Як зазначається у листопадовому звіті RUSI:

“Російському командуванню знадобився значний час, щоб зрозуміти, що відбувається, встановити контроль над своїми підрозділами або адаптувати свою тактику”.

Подальше дослідження виявить багато інших прикладів з обох сторін.

На початку цього року Кендрік Куо дослідив, як військові інновації можуть також зашкодити військовій ефективності. Це довге читання, але воно містить багато корисних уроків для спостереження за військовими справами і винесення уроків щодо інновацій і адаптації. Важливо, зазначає Куо, що:

“Військові інновації можуть бути корисними тією мірою, якою вони узгоджують військові засоби з політичними цілями. Але забезпечення належного балансу і інтеграції нових і традиційних сил і засобів передбачає калібрування відповідного рівня радикальності в інноваційному процесі для невизначеного стратегічного ландшафту”.

Невдалу адаптацію також досліджують Девід Барно та Нора Бенсахел у книзі "Адаптація під вогнем", зокрема, на прикладі Другої світової війни, коли армія США отримала додаткову броню в 1944-1945 роках. Вони відзначають зв'язок між тактичною та інституційною адаптацією, а також те, що деякі тактичні проблеми не можуть бути подолані шляхом тактичного навчання та адаптації. Необхідна інституційна адаптація.

Але навіть навчання та адаптація на цьому інституційному рівні не завжди були можливими. Барно і Бенсахел розглядають розвиток основного танка армії США у війні, M4 Sherman. Вони описують як:

“Армія США у Другій світовій війні вперто трималася довоєнних поглядів на застосування танків ще довго після того, як вони мали б бути зруйновані досвідом бойових дій. Більше того, боротьба між різними частинами армійської бюрократії фактично заблокувала будь-які нові розробки танків протягом всієї війни”.

Це приклад невдачі в інституційній системі навчання. Але він також дає уявлення, які можуть бути використані розумною установою для того, щоб використати культурні схильності супротивника проти нього і спричинити провал у ворожій системі засвоєння уроків і навчання.

Навчання для наступної війни. Системний процес, який передбачає лідерство, стимули та засвоєння уроків

Багато країн уважно спостерігають за цією війною з надією на власний успіх у майбутній війні. Здобуваючи уроки з цієї війни, західні військові установи повинні інвестувати в процеси збору, аналізу, поширення і адаптації інформації і застосовувати їх на практиці. Важливо, що, як описав генерал Дон Старрі у своїй класичній статті 1983 року в журналі "Воєнний огляд" під назвою "Змінити армію", ефективне засвоєння уроків цієї війни вимагатиме лідерства зверху.

Це має бути системний процес, який повинен передбачати лідерство, стимули і швидке збирання, опрацювання спостережень і перетворення їх на уроки, а потім – засвоєння уроків. Це має бути глибоко вкорінене в культуру організації. Адже, як пише д-р Еймі Фокс-Годден у книзі "Вчимося воювати:

“Культура визначає, як організація реагує на зміни. Для армії часів Першої світової війни вона визначала, як вона визначала уроки, як вона впроваджувала інновації і, зрештою, як вона вчилася воювати”.

Оскільки війна в Україні триває, обидві сторони адаптуються на основі досвіду, отриманого на полі бою. Їх взаємодія одна з одною, підтримка з боку інших країн, а також нові технології та ідеї формують їх навчання і адаптацію.

І останнє зауваження. Навчання – це, зрештою, людський процес. Незалежно від того, чи це окремі особи, чи команди різного розміру, саме добре керовані люди з почуттям мети є рушіями інновацій і військової адаптації. Ми лише на самому початку вивчення того, як люди реагують на серйозні виклики цієї війни, розробляють нові рішення і адаптують свої інституції.

Але багато розумних військових інституцій – в тому числі наших потенційних майбутніх супротивників – спостерігають, оцінюють і адаптуються. Успіх українців та інших західних збройних сил у майбутньому визначатиметься тим, наскільки ефективною буде їхня культура навчання.

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