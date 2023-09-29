Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян, який зараз перебуває в Києві, на сторінках ABC News описує стратегію інформаційної боротьби України з росією та яке сприйняття війни панує на Заході. Він наголошує на небезпеці цього сприйняття, навіть якщо воно позитивне щодо України, і виокремлює чотири тези, які варто спростовувати.

Позиціювання сторін. Боротьба за сприйняття

Війна завжди була поєднанням фізичного насильства та психологічного впливу.

На додаток до битви, яка відбувається пезпосередньо на полі бою, і ударів на великі відстані по стратегічних цілях, інша битва, що ведеться на війні, – це боротьба за сприйняття.

Протиборчі сторони намагаються впливати на спосіб мислення одне одного, щоб підірвати моральний дух комбатантів і цивільного населення. Вони також намагаються ввести в оману ворожих лідерів щодо майбутніх намірів і посилити свою підтримку з боку союзників.

Україна прагнула створити відчуття національної єдності серед свого народу, його бажання боротися і глобальнішої важливості своєї оборони від авторитарного агресора.

росія, з іншого боку, намагалася створити відчуття, що її війна – це також війна за національне виживання, і що вона бореться проти розширення НАТО, одночасно очищаючи Україну від "нацистів" та інших для себе загроз.

Сприйняття на Заході. Чотири небезпечні чинники, що формують думки

Важливо розуміти, які уявлення переважають серед західного населення, оскільки вони формують громадську думку про війну. Адже це формує погляди урядів та їхню схильність до надання Україні військової, економічної та гуманітарної допомоги.

Протягом останніх 18 місяців існувало чотири уявлення про війну, які формували громадську думку – і результати опитувань – щодо підтримки Заходом українського уряду та захисту своєї країни.

Сприйняття 1. Чому вважати, що росіяни некомпетентні, небезпечно

Перше сприйняття, яке виникло в перші дні війни, полягає в тому, що росіяни некомпетентні.

Воно виникло переважно через помилки російських військ на півночі України у перший місяць війни, а також через величезну кількість відео в соціальних мережах, на яких видно, як вибухають танки ("баштовий запуск" став популярним терміном в інтернеті).

Немає сумнівів, що російські військові – від найнижчого рівня на полі бою до стратегічного керівництва – припустилися багатьох помилок у війні.

Але, як і всі людські організації, навіть погані, росія також продемонструвала здатність вчитися і адаптуватися. Це був повільний процес, якому перешкоджали централізована модель управління і страх перед повідомленнями про невдачі.

Попри це, росіяни вдосконалили тактику і розвинули стратегію, щоб прийняти підхід "не програти, поки ми чекаємо на Захід".

Тому сприйняття "некомпетентних росіян" є небезпечним для Заходу. Воно відмовляє росіянам у самостійності, припускає недостатню навченість, не підкріплену фактами, і подекуди підживлює надмірний оптимізм щодо швидкого завершення війни.

Сприйняття 2. Українська перемога неминуча, але за допомоги Заходу

Друге небезпечне сприйняття, пов'язане з першим, виникло торік.

Після того, як українські сили розгромили росіян на північ від Києва, вони провели наступальні операції на Харківщині та Херсонщині, в результаті яких звільнили значну частину своєї території.

Хоча піднесення бойового духу українців було надзвичайно важливим, воно породило у багатьох західних людей уявлення про неминучу перемогу України у цій війні. Це так само небезпечно, як і сприйняття російської некомпетентності.

Війни ніколи не проходять по прямій лінії. Вони нелінійні, пронизані успіхами і поразками, паузами та імпульсами активності. І хоча це, можливо, призвело до хороших ін'єкцій військової техніки для наступних українських наступальних операцій наступного року, таке сприйняття неминучої перемоги України може призвести до браку інтелектуальної строгості в нашому аналізі війни. Особливо це стосується рівня підтримки, якої потребує Київ, та ймовірної тривалості війни.

За останні 18 місяців українці досягли надзвичайних успіхів, але жодна військова сила не є непереможною. Якщо дозволити такому сприйняттю закріпитися, це може лише зашкодити їхнім шансам на отримання вкрай необхідної іноземної допомоги.

Сприйняття 3. Нестримна українська корупція – так, але подолати його може тільки Україна, долаючи корупцію

Третє небезпечне сприйняття на даний момент – це нестримна українська корупція. На жаль, це уявлення має під собою певне підґрунтя.

До війни, у 2021 році, Transparency International поставила Україну на 122 місце серед усіх країн за рівнем корупції (Австралія посіла 18 місце). Цьогорічні скандали з рекрутингом, коли президент Володимир Зеленський звільнив десятки високопоставлених чиновників, а також нещодавні зміни в керівництві Міністерства оборони посилили для багатьох сприйняття ендемічної корупції в Україні.

Це тема, за яку чіпляються деякі з тих, хто найбільше виступає проти допомоги Києву в Конгресі США, і яку посилює російська дезінформаційна кампанія.

Це вкрай небезпечне сприйняття для українців. Це те, з чим вони повинні відкрито боротися (і вони це роблять), і усунути його як перешкоду для отримання військової та економічної допомоги з-за кордону.

Сприйняття 4. Це не суто європейська війна, вона значно глобальніша

І останнє небезпечне сприйняття – те, що це європейська війна.

Є люди в Австралії, Сполучених Штатах і у країнах Глобального Півдня – включно із країнами Латинської Америки, Азії, Африки і Океанії – які бачать у цьому лише європейську боротьбу.

Але таке сприйняття "європейської війни" є хибним і небезпечним.

Війна в Україні насправді формує не лише Європу, але й глобальне безпекове та політичне середовище ХХІ століття. Вона підкреслює відмінні характеристики демократії та авторитаризму.

За тим, як Захід підтримує Україну проти росії, уважно спостерігають інші авторитарні держави, такі як Китай. Як нещодавно написали американські стратеги Кетлін Макінніс і Ден Фата, "коливання щодо України можуть фактично зробити війну з Китаєм більш імовірною".

На війні важливі результати на полі бою. Але також і сприйняття результатів.

Цілеспрямовані дезінформаційні кампанії або недостатня увага до фактів призводять до того, що про війну в Україні існує чимало різних уявлень. Це формує громадську думку і політику урядів, які або підтримують Київ, або залишаються осторонь.

У війні ХХІ століття поняття перемоги буде визначатися не лише успіхом на полі бою, але й сприйняттям успіху.

Джерело: ABCNews