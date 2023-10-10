Напад ХАМАСу на Ізраїль та жахливі злочини терористів про цивільного населення відразу поставило питання перед аналітиками та експертами про те, хто стоїть за такою масштабною атакою, оскільки сили ХАМАСу не могли все це підготувати і провести самостійно. Американський Інститут Роберта Ленсінга з вивчення глобальних загроз та демократій в число обвинувачених включив росію та Іран. Ба більше, експерти Інституту висловили впевненість, що росія координувала атаку і збирається використати цей конфлікт на Близькому Сході для посилення своїх позицій у війні з Україною.

Москва і Тегеран, швидше за все, брали безпосередню участь в організації, схваленні та політичній підтримці операції ХАМАС проти Ізраїлю.

7 жовтня, в день, коли путін святкував свій день народження, терористи ХАМАС розпочали операцію проти Ізраїлю, яку вони називають "Буря в Аль-Акса". Протягом лише 30 хвилин вони випустили близько 5 000 ракет і снарядів з сектора Газа. Бойовики проникали на ізраїльську територію сушею, морем і повітрям, беручи в заручники мирних жителів і ведучи міські бої в густонаселених районах.

У травні 2021 року в доповіді RLI зазначалося, що МЗС росії координує діяльність антиізраїльських палестинських терористичних угруповань, надаючи їхнім лідерам безпечний майданчик для зустрічей у Москві. З 2015 по 2020 рік вищі керівники МЗС росії та ХАМАС провели сім офіційних зустрічей. Втручаючись у внутрішньополітичні справи Палестини, росія розраховує на посилення свого впливу в регіоні та в усьому арабському світі.

Поіск-06 МСН

Москві вигідна ескалація на Близькому Сході, оскільки вона може дозволити розпочати переговори зі Сполученими Штатами.

Таким чином, путін піднімає ставки і повертає собі геополітичну переговорну вагу, відволікаючи міжнародну увагу від своєї війни в Україні. Дуже ймовірно, що Кремль надав палестинцям розвідувальну підтримку для нападу на Ізраїль, а також зброю, доставлену через Сирію і Ліван. Тип дельтапланів, які використовували палестинці для перельоту через стіну з Ізраїлем, дуже схожий на модель "Поіск-06 МСН", що перебуває на озброєнні Росгвардії з 2015 року.

За перевіреними даними, росіяни вербують палестинців у Лівані для участі у війні проти України, пропонуючи їм грошову винагороду у розмірі близько 350 доларів. З цією метою члени проіранської "Хезболли" та 25-ї сирійської дивізії спеціальних операцій на чолі з генерал-майором Сухаїлом Аль-Хасаном надають всебічну підтримку у вербуванні.

Ми переконані, що напад на Ізраїль став практично подарунком президенту росії володимиру путіну, який тепер має можливість продемонструвати свій інформаційно-пропагандистський потенціал після провалу його військової розвідки в Україні.

Ми переконані, що нинішній рейд на територію Ізраїлю був розпочатий палестинськими підрозділами ХАМАС, "Ісламського джихаду" та ОВП після належної координації з Москвою. Кремль зацікавлений у відкритті свого роду другого фронту. Раніше Москва мала намір зробити так, щоб конфлікт між Сербією і Косово відволікав ресурси НАТО в Європі.

Очікується, що конфлікт в Ізраїлі погіршить військові запаси в США, з якими Ізраїль має оборонну угоду.

Кремль прагне послабити Сполучені Штати.

Зазвичай активні зловмисні операції росії отримують медійну підтримку через пропагандистські канали, орієнтовані переважно на внутрішню аудиторію, що дозволяє краще зрозуміти справжні цілі таких операцій.

Після нападу на Ізраїль заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв окреслив основні, на його думку, позитивні аспекти палестинського нападу:

1. Ізраїль буде конкурувати з Україною за військову допомогу на міжнародній арені, що призведе до послаблення підтримки Києва.

2. Це відволікає увагу міжнародної громадськості від війни в Україні.

3. Дозволить скоротити постачання засобів протиповітряної оборони Україні напередодні масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України в зимовий період із застосуванням безпілотників-камікадзе іранського виробництва.

4. російські військові злочини в Україні бліднуть на тлі звірств, які чинять палестинці на ізраїльській землі.

5. Низка російських пропагандистів, пов'язаних з військовою розвідкою, які вже давно поширюють фейки про те, що Україна торгує іноземною військовою допомогою, тепер розкручують наративи про нібито постачання Києвом зброї, наданої іноземними партнерами, палестинським бойовикам. За нашими оцінками, росія, маючи теплі стосунки з "Хезболлою", відправить до сектору Газа кілька одиниць озброєння, захопленого на полях боїв в Україні – як докази на підтвердження своїх тверджень.

З часів холодної війни Москва розглядає Ізраїль як ворожу державу, яка є союзником США. Відтоді Кремль прагне підтримувати відносини з палестинськими радикальними угрупованнями, організовуючи їхні атаки таким чином, щоб якнайкраще підірвати інтереси США у форматі гібридної війни.

Водночас Кремль готує керівництво Ірану і Єгипту до приєднання до війни проти Ізраїлю, якщо Єрусалим просунеться вглиб сектора Газа. Використовуючи свої можливості військової розвідки, кремлівські чиновники прагнуть перешкодити будь-якій нормалізації відносин між Ізраїлем і арабським світом, особливо з Ер-Ріядом, в тому числі, допомагаючи іранцям експлуатувати палестинське питання.

Джерело: Інститут Роберта Ленсінга

P.S. Після того, як Інститут опублікував цей матеріал, українське ГУР прокоментувало ІПСО Кремля про те, що Україна нібито продала ХАМАСу зброю надану США та Європою. Підтвердження не заставило себе довго чекати. Діма – "два стакана" – Мєдвєдєв написав у своєму твіттері, що "український режим" передав зброю терористам, які використовують її проти Ізраїлю. Цю тему підхопила в США активістка Кремля конгресменка Мерджорі Грін, а Лавров скомпроментував свою владу, запропонувавши Лізі арабських держав спільно вести переговори щодо питання "миру" і "двох держав" в Палестині.