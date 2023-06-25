Занадто гарно, що бути правдою. "Громадянська війна" в росії виявилася лише телесеріалом про падіння Пригожина – Том Купер

Протягом доби світ затамувавши подих спостерігав за розвитком подій у росії. "Бунтівний Ваґнер" був за пів кроку від Москви, а рф – за пів кроку до зміни влади. Але… Драма завершилася настільки ж стрімко, як і розпочалася. Всі з усіма "домовилися", здивувавши спільноту дипломатичними талантами Лукашенка. Далі ж усе піде за вельми знайомим сценарієм: внутрішні чистки, закручування гайок, тихе "зливання" бунтівників, підвищення градусу повсюдної брехні. Військовий аналітик Том Купер відверто шкодує, що від самого початку надав надто великого значення усьому, що відбувалося навколо російської верхівки.

Короткі підсумки подій 24 червня

Отже, якщо хоч чомусь з того, що кажуть росіяни, можна вірити, то славний "марш справедливості" Пригожина закінчився.

Нібито в обмін на звільнення Шойгу та Герасимова, а також за посередництва Лукашенка, Пригожин перетворив цю справу на жалюгідний російський телесеріал... Я просто здивований, що вона не вийшла в ефір іспанською мовою...

Пригожина збираються заслати в Білорусь, його "Ваґнери" отримали імунітет, їм залишилося тільки підписати контракти з Міноборони, інакше їх відправлять в Африку.

Читай: вони вже можуть рахувати дні та години свого життя...

...і, звичайно ж, Пригожин із гордістю хвалиться, що "за це досягнення не пролилося жодної краплі російської крові". За яке досягнення? Шойгу і Герасимов все ще на трьох позиціях. І чому той, хто кинув на смерть десятки тисяч людей, повинен перейматися життям 12 пілотів ВКС, які сьогодні були збиті і вбиті ЗРК "Ваґнера"...?

Чому? Тому "Панцирі" Ваґнера збили загалом 1 Ан-24/26, 3 Мі-8МТПР-1 і 1 Мі-8, 1 Мі-35 і 1 Ка-52...

Тепер усі росіяни – а особливо шанувальники Пуддінга за кордоном – можуть знову пишатися своїми героями. Тим часом, ФСБ тижнями заарештовуватиме всіх, хто став на бік Пригожина... (здається, це був "найплідніший" акт у всій цій історії: зачистка ворогів зсередини), а ми залишаємося з двома впевненими висновками:

а) часи ПВК "Ваґнера" минули, і

б) усі в росії брешуть, як тільки починають говорити (те ж саме можна сказати і про всіх шанувальників Пуддінга за кордоном).

Ми також повинні звернути увагу на те, як "еліти" – читай: олігархія – ставляться до життя "своїх працівників", та й до населення цілих країн теж.

Як казали в одному жалюгідному російському телесеріалі: хто сказав, що купа сміття на ім'я "нація" не підлягає реформуванню – той мав рацію. Наступного разу, будьте ласкаві, нагадайте мені, щоб я ніколи не витрачав цілий день на "правителів" цієї країни.

Один приклад з учорашнього "моря російської брехні"

Рибар – один із російських "військових блогерів-індустріалістів" (якщо не "головний російський військовий блогер-індустріаліст") – все ще стверджує, що "транспортний" літак, збитий Ваґнером, був "Іл-18" (що змусило багатьох на Заході припустити, що літак, про який іде мова, був розвідувальною версією Іл-20 або навіть повітряним командним пунктом Іл-22):

Сьогодні будь-хто може "загуглити" за п’ять секунд, літаки сімейства Іл-18 мають чотири двигуни.

Єдиний "транспортний" літак, який, як підтверджено, був збитий під час усієї цієї афери з "переворотом Пригожина", насправді мав два двигуни, що чітко видно на кадрі з відео...

(І ні: не може бути, щоб "двох інших розстріляли": якби це було так, то від них не залишилося б "обрубків крил").

Звісно, Захід бреше, українці брешуть, але ніколи до такого рівня: росіяни брешуть, і брешуть, і брешуть, і брешуть, і брешуть, і брешуть, і брешуть – весь час, при кожній нагоді, з приводу всього.

... а ми все ще ведемося на це.

Прийміть мої найщиріші вибачення за цю помилку. Змарнував дорогоцінний день у вашому і моєму житті. Озираючись назад, не можу не зробити висновок: учорашні "події" були просто "занадто гарні, щоб бути правдою".