Занадто гарно, що бути правдою. "Громадянська війна" в росії виявилася лише телесеріалом про падіння Пригожина – Том Купер

Короткі підсумки подій 24 червня
Отже, якщо хоч чомусь з того, що кажуть росіяни, можна вірити, то славний "марш справедливості" Пригожина закінчився.
Нібито в обмін на звільнення Шойгу та Герасимова, а також за посередництва Лукашенка, Пригожин перетворив цю справу на жалюгідний російський телесеріал... Я просто здивований, що вона не вийшла в ефір іспанською мовою...
Пригожина збираються заслати в Білорусь, його "Ваґнери" отримали імунітет, їм залишилося тільки підписати контракти з Міноборони, інакше їх відправлять в Африку.
Читай: вони вже можуть рахувати дні та години свого життя...
...і, звичайно ж, Пригожин із гордістю хвалиться, що "за це досягнення не пролилося жодної краплі російської крові". За яке досягнення? Шойгу і Герасимов все ще на трьох позиціях. І чому той, хто кинув на смерть десятки тисяч людей, повинен перейматися життям 12 пілотів ВКС, які сьогодні були збиті і вбиті ЗРК "Ваґнера"...?
Чому? Тому "Панцирі" Ваґнера збили загалом 1 Ан-24/26, 3 Мі-8МТПР-1 і 1 Мі-8, 1 Мі-35 і 1 Ка-52...
Тепер усі росіяни – а особливо шанувальники Пуддінга за кордоном – можуть знову пишатися своїми героями. Тим часом, ФСБ тижнями заарештовуватиме всіх, хто став на бік Пригожина... (здається, це був "найплідніший" акт у всій цій історії: зачистка ворогів зсередини), а ми залишаємося з двома впевненими висновками:
а) часи ПВК "Ваґнера" минули, і
б) усі в росії брешуть, як тільки починають говорити (те ж саме можна сказати і про всіх шанувальників Пуддінга за кордоном).
Ми також повинні звернути увагу на те, як "еліти" – читай: олігархія – ставляться до життя "своїх працівників", та й до населення цілих країн теж.
Як казали в одному жалюгідному російському телесеріалі: хто сказав, що купа сміття на ім'я "нація" не підлягає реформуванню – той мав рацію. Наступного разу, будьте ласкаві, нагадайте мені, щоб я ніколи не витрачав цілий день на "правителів" цієї країни.
Один приклад з учорашнього "моря російської брехні"
Рибар – один із російських "військових блогерів-індустріалістів" (якщо не "головний російський військовий блогер-індустріаліст") – все ще стверджує, що "транспортний" літак, збитий Ваґнером, був "Іл-18" (що змусило багатьох на Заході припустити, що літак, про який іде мова, був розвідувальною версією Іл-20 або навіть повітряним командним пунктом Іл-22):
Сьогодні будь-хто може "загуглити" за п’ять секунд, літаки сімейства Іл-18 мають чотири двигуни.
Єдиний "транспортний" літак, який, як підтверджено, був збитий під час усієї цієї афери з "переворотом Пригожина", насправді мав два двигуни, що чітко видно на кадрі з відео...
(І ні: не може бути, щоб "двох інших розстріляли": якби це було так, то від них не залишилося б "обрубків крил").
Звісно, Захід бреше, українці брешуть, але ніколи до такого рівня: росіяни брешуть, і брешуть, і брешуть, і брешуть, і брешуть, і брешуть, і брешуть – весь час, при кожній нагоді, з приводу всього.
... а ми все ще ведемося на це.
Прийміть мої найщиріші вибачення за цю помилку. Змарнував дорогоцінний день у вашому і моєму житті. Озираючись назад, не можу не зробити висновок: учорашні "події" були просто "занадто гарні, щоб бути правдою".