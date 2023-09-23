"Знімаю капелюха". Вдала операція по штабу чф рф у Севастополі, коли росіяни не можуть просунутися на фронті – Том Купер

Цього разу знаний аналітик війни підготував свій черговий огляд розкладу сил на український фронтах, перебуваючи під враженням від влучної ракетної атаки України по Севастополю. Докладніше – у нашому перекладі.

Усім доброго ранку!

"Навіть якщо я пишу додаткові пости", насправді, останні кілька днів я був далеко від свого офісу – і вже з нетерпінням чекав на те, щоб пояснити, що теза про те, що "багато чого трапляється, коли Тома немає вдома", є хибною...

Очевидно, що все ж я помилився. Отже, це буде довше оновлення...

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Традиційну та престижну нагороду "Перлина місяця" за вересень 2023 року, яку вручає Саркастозавр у Великій народній залі Демократичного королівства Шнурліланд, отримує видання The Economist. За статтю, яка рекомендує Україні "готуватися до війни на виснаження". Враховуючи, що вона була опублікована лише через:

18 місяців після того, як стало абсолютно зрозуміло, що це буде війна на виснаження;

13-14 місяців відтоді, як ЗСУ відмовилися від спроб утриматися в районі Сєвєродонецька-Лисичанська;

дев’ять місяців відтоді, як ЗСУ прийняли рішення якомога довше протриматися в Бахмуті та захистити Вугледар;

близько п’яти місяців відтоді, як ЗСУ перейшли у "виснажливий" контрнаступ у районі Бахмута, і

менше чотирьох місяців з того часу, як угруповання "Таврія" перейшло до аналогічної тактики на півдні Запорожжя...

...Не можу не здогадатися, The Economist повідомив своїх читачів про те, що Пуддінг вторгся в Україну – близько двох тижнів тому?

...що наштовхнуло мене на думку почати давати поради щодо 20 найкращих торгових стратегій, починаючи з кінця цього оновлення: адже я знаю про цю тему стільки ж, скільки The Economist про війну в Україні.

Але зачекайте: спробуйте поставити себе на місце будь-якого бідолахи, який все ще намагається стежити за цією війною за допомогою одних лише мейнстрімних ЗМІ... наприклад, усі ці супер-розумні стратеги (яким платять 100 000-400 000 доларів/євро на рік), що консультують наших славних політиків: вгадайте, в наступному числі вони збираються запропонувати "20 корисних порад для переговорів пана Чемберлена з Гітлером, що відбудуться наступного тижня в Мюнхені"...

Зовсім трохи не вистачило до такої ж нагороди ще двом випадкам.

Першою була СБУ (Служба безпеки України), яка досягла успіху у створенні та управлінні підпільними диверсійними групами і нанесенні ударів з БПЛА на території російської федерації, але не має можливості знайти винуватця швидкої втрати півдня України в перші дні російського вторгнення – причому між українськими військовими нижчого рангу (звичайно, "це були не генерали")...

... а потім різні експерти скаржилися на неправдиву інформацію з французьких ЗМІ, згідно з якою Франція таємно тренує 30 українців на ударних винищувачах (Dassault) Mirage 2000D. З іншого боку, це було негайно спростовано французьким міністерством оборони, яке оголосило цей тип "непридатним", в першу чергу через його походження – в той час як, насправді, Mirage 2000D був би (майже) ідеальним наступником Су-24М, тому що він був розроблений саме для таких місій (на запит Іраку: якщо вам цікаво, звідки у мене ця ідея, подивіться тут). Єдиною "проблемою" буде те, що цей тип може нести лише одну ПТРК SCALP-EG, а не дві, як Су-24М.

Але я упереджений і нагороджую "Перлиною" на власний розсуд: таким чином, я залишу наступну нагороду для президента Макрона:

...за поставку Міражів 2000D в Україну...

...колись в лютому 2032 року...

...якраз вчасно, щоб взяти участь у параді перемоги на честь визволення Владивостока.

Повітряно-ракетна війна

Рано-вранці 20 вересня щонайменше одна ракета Storm Shadow, випущена Су-24М ПCУ, влучила в головну базу 744-го вузла зв'язку Чорноморського флоту росії у Верхньосадовському, що в окупованому Криму. Приблизно в той же час, або трохи пізніше, щонайменше дві інші ракети (за повідомленнями, це були ракети "Нептун", модифіковані для ураження наземних цілей) спричинили вибухи поблизу авіабази "Бельбек" всрф.

Пізно ввечері 20 вересня СБУ та Військово-морські сили здійснили великий удар з безпілотників по авіабазі "Саки" в окупованому Криму, стверджуючи, що влучили у свої цілі. За даними СБУ, під час удару там перебувало близько 12 літаків Су-24 і Су-30 і щонайменше один ЗРК "Панцир". Ця база використовується для підготовки російських операторів іранських БПЛА "Мохаджер" (які, втім, поки що виявилися провальними в цій війні). росіяни заявили, що протягом дня збили 19 українських безпілотників над півостровом...

У ніч з 20 на 21 вересня росіяни завдали першого масштабного удару по українській енергосистемі "в цьому сезоні" (і першого такого роду за останні півроку). Загалом відомо про 9 або 10 літаків Ту-95 – щонайменше п’ять із них з авіабази Оленья (південь Кольського півострова), які випустили 44 крилаті ракети Х-55, Х-555 та Х-101. 36 з них були заявлені як збиті ПСУ (20 над Києвом і дві над Харківською областю).

Так, навіть ескадрилья "Русскіє вітязі" тим часом виконує бойові вильоти – принаймні, для супроводу Ту-95, що пролітають над росією.

Офіційний Київ не повідомив, що саме було об'єктом удару: це має тримати росіян у невіданні щодо того, у що саме вони намагалися влучити...

Відомо лише, що в Харкові було зафіксовано шість влучань, Рівненську та Житомирську області було частково знеструмлено, а в Дніпропетровській та Київській – пошкоджено деякі об'єкти. Також руйнувань зазнали близько 21 приватного будинку та склад заводу PepsiCo в Київській області, майже всі – від уламків збитих ракет. У Черкасах Х-101, націлений на місцеву підстанцію, влучив у готель і підірвав його: 11 людей було поранено, шестеро з них госпіталізовано, але, схоже, ніхто не загинув.

(До речі, компанія PepsiCo є в офіційному українському списку "міжнародних спонсорів війни" – через те, що вона відновила виробництво та продаж своєї продукції в росії. Її продукцію – тепер уже під брендом "російський подарунок" – було знайдено на захоплених російських позиціях: можливо, «московські тупі командири» вирішили помститися за розладнані шлунки багатьох мобілізованих...?).

Карта (приблизних) маршрутів польотів російських крилатих ракет 21 вересня. Очевидно, що росіяни також "граються" з українськими засобами ППО та спрямовують свої ракети в обхід їхніх відомих позицій.

Крім того, росіяни запустили щонайменше один "Іскандер" і шість С-300 в балістичному режимі – очевидно, всі по Харківській області. Принаймні, повідомлялося, що "Іскандер" був збитий десь за межами міста (але не С-300).

Нарешті, росіяни націлили крилаті ракети "Онікс" на Одеську область. За винятком того, що попередження про повітряну тривогу було скасовано близько 19.08, нічого не відомо про те, що було їхньою ціллю. Увечері Су-34 ВКС знову націлився на район Одеської області, вразивши, за словами офіційного Києва, "об'єкти рекреаційної інфраструктури".

(...невже хтось там намагається переконати нас, що росіяни мають на меті знищити Україну, нав'язуючи загальнонаціональну... "непридатність" – і таким чином, "систематично обстрілюючи рекреаційну інфраструктуру" Одещини, вже протягом року? Чи не час змінити прикриття?).

В інших місцях протягом 20 та 21 вересня росіяни завдали близько 20 авіаударів з МПК/УМПК по Херсонській області. Відомо, що під удари потрапили села Львове (Берислав) і Білозерка. Цей "обстріл", схоже, застав ПСУ зненацька, оскільки, за повідомленнями, було вбито шістьох цивільних осіб і 10 поранено.

...очевидно, що ПСУ все ще потребує щонайменше двох додаткових комплексів MIM-104 Patriot (не кажучи вже про додаткові IRIS-T та NASAMS...).

У другій половині дня 22 вересня ПCУ влучили двома ракетами в штаб Чорноморського флоту росії в порту Севастополя. Оскільки в російських соціальних мережах з'явилося багато відповідних повідомлень (ось одне з типових відео), «московські тупі командири» не могли не визнати "одну" атаку, але негайно заявили, що збили одну ракету і два безпілотники. За даними офіційної Москви, одна людина загинула... Звісно, вибухи в Севастополі були досить сильними, щоб навіть австрійська телерадіокомпанія ORF повідомила про цей удар: звісно, і оскільки будівля горіла ще сьогодні ввечері (як зафіксовано на цьому відео, оприлюдненому ТАСС), нейтральні австрійці не можуть ні підтвердити, ні спростувати будь-які пов'язані з цим повідомлення за допомогою нейтральних джерел...

Знімаю капелюха перед цією операцією Повітряних сил України. Я маю на увазі: переграти С-400, підірвати той чи інший ЗРК: "Окей, можна". Але нанесення такого удару є приголомшливим – і, безумовно, не було ні легким, ні без небезпеки. І так: складається враження, що головну російську військово-морську базу в Чорному морі охороняють підлітки під кайфом, озброєні луками та стрілами...

На цьому фото чітко видно два влучання Storm Shadow у штаб Чорноморського флоту (один щойно здетонував, інший наближається). Але тільки одне попадання, як стверджують Keystone Cops, і нічого з цього не може бути підтверджено нейтральними джерелами, як стверджує ORF... Без поняття: можливо, вони обговорюють якусь іншу війну...

Загалом, ситуація в Криму вчора була... "досить вибухонебезпечною"... – адже удари української авіації та пов'язані з ними детонації були чутні і зафіксовані не лише в Севастополі, але й у Красногвардійську, Бахчисараї, Сімферополі, Роздольному, Саках, Кап-Фіолент/Козачій бухті... Навіть Керченський міст був закритий для руху транспорту в другій половині дня.

Удар по якійсь російській базі під Севастополем

"Помста" сталася близько 17.30, коли майже по всій східній Україні було оголошено повітряну тривогу. Наскільки мені відомо, пізно ввечері 22 вересня ВКС атакували Кременчук двома... "ракетами" (за офіційною версією Києва). Одна з них була збита, інша влучила в "цивільну інфраструктуру", в результаті чого троє людей загинули і були поранені.

Битва за Донбас

Куп'янськ – Сватове – Кремінна... про це можна говорити годинами, але суть у тому, що 1-а танкова, 6-а і 20-а загальновійськові армії росії – вся "еліта" всрф (що налічує близько 41 батальйону лише в районі Куп'янська) – за перші три тижні цього місяця взагалі нічого не змогли зробити. Багато атакували, ще більше втратили, і часто були відкинуті ще далі від своїх початкових позицій. Думаю, таким "відомим" частинам, як 2-а та 4-а гвардійські мотострілецькі, краще було б повернутися до проведення першотравневих парадів у Москві... якщо, звісно, хтось не вважає, що "здобуття 200 метрів землі" в районі Сеньківки – це новий рівень "стратегічного успіху" росії...

Бахмут... росіянам досі важко зрозуміти, що сталося з трьома їхніми бригадами на ділянці між Кліщіївкою та Курдюмівкою (на південь від Бахмута) протягом останніх двох тижнів. Вони скаржаться на переважаючу українську артилерію, на касетні снаряди (вони розміщені на відстані 50 метрів від позицій ЗСУ, тому вони не можуть "обійняти" їх для власної безпеки), на те, що українці виснажують їх своїми безперервними атаками невеликими штурмовими групами, за підтримки великої кількості бойових інженерів і хорошої технічної підтримки, за підтримки з повітря (так, з гелікоптерів ЗСУ: здається, вони завдали сильного удару по кількох російських підрозділах, які йшли в контратаку), а також на те, наскільки ЗСУ перевершують їх у застосуванні безпілотних літальних апаратів (БПЛА)... ...Просто несправедливо, ці українські сини зброї...

Тим часом, бої тривають усередині Курдюмівки, а в районі Озерянівки йде наступ ЗСУ.

Авдіївка та Мар'їнка... Наскільки мені відомо, "новин немає".

Український контрнаступ

російські повідомлення з південного фронту в Запорізькій області та південно-західної Донеччини дуже схожі на повідомлення з (південного) Бахмута: масовані українські артилерійські обстріли, інтенсивне використання касетних снарядів, "горить усе"; настирливі українці більше не дозволяють навіть російським гелікоптерам цілитися в них за власним бажанням; висококваліфіковане розмінування російських мінних полів; власна артилерія страждає від контрбатарейного вогню двох українських артилерійських бригад (які постійно змінюють позиції) – обидві ведуть вогонь за межами російської досяжності; багато українських безпілотників..., а ще – брехня, особливо у звітах російських офіцерів, які перебувають на вищих щаблях командування…, але, не хвилюйтеся, росіяни сильніші, і більш професійні, і перемога обов'язково буде...

При цьому, і в секторальному розрізі:

Вугледар... На початку тижня українці тримали під своїм контролем до двох третин Новомайорського, десь на початку тижня, але потім були відкинуті назад серією контратак за потужної підтримки з повітря. Цей район є найближчим до російських авіабаз на півдні, і ЗСУ це дуже добре відчувають. Тим не менш, станом на ранок четверга українці повернулися в центр..., але я не можу підтвердити заяви про повне звільнення цього села плюс Новодонецького, які вже два дні «ходять» по колу.

Старомайорське-Старомлинівка... схоже, основна частина боїв, тим часом, зосереджена в районі Новодонецького, де українці розчищають численні шляхи через російські мінні поля: це село все ще перебуває в "головному російському мінному поясі", який росіяни посилили з червня.

Новопрокопівка-Вербове... За останні 7-10 днів, незважаючи на атаки 291-ї ОМБр та 104-ї ДШБр на Роботине, ЗСУ відтіснили росіян від західного Роботиного (на 500-1000 м) та від південного Роботиного (близько 1000 м), але самі залишаються в перших будинках північної та східної Новопрокопівки і, схоже, не змогли просунутися далі там.

Українцям вдалося здобути більшу частину так званої "лінії Ільченкова" (це лінія потужних російських укріплень на північ і південь від першого протитанкового рову) на схід і південний схід від Новопрокопівки.

...і російська 810-а бригада морської піхоти, схоже, зазнала таких втрат у районі Копанів, що була відведена назад до Токмака, приблизно 5-6 днів тому. У той час як після кількох залпів українських касетних боєприпасів DPICMS 108-а бригада ВДВ ("підрозділ", який, за повідомленнями, "просунувся вглиб українського східного флангу", на північ від Вербового) почав відмовлятися від наказів атакувати, навіть втік з деяких своїх позицій – і його довелося замінити 234-ю бригадою ВДВ....

Що стосується Вербового: росіяни розгорнули нові, масивні мінні поля на північ і південь від села і 387-у бригаду ВДВ (44-ї дивізії ВДВ), тому українці одночасно розміновують їх і просуваються вперед - насамперед, на південь і південний захід від Вербового.

Ще одна спроба дещо "прояснити": проблемою для ЗСУ на цій ділянці поля бою є не російські протитанкові рови, не "зуби дракона". Навіть не величезні мінні поля. І не тільки вони. Як би дивно це не звучало, але такі перешкоди самі по собі "не проблема" – доки вони не захищаються потужними силами. Приберіть їх, і вони перестануть бути перешкодою.

Але вони добре захищені, ще й цілими комплексами укріплень, заповненими тисячами російських солдатів. На подолання цієї комбінації йде багато часу – адже розміновувати мільйони російських мін досить складно і небезпечно, а якщо в тебе ще й стріляють, поки ти знешкоджуєш міни – то й поготів. Тим часом, ЗСУ чудово справляються з розмінуванням, знищуючи більшість російських вантажівок і БТРів, які використовуються для перевезення вантажів (саме тому так багато підрозділів всрф скаржаться на нестачу обладнання, їжі, води, боєприпасів тощо).

Принаймні, ЗСУ так само добре знищують будь-яку техніку, яку росіяни розгортають, намагаючись побудувати додаткові укріплення. Але на їхньому шляху все ще стоять "тисячі" таких укріплень. Не повинно бути жодних сумнівів, що росіяни і надалі робитимуть усе можливе, щоб утримати свою "1-шу" (і єдину) лінію оборони і не допустити просування українських військ у напрямку Токмака.

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