Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek

Американський журнал Newsweek аналізує ситуацію в Чорному морі. І вказує, що в цьому регіоні у путіна також усе пішло не так, як він планував. Попри наявність великого потужного флоту, українці за допомогою асиметричних дій змогли фактично загнати його далеко від своїх берегів. А нещодавні удари по базі в Севастополі та штабу чф мають продемонструвати росіянам, що їхній час панування на морі минув.

Чорне море стало небезпечним місцем для російських військових кораблів, стверджує в своїй публікації Newsweek.

Стратегічна водойма перетворилася на гарячий театр повномасштабного вторгнення рф в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Попри наявну військово-морську перевагу, московським військовим кораблям не вдалося заполонити цей район. І тепер, на тлі посилення української асиметричної морської війни, славнозвісний Чорноморський флот росії витісняється звідти.

Як повідомили Newsweek українські експерти, близькі до Міністерства оборони, Україна розпочинає методичну стратегію "демілітаризації" Чорноморського флоту, неухильно руйнуючи допоміжну інфраструктуру, необхідну для утримання кораблів росії на плаву, і забираючи цінні військово-морські активи там, де це можливо. У той час як Київ прагне ізолювати і, зрештою, звільнити Крим, безпечний простір для Чорноморського флоту, схоже, зменшується.

"Їхня мета, по суті, полягає в тому, щоб задушити нас економічно, – сказав в інтерв'ю Newsweek Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України, а нині радник оборонного відомства. – Єдиний спосіб вийти з цієї ситуації – знищити Чорноморський флот, знищити їхню здатність продовжувати окупацію Чорного моря і відновити свободу судноплавства".

Андрій Загороднюк, який тепер очолює аналітичний "Центр оборонних стратегій" у Києві, вважає це єдиним можливим рішенням – знищити чорноморський флот рф і дати зрозуміти, що будь-який новий корабель в цьому районі буде слідувати за попередніми. Іншого варіанту немає, і, за його словами, Україна повинна дотримуватися цього варіанту, доки це не буде зроблено.

Під прицілом Крим

Як зауважує Newsweek, контроль над Чорним морем вже давно є російською амбіцією. Захоплення Кримського півострова у 2014 році та подальша блокада Азовського моря слугували цій меті, обмежуючи військово-морський доступ України та придушуючи її морський експорт.

Маска москви була скинута на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, коли було захоплено стратегічний острів Зміїний, а російські кораблі тероризували південне узбережжя України і погрожували висадкою десанту в Одесі. Здавалося, що відродження радянського панування над усім північним, західним і східним Чорним морем було в межах досяжності.

Втім, як наголошує видання, мало що у війні владіміра путіна проти України йшло за його планом протягом останніх 18 місяців. Особливо це стосується Чорного моря, де 16 російських кораблів були пошкоджені або знищені противником, у розпорядженні якого немає звичайного флоту, а є лише обмежені повітряні сили, повідомляє нідерландський сайт із відкритим вихідним кодом Oryx, що займається аналізом питань оборони.

Кожна втрата, є новим довгостроковим викликом для російського суднобудівного сектору, скутого економічними труднощами, міжнародними санкціями, і який вже є лише тінню радянського попередника, що значною мірою покладався на українські суднобудівні заводи.

Newsweek із посиланням на Андрія Загороднюка інформує, що всі вцілілі російські кораблі мають старе обладнання і побудовані дуже давно. "Найкращим був крейсер "москва", – зазначив Загороднюк, маючи на увазі флагманський корабель Чорноморського флоту, потоплений українськими протикорабельними ракетами у квітні 2022 року. За його словами, заміна знищених або сильно пошкоджених кораблів потребуватиме років, а не місяців.

Справи для кремля, підкреслює видання, стають дедалі гіршими. 13 вересня українські крилаті ракети знищили десантний корабель і ударний підводний човен у сухому доці в Севастополі. Це місто – серце Чорноморського флоту і основа російського контролю над півостровом. А в середу ще один удар був націлений на командний центр флоту.

Такі гучні події відбуваються на тлі майже щоденних атак безпілотників, ракет і спецназу на кримські об'єкти. Українські рейди знищили, серед іншого, радарні системи, батареї протиповітряної оборони та ракетні майданчики.

"Україна виявляє та розвиває ці прогалини в російській обороні Криму", – сказав в інтерв'ю Newsweek Андрій Риженко, капітан ВМС України у відставці, а нині стратегічний експерт компанії-консультанта з питань оборони і логістики "Соната". Знищення об'єктів ППО, за його словами, "збільшить інтенсивність дій".

Навіть без елементу несподіванки, Україна проникає в оборонну мережу Криму. За повідомленнями, кілька московських підводних човнів класу "Кіло" вже перебазувалися до російського порту Новоросійськ. Після бомбардування Севастополя минулого тижня росія, як вважають, перекинула кілька десантних кораблів в Азовське море.

Остання атака на Севастополь, схоже, також знищила – або принаймні серйозно пошкодила – життєво важливі сухі доки, які використовуються для обслуговування та ремонту кораблів чф рф. У Чорному морі немає інших достатньо великих і складних об'єктів, які могли б слугувати для цієї мети.

Атака, за словами Риженка, має стати для них "дуже серйозним попередженням про вразливість цих ремонтних об'єктів і обмежить їхню життєдіяльність. Вони просто не зможуть ремонтувати свої кораблі, а більшість із них вже старі".

"Негостинне море"

Війна, що триває з 2014 року, не демонструє жодних ознак послаблення чи завершення. Ні Київ, ні москва серйозно не розглядають можливість мирних переговорів. Обидві сторони вважають, що все ще можуть досягти своїх цілей на полі бою. Мрія путіна про васальну Україну тепер здається недосяжною, але російський диктатор, схоже, все ще вірить, що зможе пережити західні країни, які підтримують Київ на плаву.

Чорне море, яке вже стало гарячим театром війни рф проти України, також перетворюється на небезпечну гарячу точку у відносинах між НАТО та росією і перешкоду для глобального постачання продовольства. Заміноване морськими мінами і патрульоване російськими військовими кораблями та літаками, "негостинне море" – як його називали ще стародавні греки – залишатиметься в осяжному майбутньому регіоном напруження.

москва не демонструє жодних ознак того, що готова послабити свою періодичну блокаду українського судноплавства чи припинити запускати крилаті ракети по українських містах з чорноморських кораблів. "Ніхто не може змінити позицію росії, – сказав Загороднюк. – Вони роблять це, тому що ніхто не може їх зупинити... В принципі, так вони поводяться скрізь і всюди".

"Ми єдині, хто розгрібатиме цей безлад, – сказав колишній український міністр оборони, відповідаючи на запитання, чи готові країни НАТО втрутитися в безпекову прірву, що утворилася в Чорному морі. – Ми будемо атакувати російські кораблі доти, допоки вони всі не підуть за "москвою", або не втечуть у східну частину Чорного моря і не залишаться там".

Україна все ще наполягає на отриманні передового західного озброєння, в якому Києву досі відмовляли. Зокрема – винищувачів F-16, на яких зараз тренуються українські пілоти, і армійської тактичної ракетної системи дальнього радіусу дії MGM-140, відомої як ATACMS, яка поставила б увесь Кримський півострів під приціл.

"росія також прагне до переваги в повітрі над Чорним морем", – сказав Загороднюк. Він припустив, що винищувачі F-16, які діятимуть у цьому регіоні, "дозволять нам тримати [російські] судна за межами" українських вод і подалі від життєво важливих українських портів.

У довгостроковій перспективі, однак, Україні потрібно більше, ніж винищувачі, протикорабельні ракети та військово-морські безпілотники, щоб захистити Чорне море. "Згодом нам треба встановити контроль над нашим територіальним морем і морською виключною економічною зоною, – сказав Риженко. – Для цього нам потрібен надводний флот".

Київ уже давно працює зі США над придбанням патрульних катерів Mark VI, а з Великою Британією – над закупівлею ударних катерів P50-U для цих цілей. За словами Риженка, Україні потрібен "москітний флот" – термін, який зазвичай використовується для позначення великого флоту, що складається з відносно невеликих кораблів, здатних діяти на відстані близько 65 миль від узбережжя протягом декількох днів поспіль. "Нам потрібно утримувати, а не лише звільняти", – наголосив Риженко.

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