Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія

"На міністра планувався сам пан Радуцький. Але йому треба десь три місяці для того, щоб підготуватись, тому ми вирішили зробити такий перехідний період"

Міністерство охорони здоров’я через кілька місяців може очолити депутат фракції "Слуга народу" та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький.

Він зазначив, що чинна керівниця МОЗ Зоряна Скалецька стане заступницею міністра, повідомляє "Громадське".

"На міністра планувався сам пан Радуцький. Але йому треба десь три місяці для того, щоб підготуватись, тому ми вирішили зробити такий перехідний період. Я думаю, що потім буде така ротація, що пан Радуцький стане міністром, а Зоряна піде заступником міністра", - заявив Арахамія.

Він пояснив, що Радуцькому потрібний час, щоб "привести до ладу всі свої справи у бізнесі".

Нагадаємо, що очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун написала заяву про звільнення на ім’я новопризначеного прем’єр-міністра Олексія Гончарука.