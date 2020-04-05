Ризики і переваги антибіотиків Антибіотики – це препарати, які слід приймати лише за призначенням лікаря

Розглянемо переваги і ризики використання антибіотиків на прикладі двох інфекцій: вух та нирок. Більшість випадків вушних інфекцій у дітей викликають віруси, проти яких антибіотики не ефективні.

facebook.com/phc.org.ua

Антибіотики, протягом доби, лише трохи зменшують біль у вусі приблизно у 5 із 100 дітей. Це означає, що 95 із 100 дітей, які отримували антибіотики, не матимуть жодних переваг, пов’язаних з лікуванням цими препаратами. Водночас, антибіотикорезистентність — важливий побічний ефект лікування протимікробними препаратами, який також може впливати на інших людей через трансмісію. Інфекції нирок потребують швидкої медичної допомоги. Якщо їх не лікувати належним чином, вони можуть назавжди пошкодити нирки. Також бактеріальна інфекція може поширитися у кров, що загрожуватиме життю. Важливо своєчасно лікувати інфекції нирок антибіотиками. У цьому випадку, переваги, пов’язані із лікуванням антибіотиками, значно переважають побічні ефекти. Джерело : Центр громадського здоров'я України

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію