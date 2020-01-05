Впевнені, що ви лише вдвох?
Наразі не має імунітету, вакцин та ліків проти нової коронавірусної інфекції. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції – фізичне дистанціювання та щоденна гігієна. А саме:
Безконтактне привітання. Кивок голови або привітна усмішка можуть сприйматися навіть щиріше, ніж потиснення рук.
Гігієна рук. (їх миття протягом 20-40 секунд теплою водою із милом або оброблення дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%). Як визначити час? Достатньо перерахувати, до прикладу, міста, які ви хотіли б відвідати у майбутньому. Це займе не менше 20 секунд.
Дотримання респіраторної гігієни і етикету кашлю (чхати та кашляти у згин ліктя або одноразову серветку, яку потім слід викинути у контейнер). Так, ця навичка виробляється поступово, але точно вбереже вас від зайвого, а подекуди і небезпечного, контакту біологічних рідин із долонями рук.
У час пандемії категорично не можна спльовувати на вулицях. Користуйтеся одноразовими паперовими хустками.
Дистанція не менше півтора метри від інших людей у публічних місцях.
Самоізоляція у разі появи респіраторних симптомів: підвищена температура, кашель, нежить. Потрібно ізолюватися від тих, з ким проживаєте, настільки, наскільки це можливо. Особливо, якщо серед вас є люди похилого віку.
Джерело : Центр громадського здоров'я України
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