Впевнені, що ви лише вдвох?

Сонячна весняна погода — не найкращий аргумент для того, щоб збиратися компанією та вирушати на травневі активності на природі

Захворіти на нову коронавірусну інфекцію COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла та сонячна погода. У країнах зі спекотним кліматом також спостерігається поширення захворювання.

Наразі не має імунітету, вакцин та ліків проти нової коронавірусної інфекції. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції – фізичне дистанціювання та щоденна гігієна. А саме:

Безконтактне привітання. Кивок голови або привітна усмішка можуть сприйматися навіть щиріше, ніж потиснення рук.

Гігієна рук. (їх миття протягом 20-40 секунд теплою водою із милом або оброблення дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%). Як визначити час? Достатньо перерахувати, до прикладу, міста, які ви хотіли б відвідати у майбутньому. Це займе не менше 20 секунд.

Дотримання респіраторної гігієни і етикету кашлю (чхати та кашляти у згин ліктя або одноразову серветку, яку потім слід викинути у контейнер). Так, ця навичка виробляється поступово, але точно вбереже вас від зайвого, а подекуди і небезпечного, контакту біологічних рідин із долонями рук.

У час пандемії категорично не можна спльовувати на вулицях. Користуйтеся одноразовими паперовими хустками.

Дистанція не менше півтора метри від інших людей у публічних місцях.

Самоізоляція у разі появи респіраторних симптомів: підвищена температура, кашель, нежить. Потрібно ізолюватися від тих, з ким проживаєте, настільки, наскільки це можливо. Особливо, якщо серед вас є люди похилого віку.

Джерело : Центр громадського здоров'я України