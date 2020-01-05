Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я БЛОГОСФЕРА

Впевнені, що ви лише вдвох?

Сонячна весняна погода — не найкращий аргумент для того, щоб збиратися компанією та вирушати на травневі активності на природі
Захворіти на нову коронавірусну інфекцію COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла та сонячна погода. У країнах зі спекотним кліматом також спостерігається поширення захворювання.
Впевнені, що ви лише вдвох? facebook.com/phc.org.ua

Наразі не має імунітету, вакцин та ліків проти нової коронавірусної інфекції. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції – фізичне дистанціювання та щоденна гігієна. А саме:

enlightened Безконтактне привітання. Кивок голови або привітна усмішка можуть сприйматися навіть щиріше, ніж потиснення рук.

enlightened Гігієна рук. (їх миття протягом 20-40 секунд теплою водою із милом або оброблення дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%). Як визначити час? Достатньо перерахувати, до прикладу, міста, які ви хотіли б відвідати у майбутньому. Це займе не менше 20 секунд.

Дотримання респіраторної гігієни і етикету кашлю (чхати та кашляти у згин ліктя або одноразову серветку, яку потім слід викинути у контейнер). Так, ця навичка виробляється поступово, але точно вбереже вас від зайвого, а подекуди і небезпечного, контакту біологічних рідин із долонями рук.

enlightened У час пандемії категорично не можна спльовувати на вулицях. Користуйтеся одноразовими паперовими хустками.

enlightened Дистанція не менше півтора метри від інших людей у публічних місцях.

enlightened Самоізоляція у разі появи респіраторних симптомів: підвищена температура, кашель, нежить. Потрібно ізолюватися від тих, з ким проживаєте, настільки, наскільки це можливо. Особливо, якщо серед вас є люди похилого віку.

Джерело : Центр громадського здоров'я України

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 05 2020 14:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як подолати коронавірусну тривогу

Як подолати коронавірусну тривогу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.