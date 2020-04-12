Застосування РРО для ІТ ФОПів: що треба знати?

В яких випадках і коли ФОП має застосовувати РРО?

Застосування РРО чекає на тих ФОПів, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі при наданні послуг.

Якщо ти підпадаєш під цю вибірку, то зобов’язаний проводити розрахункові операції на повну суму покупки через РРО та/або програмні РРО (говорячи простими словами - касові апарати). І як наслідок - створювати у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів. Така процедура чекає тебе до 1 січня 2021 року тільки у разі перевищення в календарному році незалежно від обраного виду діяльності обсягу доходу понад 1 млн грн.



Якщо ж твій дохід за рік склав менше 1 млн грн., то РРО на тебе чекає з 1 квітня 2021. З цієї дати РРО та/або програмні РРО повинні застосовувати усі фізичні особи-підприємці, крім ФОП - платників єдиного податку І групи.

Як уникнути застосування РРО?

Це питання доволі складне і дискусійне, адже наразі ми орієнтуємося на позицію податківців, яка є спірною в деяких моментах.

Отже, з 1 квітня 2021 року усі ІТ підприємці 3 групи єдиного податку у разі продажу товарів/послуг за готівку мають застосовувати касові апарати (РРО), і не застосовувати - якщо оплата здійснюється у безготівковій формі.

І все було б добре, проте тут є нюанс, адже податківці по своєму трактують поняття готівкової чи безготівкової оплати.

Наприклад, податківці вважають, що коли оплата товарів/послуг здійснена через мережу Інтернет, необхідно обов’язково застосовувати РРО. Таким чином, податківці стверджують, що РРО потрібно застосовувати і під час одержання оплат через інтернет-банкінг:

Приват24: Ощад24; Пумб-онлайн; Монобанк тощо.

Тобто, коли платять зі своїх особистих карток на підприємницький рахунок або картку підприємця "ключ до рахунку"), або через платіжну систему (Fondy, LiqPay,WayforPay тощо).

З цього приводу було надано безліч індивідуальних податкових консультацій, де при оплаті через Інтернет застосування РРО є обов’язковим. З цим не зовсім погоджуються юристи, адже коли йдеться про інтернет-банкінг, наприклад Монобанк, то в такому випадку платіж карткою є звичайною банківською операцією з перерахунку безготівкових коштів. Проте податківці вказують, що таку операцію необхідно проводити через РРО.

Зважаючи на позицію податківців, можна виділити 3 шляхи уникнення РРО, (саме такі оплати вони вважають безготівковими):

здійснювати оплату через касу банку; здійснювати оплату з розрахункового рахунку на розрахунковий; здійснювати оплату через банківський термінал готівкою.

Пройдемося по цим оплатам детальніше:

Здійснення оплати через касу банку:

Тут все просто, РРО не застосовується, якщо оплата за послугу була здійснена клієнтом через касу банку готівкою на рахунок отримувачів коштів. Такий розрахунок відносять до безготівкового відповідно до п. 1.4 Постанови Національного банку України "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті".

Здійснення оплати з розрахункового рахунку на розрахунковий:

Перерахування коштів з розрахункового рахунку на розрахунковий (без використання платіжних карток) податкова також відносить до безготівкової оплати, що не вимагає застосування РРО.

Проте, як нам дізнатися, яким чином було здійснено платіж, що надійшов на ваш розрахунковий рахунок,?

Податківці радять в такому разі надсилати запити до Національного банку України.

Також, незалежно від того, як було здійснено платіж, що надійшов на Ваш розрахунковий рахунок, у його реквізитах у Вашій банківській виписці буде номер рахунку, з якого або через який (для зарахування окремих видів платежів банки використовують так звані транзитні рахунки) він був перерахований. Саме цей рахунок може надати інформацію щодо того, як було здійснено платіж.

Здійснення оплати через банківський термінал готівкою.

Звертаємо твою увагу, що це такий термінал, де необхідно вносити кошти готівкою, не використовуючи платіжні картки. Із позиції податкової: якщо це банківський термінал (який належить банку та знаходиться у приміщенні банку) або термінал, який під час приймання готівки видає фіскальні чеки, – РРО застосовувати не треба. Але якщо це не банківський термінал, що не видає фіскальні чеки, – тут вже необхідно застосовувати РРО. Питання полягає в тому, як саме підприємець має зрозуміти, видає такий термінал чеки чи ні?

Детальніше може прочитати за посиланням: https://bip.net.ua/uk/rro-fop-it/

Як легко за номером рахунку дізнатися застосовувати РРО чи ні?

Як вже було сказано, у реквізитах у банківській виписці ми можемо подивитися номер рахунку, який може надати інформацію щодо того, як було здійснено платіж. Відповідно, ми можемо дізнатися, потрібно нам застосовувати РРО чи ні.

Детальніша інформація наведена в таблиці:

Рахунок Яким чином здійснена оплата Потрібен РРО чи НІ …2600… Це розрахунковий рахунок підприємця і оплата здійснена через клієнт банк, тобто використовувати РРО не потрібно. НІ …2620… Це рахунок фізичної особи, проте який саме –незрозуміло. Може бути як поточний рахунок фізособи, так і картковий рахунок фізособи, в зв’язку з цим, чи проводити такий платіж через РРО маєш вирішувати ти. Вирішувати тобі …2650… Такі рахунки означають, що оплата була проведена через небанківські фінансові установи (тобто Fondy, WayforPay тощо). Проаналізувавши вище, за позицією податківців, отримавши подібний платіж, необхідно обов’язково застосовувати РРО; ТАК …2654… Такий рахунок означає, що товар/послуги були оплачені через НЕбанківський термінал, а отже незрозуміло, видає такий термінал фіскальні чеки чи ні. Якщо ні - необхідно застосовувати РРО. Тому в даному випадку, вирішувати тобі, проводити такий платіж через РРО чи ризикувати і не проводити. Вирішувати тобі …2902… Такий рахунок означає, що кошти, сплачені через касу банк, а отже, проводити так оплату через РРО не потрібно. НІ …2909… Такий рахунок також може використовуватися при сплаті через касу банку або з поточного рахунку на поточний рахунок, тому використовувати РРО не потрібно; НІ …2920… Це рахунок здійснений через банківський термінал, а отже, відповідно до інформації вище, застосовувати РРО не потрібно; НІ …2924… Це рахунок, через який банк проводить усі карткові розрахунки, тому застосовувати РРО необхідно. ТАК

Також, необхідно звертати увагу не тільки на рахунок, а й на призначення платежу. Часто саме з призначення платежу можна зрозуміти яким шляхом був здійснений переказ коштів.

Якщо клієнт оплатив за товар кур’єру, чи потрібно застосовувати РРО?

Якщо при замовленні товару, доставка здійснюється кур’єром, то кур'єр у момент передачі товару виступає у ролі касира та виписує чек покупцеві. Коли доставка здійснюється власним кур'єром, продавець має забезпечити його портативним РРО - тобто РРО необхідний.

Якщо доставку товару здійснює кур'єр іншої служби, приймаючи готівку, він повинен видати фіскальний чек, використовуючи РРО, зареєстрований на нього. У такому випадку продавець РРО не застосовує.

Також, якщо ви займаєтесь продажем товарів і є можливість відправлення товарів поштою, ви також можете уникнути застосування РРО, шляхом продажу товарів винятково на умовах післяплати (через Укрпошту або Нову пошту) із зарахуванням оплати безпосередньо на розрахунковий рахунок ФОП. Під час оплати накладеного платежу (післяплата) в поштовому відділенні (“Нова пошта”, “Укрпошта” та ін.) - чек видає безпосередньо відділення.

Яка відповідальність може бути за незастосування РРО?

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" від 20.09.2019 р. № 128-IX та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" від 20.09.2019 р. № 129-ІХ (зі змінами), незастосування РРО або застосування із порушенням встановлених вимог передбачає:

З 01.08.2020 ДО 01.01.2021: 10% (за перше порушення) і 50% (за кожне наступне порушення) вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг).

З 01.01.2021: 100% і 150% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) за перше й наступне порушення відповідно.

Отже, наразі всі рекомендації і висновки, які ми можемо зробити, спираються на позиції податківців. Певного плану як обійти РРО в тому чи іншому випадку - немає, а кожну конкретну ситуацію необхідно аналізувати.

Ми можемо порадити:

Проаналізуй всі свої надходження на рахунок. Повідом своїх клієнтів щодо порядку оплати за послуги.

Можна звернутися за індивідуальною податковою консультацією до податківців, пояснивши свою ситуацію зможете отримати алгоритм дій і зрозуміти, як тобі працювати надалі.

Звертайтеся до юристів за консультацією а також, у тому випадку, якщо тобі все ж таки не уникнути застосування РРО - юристи допоможуть з процедурою реєстрації.

Детальніше можете прочитати за посиланням: https://bip.net.ua/uk/yak-za-nomerom-rakhunku-diznatysya-zastosovuvaty-rro-chy-ni/​

Джерело: bip.net

Автор: Наталія Юдіна