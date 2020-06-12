120-й день протестів у Білорусі: у Мінську і інших містах затримали більше 40 людей
З 11 години ранку в різних містах Білорусі почалися проблеми з доступом в Телеграм, повідомляє "Європейська правда".
Спочатку в Мінську закрили центральні станції метро і оточили стелу і Жовтневу площу, але скоро оточення зняли, а метро запрацювало.
У багатьох районах Мінська люди вийшли на дворові. Силовики, які з ранку чергували в різних районах, почали розганяти і затримувати протестувальників і навіть звичайних перехожих.
Протести і затримання відбулися і в інших містах Білорусі.
Правозахисний центр "Весна"станом на 15.15 зібрав прізвища понад 40 затриманих під час розгонів мирних походів у Мінську та регіонах Білорусі, де люди вийшли на чергові марші протесту проти сфальсифікованих виборів президента та насильства під загальною назвою"Марш свободи". Серед затриманих активісти і журналісти.
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