В Естонії поблизу кордону з рф виявили авіабомбу вагою 250 кг

02 листопада 2025, 20:29
В Естонії поблизу кордону з рф виявили авіабомбу вагою 250 кг
Фото: Scanpix / Postimees
Під час прогулянки лісом місцевий житель натрапив на великий вибухонебезпечний предмет. Сапери вже розпочали підготовку до його знищення.

Поблизу села Аувере на північному сході Естонії, неподалік кордону з росією, сапери виявили та готуються знищити 250-кілограмову авіаційну бомбу. Мешканці навколишніх населених пунктів можуть почути вибухи під час робіт.

Про це повідомляє естонський мовник ERR з посиланням на естонську рятувальну службу. 

"Сапери вже працюють на місці та готуються знищити боєприпас", - зазначили у відомстві.

Повідомлення про знахідку надійшло близько 08:30, коли під час прогулянки лісом місцевий житель помітив великий підозрілий предмет.
 
Естоніякордон

