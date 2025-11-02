В Естонії поблизу кордону з рф виявили авіабомбу вагою 250 кг

Під час прогулянки лісом місцевий житель натрапив на великий вибухонебезпечний предмет. Сапери вже розпочали підготовку до його знищення.

Поблизу села Аувере на північному сході Естонії, неподалік кордону з росією, сапери виявили та готуються знищити 250-кілограмову авіаційну бомбу. Мешканці навколишніх населених пунктів можуть почути вибухи під час робіт.

Про це повідомляє естонський мовник ERR з посиланням на естонську рятувальну службу.

"Сапери вже працюють на місці та готуються знищити боєприпас", - зазначили у відомстві.

Повідомлення про знахідку надійшло близько 08:30, коли під час прогулянки лісом місцевий житель помітив великий підозрілий предмет.