26 країн готові відправити війська в Україну або надати підтримку – Макрон

Станом на 4 вересня, вже 26 країн висловили готовність відправити своїх солдатів в Україну або забезпечити підтримку такої місії.

Про це за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Макрон зазначив, що в рамках "коаліції рішучих" є 26 країн, які взяли на себе зобов'язання допомогти гарантувати безпеку України.

"Ці 26 країн погодилися спрямувати війська в Україну як силу гарантії або бути присутніми на землі, на морі або в повітрі, щоб забезпечити підтримку української території і самої України наступного дня після припинення вогню або встановлення миру", - зазначив президент Франції.

Він додав, що така місія не має наміру вести будь-яку війну проти росії. Мета - гарантувати мир і чітко продемонструвати стратегічний сигнал. "Розгортання відбуватиметься в умовах припинення вогню, не на лінії фронту, а в географічних зонах, які зараз визначаються. Мета полягає в тому, щоб запобігти будь-якій новій масштабній агресії і забезпечити явне залучення цих 26 держав до довгострокової безпеки України", - сказав Макрон. За його словами, наразі на столі є політична та військова пропозиція надати Україні гарантії безпеки, яка надходить від 35 лідерів "коаліції рішучих". "З самого початку ми стверджували, що переговори можливі лише за умови надання дуже сильних гарантій безпеки українцям, і якщо це є умовою для припинення вогню, мирної угоди або перемир'я. І я хочу сказати це тут сьогодні, після зобов'язань, взятих у Вашингтоні в середині серпня присутніми європейцями, а потім залучення всієї коаліції охочих", - сказав Макрон. Президент Франції зазначив, що начальники штабів та міністри оборони країн "коаліції рішучих" провели надзвичайно інтенсивну роботу у тісній координації з США та НАТО. Перша мета, за словами Макрона, - забезпечити, щоб під час переговорів не було накладено жодних обмежень на чисельність або боєздатність української армії. Французький президент зазначив, що це перший стовп гарантій безпеки - найважливіший та найнеобхідніший. "Саме тому ми зібрали внески від усіх країн. Другим елементом цих гарантій миру та безпеки є те, що ми називаємо силами безпеки", - додав Макрон.

Німеччина, за словами співрозмовників Радіо Свобода, поки міркує, яку позицію зайняти, й головним чином це пов’язано з необхідністю отримувати згоду на участь у місії німецького парламенту. Керівництво Німеччини не впевнене, яким буде результат.

Польща теж не готова направляти до України своїх солдатів, натомість може, розповіли дипломати, стати логістичним хабом для західних сил стримування.

Досі, за словами співрозмовників Радіо Свобода, поінформованих про перебіг засідання, незрозуміло, в який спосіб гарантії безпеки підтримають Сполучені Штати. Попередньо, це можуть бути розвідувальні можливості й прикриття місії з повітря.

Туреччина відіграватиме провідну роль у гарантуванні безпеки України на морі, Велика Британія і Франція – на суші. Про безпеку в небі подбає багатонаціональний контингент.

"Позитивно здивований передовим характером військового планування та обіцянками щодо військ, які Велика Британія й Франція отримали для сил підтримки, повітряного патрулювання і морських місій з розмінування. Є конкретні підрахунки кількості військ, які вже мають, але всі кажуть, що це залежить від мирної угоди, ролі США та, в багатьох випадках, схвалення парламентів", – зауважив один зі співрозмовників. Не погоджена остаточно і функція західних військ в Україні: можливо, це буде лише тренувальна місія, що дислокуватиметься у великих містах у центрі й на заході країни. Великий знак питання, зауважили дипломати, що спілкувалися з Радіо Свобода на умовах анонімності, залишається біля реакції європейських військових на можливу провокацію з боку росії. Як вони будуть діяти у випадку, якщо в них стрілятимуть, наразі незрозуміло.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський розповів про результати зустрічі "коаліції охочих". Учасники обговорили конкретний внесок кожної країни у гарантії безпеки та скоординували позиції.