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€50 млрд для України під загрозою через суперечки в ЄС щодо бюджету – Financial Times

04 грудня 2023, 10:58
€50 млрд для України під загрозою через суперечки в ЄС щодо бюджету – Financial Times
Фото: wsj.com
Різні погляди Євросоюзу на бюджет ставлять під загрозу надання Україні 50 млрд відповідно до чотирирічної програми допомоги, рішення щодо якої мають ухвалити на саміті 14-15 грудня.

Про це пише Financial Times

Європейські посадовці анонімно розказали, що країни-члени ЄС далекі від досягнення угоди щодо поповнення спільного бюджету, включаючи кошти для України.

"Зусиллям Євросоюзу щодо досягнення компромісу перешкоджає перемога ультраправих на чолі з Гертом Вілдерсом на виборах в Нідерландах минулого місяця і нещодавнє рішення німецького суду, що обмежує державні запозичення", - пише видання. 

За словами одного з них, укласти бюджетну угоду буде дуже, дуже складно.

"Вкрай важливо, щоб підтримка України продовжувалася і щоб ми, європейці, відігравали свою роль", -  заявив в інтерв'ю Financial Times прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

Україна попередила, що невизначеність щодо пакетів підтримки з боку США і Європи ставить під загрозу "макрофінансову стабільність" країни. Запропоновані ЄС €50 млрд покликані зберегти платоспроможність Києва до 2027 року.

"Це момент істини. Якщо ви говорите, що підтримуєте Україну, ви повинні зробити крок назустріч", - розказав ще  один з співрозмовників.

Financial Times називає фінансування ЄС України політичним футболом у контексті ширших дебатів щодо бюджетних пріоритетів ЄС через рішення комісії об'єднати підтримку Києва в пропозиції разом з іншими запитами на фінансування для поповнення бюджету у 2021-2027 роках.

€50 млрд для України складаються з €17 млрд грантів і 33 млрд кредитів, були об'єднані з запитами на 15 млрд євро коштів на міграцію, 10 млрд на інвестиції у стратегічні технології і майже €19 млрд євро на виплату відсотків за спільними запозиченнями ЄС.

На останньому жовтневому саміті лідерів Євросоюзу канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув розрахунки Комісії як "комічні", за словами багатьох осіб, поінформованих про закриті дебати.

Офіційні особи заявили, що переговори в ЄС щодо бюджету завжди будуть складними, але компроміс все ще можливий. 

Є очікування, що переглянутий пакет буде запропонований до саміту.

"Я думаю, що приреченість і похмурість навколо цього питання значно перебільшені. Ми не дозволимо Україні пережити суверенний дефолт", - сказав один з посадовців ЄС.

Ми також повідомляли, що Євросоюз має "план Б", якщо Угорщина ветує €50 млрд допомоги Україні.

 

допомогаУкраїнаЄвросоюз

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