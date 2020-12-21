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8 тисяч ФОПам і найманим працівникам: За тиждень у "Дії" понад 280 тисяч заявок

На боротьбу з пандемією наступного року виділять 19,4 млрд грн
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про держбюджет-2021, закон передали на підпис президенту.
8 тисяч ФОПам і найманим працівникам: За тиждень у "Дії" понад 280 тисяч заявок Фото:pressident.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради.

"Згідно з документом, наступного року на розвиток освіти і науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення – 315 млрд грн. На безпеку та оборону держави передбачили 267 млрд грн. Разом з тим, на боротьбу з пандемією наступного року виділять 19,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Також  планується створення окремого спеціального фонду для протидії COVID-19.

Крім цього, заплановане підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6 тисяч гривень та з 1 грудня 2021 року - до 6500 гривень.

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21 12 2020 14:56
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