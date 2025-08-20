Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Аби стримати нелегальну міграцію, США пофарбують стіну на кордоні з Мексикою

20 серпня 2025, 12:55
Аби стримати нелегальну міграцію, США пофарбують стіну на кордоні з Мексикою
Фото: A.Zepeda
Ідея пофарбувати стіну на кордоні належить Трампу

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що вся стіна вздовж кордону з Мексикою буде пофарбована в чорний колір, щоб зробити її гарячішою і запобігти нелегальній міграції. За її словами, ідея належить президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє CBS News.

Ноєм виступила під час візиту до частини стіни в Нью-Мексико, де також взяла в руки валик, щоб допомогти з фарбуванням. Вона вихваляла висоту стіни, а також її глибину як засоби для стримування людей, які намагаються перелізти або пролізти під стіною. Ноем також заявила, що Міністерство внутрішньої безпеки збирається випробувати чорну фарбу, щоб зробити метал гарячішим.
 
"Це спеціально на прохання президента, який розуміє, що в спекотних умовах тут, коли щось пофарбоване в чорний колір, воно стає ще гарячішим, і людям буде ще важче на нього залізти. Тому ми пофарбуємо всю південну прикордонну стіну в чорний колір, щоб заохотити людей не в'їжджати в нашу країну нелегально", – сказала Ноем.
 
Голова прикордонної служби США Майк Бенкс, який був присутній на заході разом з Ноем, сказав, що фарба також допоможе запобігти іржавінню.
МексикакордонСША

