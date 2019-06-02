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Аласанія прокоментував заяви про причетність Порошенка до його звільнення

"Вони (наглядова рада - ред.) нашкодили всім, включно і особливо з чинною владою, про яку всі одразу подумали"
Зураб Аласанія вважає, що президент Петро Порошенко не ініціював його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення.
Аласанія прокоментував заяви про причетність Порошенка до його звільнення Фото: ukrafoto.com

Про це Аласанія розповів в інтерв’ю DW.

"Вони (наглядова рада -  ред.) нашкодили всім, включно і особливо з чинною владою, про яку всі одразу подумали. Тому я вважаю, що тут немає прямої вказівки від влади. Але є деякі дуже ретиві хлопці, що наближені до неї. Так, у тому документі пишуть про те, що причиною стало "невисвітлення особи президента". Але я не думаю, що президент почав все це. Для нього це означає підставитися", - зазначає він.

За словами Аласанії, офіційна позиція адміністрації президента дуже нейтральна.

"Ми підтримуємо Суспільне". Що це означає, ніхто не розуміє. Але АП і президент завжди декларували назовні свою непричетність до Суспільного, і це є правильно. Неофіційні сигнали, як на мене, були зроблені через Павла Клімкіна і через Ірину Геращенко. Так само зробив Кабмін через Арсена Авакова і через Макса Нефьодова. Можливо, це не було централізовано, і це їхня власна ініціатива. Але отака позиція була", - зауважив він.

Аласанія додав, що не розглядає голосування про своє звільнення, як одностайну атаку влади на Суспільне – "Ні, не розглядаю. Чисто аналітично я б так не казав".

Нагадаємо, що наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії 31 січня 2019 року достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.

Сам Аласанія опублікував частину проекту рішення Наглядової ради, на якому базували його відсторонення. У ній йшлося про те, що НСТУ закидає відстороненому з посади голови правління Суспільного мовлення Зурабу Аласанії те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.

У свою чергу, голова наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва запевнила, що відсутність висвітлення важливих подій за участі перших осіб держави Суспільним мовленням не була причиною рішення про відсторонення Аласанії.

"Уривок проекту рішення, який цитує, зокрема З.Аласанія, був запропонований одним з членів Наглядової Ради В’ячеславом Козаком, і лише частково увійшов в остаточне рішення Ради", - заявила Лебедєва.

Раніше Зураб Аласанія зазначав, що  "судова боротьба можлива і навіть обов‘язкова - після оприлюднення причин".

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06 02 2019 19:58
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