ПОЛІТИКА

Албанія призначила першого у світі віртуального міністра на базі штучного інтелекту

11 вересня 2025, 21:58
Албанія призначила першого у світі віртуального міністра на базі штучного інтелекту
джерело nournews.ir
Вона відповідатиме за сферу державних закупівель.

Албанія стала першою країною у світі, де в уряді з’явився міністр, створений штучним інтелектом. Нову віртуальну чиновницю назвали Діелла (з албанської – "сонячне світло"). Вона відповідатиме за сферу державних закупівель.

Про це повідомляє Politico.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама оголосив про призначення під час зборів Соціалістичної партії у Тирані, де представив кадрові зміни в уряді. За його словами, завдяки Діеллі всі рішення щодо тендерів ухвалюватимуться "поза міністерствами" – автоматично, через цифрову систему. Це, на думку Рами, зробить процес закупівель "100% некорупційним і абсолютно прозорим".

"Діелла – це перший член уряду, який фізично відсутній, але створений віртуально за допомогою штучного інтелекту", – наголосив прем’єр.

Албанцям Діелла вже знайома: вона працює на платформі e-Albania, через яку громадяни отримують більшість держпослуг онлайн. Віртуальний міністр має аватар у вигляді молодої дівчини в національному вбранні та, окрім оцінювання тендерів, зможе "залучати таланти з усього світу", долаючи бюрократичні бар’єри.

Албанія роками стикалася з корупцією у сфері держзакупівель, і ця проблема неодноразово ставала предметом критики з боку Євросоюзу. Рама, який у травні 2025 року здобув четвертий прем’єрський термін, пообіцяв привести країну до членства в ЄС до 2030 року.

