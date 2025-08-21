Частка виручки компанії в рф зросла, а кількість вакансій у країні збільшилася навіть після набуття санкціями чинності.

Американська нафтосервісна компанія Weatherford International продовжує розширювати свою діяльність у росії, попри нові жорсткі санкції, спрямовані на обмеження прибутків кремля від нафтового експорту, які фінансують військовий бюджет рф.

Про це повідомляє Financial Times.

У першому півріччі 2025 року виторг компанії, що припадає на російський ринок, становив 7% від загального обсягу в 2,4 млрд доларів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), на кінець червня активи компанії в рф включали 332 млн доларів у вигляді готівки та інших активів, порівняно з 233 млн доларів на кінець 2024 року.

Financial Times також зафіксувала близько 100 оголошень про вакансії, розміщених Weatherford у росії з кінця лютого — після набуття чинності нових санкцій США, які забороняють американським компаніям надавати послуги у сфері розробки нафтових родовищ на території рф.

Ці дані свідчать про те, що російські філії деяких американських компаній продовжують забезпечувати критично важливе обладнання та послуги для нафтогазової галузі рф, попри повномасштабне вторгнення.

Основні конкуренти Weatherford у США - компанії Baker Hughes і Halliburton — продали свої російські активи місцевим менеджерам і вийшли з ринку після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року. Водночас техаська компанія SLB (раніше Schlumberger), яка є найбільшим у світі постачальником послуг для нафтових родовищ, продовжує працювати в росії.

Нові санкції, розроблені в останні дні адміністрації Джо Байдена й запроваджені за каденції Дональда Трампа, забороняють надання американських послуг із видобутку та обробки нафти й нафтопродуктів будь-яким особам на території рф. Крім того, Вашингтон запровадив санкції проти понад 30 російських постачальників нафтосервісних послуг, прагнучи заблокувати роботу нафтогазового сектору - ключової експортної галузі російської економіки.