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Амстердам обігнав Лондон та став головним центром торгівлі акціями Європи після Brexit

В середньому у січні акції на фондовій біржі Амстердаму торгувалися обсягом 9,2 млрд євро щодня
Столиця Нідерландів отримала статус найбільшого центру торгівлі акціями в Європі після того, як Британія вийшла з єдиного ринку Євросоюзу через Brexit.
Амстердам обігнав Лондон та став головним центром торгівлі акціями Європи після Brexit Фото: з відкритих джерел

В середньому у січні акції на фондовій біржі Амстердаму торгувалися обсягом 9,2 млрд євро щодня, повідомляє "Економічна правда". Водночас, у Лондоні цей показник становив 8,6 млрд євро. 

Для порівняння, у 2020 році середній добовий показник Лондону становив 17,5 млрд євро - це були найбільші обсяги у Європі. Слідом за Лондоном розташовувалася Франкфуртська біржа (5,9 млрд євро на добу), а Амстердам, що вирвався на першу сходинку, був шостим із оборотом у 2,6 млрд євро.

У Лондонському Сіті, одному з найбільших фінансових центрів світу, попереджали про такі наслідки виходу з єдиного ринку ЄС без необхідного унормування торгівлі послугами, зокрема, фінансами, які до Brexit забезпечували понад 10% податкових надходжень Британії.

Представники біржі очікують, що "зсув" фінансів з Лондона в Амстердам залишиться сталим, оскільки ЄС притримується позиції щодо торгівлі номінованих у євро акцій лише у ЄС. Водночас, розрив може зменшитися після початку торгівлі швейцарськими акціями у Лондоні цього місяця, денний обсяг торгівлі якими наразі становить 250 млн євро.

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11 02 2021 17:25
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