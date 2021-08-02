Експорт з Британії до ЄС обвалився на 68% у перший місяць після Brexit
Такі дані оприлюднила британська Асоціація автоперевізників (RHA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За даними RHA, експорт впав на 68% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
В асоціації вважають,що бюрократична тяганина та запровадження процедури контролю товарів стали більш вагомим фактором падіння, ніж пандемія коронавірусу.
З початку року підприємствам та перевізникам довелося адаптуватися до нових торгових домовленостей, включаючи нові системи контролю для компаній та митників у Північній Ірландії.
Уряд не підтвердив ці дані і зазначив, що після виходу країни з ЄС проблеми на кордоні були мінімальними.
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