Експорт з Британії до ЄС обвалився на 68% у перший місяць після Brexit

Уряд не підтвердив ці дані і зазначив, що після виходу країни з ЄС проблеми на кордоні були мінімальними

Обсяг експорту товарів з Великої Британії до Європейського союзу стрімко скоротився у січні внаслідок виходу країни з митного союзу та спільного європейського ринку.

Такі дані оприлюднила британська Асоціація автоперевізників (RHA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними RHA, експорт впав на 68% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

В асоціації вважають,що бюрократична тяганина та запровадження процедури контролю товарів стали більш вагомим фактором падіння, ніж пандемія коронавірусу.

З початку року підприємствам та перевізникам довелося адаптуватися до нових торгових домовленостей, включаючи нові системи контролю для компаній та митників у Північній Ірландії.

Уряд не підтвердив ці дані і зазначив, що після виходу країни з ЄС проблеми на кордоні були мінімальними.

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