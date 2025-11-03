Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Антиурядові протести у Сербії: 37 затриманих

03 листопада 2025, 20:05
Антиурядові протести у Сербії: 37 затриманих
Фото: EPA/UPG
Конфлікт стався на тлі протестів після обвалу даху залізничного вокзалу у Новому Саді, де загинули десятки людей.

Сотні протестувальників у Белграді та Новому Саді вступили у конфлікт із прихильниками президента Александара Вучича, через що поліція затримала 37 осіб. Протести пов’язані з трагічним обвалом даху на залізничному вокзалі минулого року та звинуваченнями влади у корупції і недбалості.

Про це пише агенція Reuters.

У неділю ввечері у сербських містах Белград і Новий Сад сотні антиурядових активістів зіткнулися з прихильниками президента Вучича. Обидві сторони кидали фаєри, що змусило поліцію втрутитися і розігнати натовп.

Протестувальники зібралися біля парламенту в Белграді на підтримку голодування Діяни Хрки, матері одного з 16 загиблих під час обвалу частини даху залізничного вокзалу у Новому Саді 1 листопада 2024 року. Хрку та її прихильників відокремлювала огорожа від наметового табору прихильників Вучича, який блокував бульвар перед парламентом із березня.

За даними Міністерства внутрішніх справ Сербії, у результаті інциденту було затримано щонайменше 37 осіб. Конфлікт загострився після того, як прихильники Вучича увімкнули гучну музику, що розлютило протестувальників.

Відтоді, як трапилася трагедія у Новому Саді, у Сербії регулярно проходять антиурядові протести, головним чином під проводом студентів та активістів. Демонстранти звинувачують владу у корупції, нехтуванні будівельними нормами та кумівстві у вищих ешелонах держави.

Мітинги тривають не один місяць. Ще в серпні ми писали, що масові протести в Сербії не вщухають

 

Сербіяпротести

