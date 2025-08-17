Масові протести в Сербії не вщухають

Внаслідок заворушень постраждали шестеро поліцейських, затримано 38 учасників акцій

У Сербії не вщухають масові акції протесту, що переросли у жорсткі зіткнення з поліцією. Учасники підпалюють файєри та атакують офіси правлячої партії, правоохоронці відповідають сльозогінним газом. Є поранені та затримані.

Про це повідомляє KoSSev.

Протести відбулися одразу у кількох містах – Белграді, Нові-Саді, Валєво та Горні-Мілановаці. Акцію назвали "Сербію неможливо заспокоїти".

У Валєво поліція пішла на штурм, застосувавши сльозогінний газ. Місцеві мешканці у відповідь кидали піротехніку в будівлю жандармерії.

У Белграді протестувальники закидали піротехнікою офіс правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) та спалили її прапор. Подібні атаки на офіси партії відбулися й у Нові-Саді, де розбили вікна пляшками, та в Горні-Мілановаці, де будівлю закидали рулонами туалетного паперу.