Масові протести в Сербії не вщухають
17 серпня 2025, 11:57
Внаслідок заворушень постраждали шестеро поліцейських, затримано 38 учасників акцій
У Сербії не вщухають масові акції протесту, що переросли у жорсткі зіткнення з поліцією. Учасники підпалюють файєри та атакують офіси правлячої партії, правоохоронці відповідають сльозогінним газом. Є поранені та затримані.
Про це повідомляє KoSSev.
Протести відбулися одразу у кількох містах – Белграді, Нові-Саді, Валєво та Горні-Мілановаці. Акцію назвали "Сербію неможливо заспокоїти".
У Валєво поліція пішла на штурм, застосувавши сльозогінний газ. Місцеві мешканці у відповідь кидали піротехніку в будівлю жандармерії.
У Белграді протестувальники закидали піротехнікою офіс правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) та спалили її прапор. Подібні атаки на офіси партії відбулися й у Нові-Саді, де розбили вікна пляшками, та в Горні-Мілановаці, де будівлю закидали рулонами туалетного паперу.
Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич повідомив, що внаслідок заворушень постраждали шестеро поліцейських, затримано 38 учасників акцій.
Президент Сербії Александар Вучич назвав протести спробою дестабілізувати ситуацію в країні.