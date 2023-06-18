Армія рф зазнає найбільших втрат з часів піку битви за Бахмут – розвідка Британії

Найбільш інтенсивні бої тривають у Запорізькій області та на заході Донецької області.

Українські захисники продовжують вести наступ на фронті. Тим часом армія рф зазнає найбільших втрат з часів піку битви за Бахмут.

Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка зазначає, що останніми днями тривають важкі бої. Найбільш інтенсивні бої зосереджені в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.

Як вказує розвідка, на всіх напрямках Україна продовжує вести наступальні операції та досягла незначних успіхів.

"На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають значних втрат, при чому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росія втратила на війні проти України вже понад 219 тисяч своїх військових. За останню добу ЗСУ знищили ще 650 росіян.