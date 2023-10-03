Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Армія США готова поставити Україні ATACMS після того, як це схвалить Байден – Bloomberg

03 жовтня 2023, 14:57
Армія США готова поставити Україні ATACMS після того, як це схвалить Байден – Bloomberg
джерело eadaily
ATACMS може запускатися з тих же пускових установок, які Україна вже використовує для запуску ракет з GPS-наведенням партіями по шість штук одночасно.

Армія США готова відправити Україні частину своїх ракет ATACMS великої дальності, оснащених касетними боєприпасами, коли президент Джо Байден схвалить передачу.

Про це сказав помічник міністра армії США із закупівель Дуг Буш, повідомляє Bloomberg.

"Ми готові діяти швидко", - сказав він, зазначивши, що армія США підготовлена до такого розвитку подій.

Як зазначає Bloomberg, американські законодавці протягом кількох місяців закликали Байдена відправити ATACMS, чи армійську тактичну ракетну систему, в Україну. Люди, знайомі з цим питанням, заявили минулого місяця, що президент нарешті поступився, повідомивши про це президентові України Володимиру Зеленському під час візиту до Вашингтона, що він готовий це зробити.

Існує кілька модифікацій ракет, у тому числі з касетними боєприпасами чи звичайними боєголовками. Касетне озброєння ATACMS має дальність дії від 25-300 км. Ракети несуть від 300 до 950 касетних боєприпасів.

Буш заявив, що ракети, які США відправлять, вже визначено. ATACMS може запускатися з тих самих пускових установок, які Україна вже використовує для запуску ракет із GPS-наведенням партіями по шість штук одночасно. Різниця лише в тому, що один ATACMS запускається залпом з однієї й тієї ж пускової установки.

Модифікації, необхідні для переобладнання пускової установки, "не такі вже й великі, деякі кабелі, деяке програмне забезпечення - це не суттєво", сказав Буш.

"Ми готові, коли і якщо президент вирішить це зробити", - сказав він.

Армія готується до початкових поставок найближчим часом першої версії заміни ATACMS більшої дальності під назвою Precision Strike Missile, яка розвіє деякі побоювання щодо готовності до постачання ATACMS з армійського арсеналу, повідомив Буш репортерам минулого місяця. Обидва виробництва Lockheed Martin Corp.

Наприкінці вересня видання Newsweek повідомляло, що Україна найближчими днями отримає зелене світло на отримання вироблених у США ракет із касетними боєприпасами великої дальності. Йдеться і про ракети M26, M26A1 і M39 дальністю 36 км, 45 км і 160 км відповідно.

СШАБайденatacmsвійна в Україні

Останні матеріали

Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут
Політика
Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 12:48
путін відкриває новий фронт проти Заходу. Настав час для НАТО змусити росію оборонятися – Івана Страднер
Політика
путін відкриває новий фронт проти Заходу. Настав час для НАТО змусити росію оборонятися – Івана Страднер
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 11:59
Політичний ризик. Ціна свободи – плати або згинеш – Едвард Лукас
Політика
Політичний ризик. Ціна свободи – плати або згинеш – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 09:36
Після перемоги Фіцо в Словаччині активізувалися коаліційні перегони. Друзі путіна радіють – Politico
Політика
Після перемоги Фіцо в Словаччині активізувалися коаліційні перегони. Друзі путіна радіють – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 15:55
Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів у США – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів у США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 12:44
Трикутник смерті. Слід набратися терпіння – Том Купер
Cуспільство
Трикутник смерті. Слід набратися терпіння – Том Купер
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 01:45
Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Політика
Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 15:30
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Політика
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 12:51
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється