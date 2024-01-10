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ПОЛІТИКА

Байден не знав про захворювання глави Пентагону до сьогоднішнього дня – Reuters

10 січня 2024, 08:27
Байден не знав про захворювання глави Пентагону до сьогоднішнього дня – Reuters
Приховування Пентагоном госпіталізації міністра оборони викликало гостру політичну реакцію.

Президент США Джо Байден до 9 січня не знав, що у міністра оборони Ллойда Остіна виявили рак простати.

Про це пише Reuters. Хоча хворобу виявили ще в грудні.

Остіна, якому 70 років, госпіталізували 1 січня в Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда. Туди він потрапив через ускладнення після лікування раку простати 22 грудня, включаючи нудоту з сильним болем у животі, стегнах і ногах. Після того, як в Остіна діагностували інфекцію сечовивідних шляхів, 2 січня його перевели до відділення інтенсивної терапії. Однак Пентагон приховував це від громадськості, Білого дому та Конгресу протягом більш як половини минулого тижня. І це викликало серйозну політичну реакцію. 

За даними Reuters, заступниця очільника Пентагона Кетлін Хікс сама кілька днів нічого не знала про госпіталізацію Остіна. Навіть після того, як їй 2 січня сказали взяти на себе обов’язки міністра, коли сама Хікс перебувала в Пуерто-Ріко у відпустці.

"Йому (Байдену) не повідомляли до минулого (четверга) про те, що міністр Остін був у лікарні. Він не був проінформований до сьогоднішнього ранку, що першопричиною цієї госпіталізації був рак передміхурової залози.. Ніхто в Білому домі не знав, що секретар Остін хворий на рак передміхурової залози до сьогоднішнього ранку, і президент був поінформований відразу після цього", – заявив речник Білого дому Джон Кірбі.

Вказано, що Остін та Байден розмовляли в суботу, 6 січня. І було незрозуміло, чому американський президент не дізнався про рак у міністра оборони.

Республіканці сприйняли цей інцидент як доказ невиконання обов’язків Остіном, чотиризірковим генералом у відставці, який очолював війська в Іраку та є першим чорношкірим міністром оборони США. Член Республіканської партії, який очолює комітет Палати представників із питань збройних сил, розпочав офіційне розслідування з цього приводу.

"Зважаючи на війни в Україні та Ізраїлі, думка про те, що Білий дім і навіть ваш власний заступник не розуміли характеру вашого стану, є явно неприйнятною", — написав Конгресмен Майк Роджерс у листі до Остіна.

Адміністрація Байдена намагалася заспокоїти політичний фурор, який спалахнув після того, як стало зрозумілим, що президент, який балотується на переобрання, не знав про госпіталізацію свого міністра оборони 1 січня до 4 січня.

Пентагон спочатку заявив, що грудневе лікування Остіна було плановою медичною процедурою. Не було ясно, як лікування раку передміхурової залози вважатиметься факультативним.

ПентагонБайденОстін

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